Максимально длинный финал выгоден НБА с маркетинговой и финансовой точки зрения, но Королю и компании нужно решать всё как можно скорее.

Решили угодить Китаю? Леброн и «Лейкерс» тянут серию с «Хит» — как бы не доигрались!

Пятый матч в финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» мог стать последним. В этом мало кто сомневался. Сопротивление в лице сверх мотивированного Джимми Батлера и его отлично организованной команды даже не бралось в расчёт. И речь сейчас не про болельщиков или экспертов. В стане «Лейкерс», судя по всему, тоже никаких других вариантов не было.

Калифорнийский клуб специально для пятого матча поменял форму. Надо ли говорить, что они выбрали комплект в честь Коби Брайанта? «Лейкерс» не скрывали своих намерений почтить память легенды после победы в чемпионате.

Кажется, такое поведение только разозлило соперника, который довёл дело до шестой игры.

«Майами» снова брал активностью. В защите подвижная «зона», а нападение целиком было в руках Батлера, которые если не забивал сам, то обязательно искал партнёра передачей. И ведь находил!

Матч на какое-то время полностью превратился в соревнование Леброна Джеймса и Джимми Батлера. Особенно ярко это стало заметно, когда первый отправился на скамейку, чтобы перевести дух. Партнёры Короля пропустили рывок 0:9 за минуту и выглядели (мягко говоря) беспомощно. Особенно ужасен был Кайл Кузма. Мало того, что 25-летний форвард не попадал открытые броски в нападении, так он ещё и не мог справиться с оппонентами в защите. Итоговые «-17» наглядно подтверждают эффективность Кайла.

Дэвис ловко подстроился под нужды Леброна. Король получит как титул, так и MVP финала Статистически у «Майами» нет шансов на камбэк в серии с «Лейкерс», да и фактически тоже. А вот награды как-то делить нужно.

Антиподом Кузмы стал Кендрик Нанн. Ему тоже 25, но на драфте 2018 все команды прошли мимо невысокого разыгрывающего с ростом 188 см. Защитник вышел со скамейки и дал настолько много энергии команде, что главный тренер Эрик Споэльстра предоставил тому в итоге почти 28 минут игрового времени. Нанн отработал их на «отлично» — 14 очков, 4 подбора, 3 передачи и ни одной потери.

Но самыми важными эпизодами первой половины стали околобаскетбольные моменты. В первом из них Батлер показал всем, что готов на всё для победы и решил побороться с Дуайтом Ховардом. Судьи быстро выписали по «технарю» каждому и на этом конфронтация остановилась.

Второй эпизод был куда более неприятным для фанатов «Лейкерс», переживших несколько трудных минут вместе с Энтони Дэвисом. В одном из столкновений лидер «озёрников» ударился ногой о соперника и упал на паркет держась за голеностоп. К счастью, через некоторое время Дэвис поднялся и хоть и прихрамывая, но самостоятельно проследовал на скамейку.

«Леброн, у тебя проблемы!» Историческая игра Батлера ставит «Лейкерс» в неловкое положение «Майами» возвращает интригу в серию финала НБА. Скоро в строй вернётся Адебайо, что создаст «Лейкерс» ещё больше проблем.

Без Дэвиса всю ответственность по набору очков на себя взял Леброн. И он был в огне. Если во времена выступления за «Хит» у него были проблемы с дальним броском, то в финале 2020 Король показал, что не стареет, а становится лучше с годами — 6 из 9 трёхочковых попыток в итоге достигли цели.

Дэвис же хоть и вернулся в игру через какое-то время после инцидента с ногой, но долго не мог встать на прежние рельсы. Было заметно, что он не в своей тарелке. Хотя бы потому, что не идёт в контакт и не заставляет соперников нарушать правила. Свои первые штрафные Энтони пробил лишь в конце третьей четверти. И да, здесь ещё нужно сказать о важности штрафных Дэвиса: когда он встаёт на линию — это гарантия набранных очков. В финальной серии он реализовал всё, что бросил с линии.

«Лейкерс» постоянно приходилось догонять. Но всегда им это удавалось. Иногда даже слишком просто. Казалось, что номинальные хозяева специально ждут последней четверти, чтобы поставить красивую точку в сезоне. Леброн к тому времени уже набрал крейсерский ход и был готов в четвёртый раз в карьере взять приз самому ценному игроку финала.

Леброн пока хуже Дэвиса. Наследие Короля подверглось угрозе Похоже, сомнений в победителе в паре «Лейкерс» — «Майами» уже нет. Однако Джеймс рискует пролететь мимо MVP финала НБА.

Но нет. Леброн, подожди!

Именно так мог бы сказать Джимми Батлер своему визави. Две звезды украсили концовку своими попаданиями, а счёт как на качелях менял лидеров. В четвёртой 12-минутке форвард «Майами» второй раз за серию пробил трипл-дабл с 30+ набранными очками. Угадаете с одного раза кому до этого удавалось делать тоже самое? Да, это Леброн Джеймс.

«Лейкерс» проигрывали 108:109 за 16,8 секунды до конца и имели владение. Чемпионство должно было решиться в этой атаке. И мяч в свои руки взял Джеймс. Он разыграл высокий пик-н-ролл, пошёл под кольцо, где его ждала чуть ли не вся пятёрка соперника. Леброн решил отдать передачу на дугу, где в гордом одиночестве ждал момента Дэнни Грин. Последний получил пас, бросил, но мяч пришёлся на переднюю дужку. Итоговый счёт 111:108 установился после штрафных Тайлера Хирроу.

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Момент, который должен был решить исход серии, пока решил только то, что шестому матчу быть. «Лейкерс» впервые в плей-офф проиграли в форме в честь Коби Брайанта. 40 очков и 13 подборов Леброна погоды не сделали. А главным вопросом сейчас станет физическая форма Энтони Дэвиса и степень серьёзности его повреждения.

Интересный момент с элементами теории заговора. 9 октября китайское национальное телевидение неожиданно объявило о возобновлении трансляций НБА. До этого год ничего не показывали после твита генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в поддержку протестов в Гонконге. В Поднебесной объяснили резкую смену позиции тем, что НБА помогла стране в борьбе с пандемией коронавируса. Якобы пожертвование на сумму около $ 1 млн всё изменило, хотя из-за разрыва связей обе стороны потеряли сотни миллионов.

Китай должен срочно уступить США. Иначе он может повторить судьбу России Шантаж деньгами может не пройти. У американцев есть мощный аргумент.

В «Твиттере» сразу же активизировались сторонники того, что в лиге решили угодить коммунистическому Китаю, растянув серию финала НБА как можно дольше. Действительно с маркетинговой и финансовой точки зрения лиге выгодно, чтобы противостояние «Лейкерс» — «Хит» не заканчивалось быстро, особенно после возобновления связей с Поднебесной. Но у Джимми Батлера и компании есть своё мнение на этот счёт. «Майами» просто не собирается сдаваться в борьбе за титул. Леброн, Дэвис и всё остальные игроки «Лейкерс» должны это уяснить, если до сих пор не поняли.

Пока «Лейкерс» остаются фаворитом, но ещё одно поражение рискует нанести команде Фрэнка Вогеля серьёзный психологический удар. Шестая игра станет переломной. Королю и его свите нужно решать всё как можно скорее.