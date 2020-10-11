«Я всю жизнь в «Химках». Одиноков год назад играл в третьей команде, а теперь — в Евролиге

«Химки» в межсезонье укрепили и без того мощный состав. Грегг Монро и вернувшийся Джордан Мики, вместе с уже имеющимся Дэвином Букером — это как минимум одна из лучших передних линий в Европе. Добавить к ним креативности Алексея Шведа, организованности Стефана Йовича, брутальности Яниса Тиммы. разноплановости Йонаса Жеребко и получится суперкоманда.

Но это всё теория. А жизнь нынче заставляет играть по её правилам, которые не поддаются логике. Потому и получилось, что перед домашним матчем жёлто-синих в Евролиге с «Жальгирисом» (70:84) в их составе было всего восемь игроков. Пятеро сдали положительные тесты (причём у Монро ситуация получилась странной: первый его тест был положительным, второй отрицательным, а третий снова положительным), а Йович и Швед ещё восстанавливаются от травм.

Можно и на топ-4 замахнуться. С чем «Химки» идут в новый евросезон Трансфер Эррика Макколлума дополнил и без того сильный состав во главе с Алексеем Шведом. Решать высокие задачи в Евролиге вполне реально.

И ведь ладно бы если их было по-настоящему восемь. Дайрис Бертанс перед игрой не стал скрывать, что будет находиться на скамейке только лишь из-за правил, которые не разрешают иметь менее восьми человек в заявке на игру. Латвийский снайпер в матче против «Калева» потянул заднюю поверхность бедра и теперь тоже вынужден восстанавливаться.

И вот пришло время подключать молодёжь.

Имя Владислава Одинокова стоит запомнить. Этому парню уже 20, большую часть из которых он провёл в системе подмосковной команды. В прошлом сезоне он был лидером химкинской «молодёжки», а потому получил шанс пройти полноценную предсезонку с основой перед стартом сезона. Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис весьма ярко описал ситуацию Влада: «Вероятно, он сделал самый большой скачок в Европе, потому что ещё в прошлом году играл в нашей третьей команде, а теперь выступает в Евролиге».



Его дебют во взрослом баскетболе случился 28 сентября в Красноярске, а первые очки Одиноков набрал в матче против «Калева». Но вряд ли кто-то мог предположить, что меньше чем через неделю он дебютирует в Евролиге, сильнейшем турнире континента. Да ещё как!



В игре с «Жальгирисом» Владислав отыграл 18 минут, за которые набрал 11 очков (три точных дальних броска из четырёх попыток и один точный средний).

«Химки» позволили грекам уехать с победой. Но потенциал у команды огромный Даже в неполном составе не хватило совсем немного, чтобы обыграть «Панатинаикос». Травмированные вернутся – будет совсем другая игра.

После игры Владислав ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата».

— Влад, неплохой дебют в Евролиге!

— Я рад, что получилось что-то в нападении забить. Но в защите многие установки тренера не смог выполнить. Считаю не лучшей своей игрой.



— Сколько времени у тебя было на подготовку?

— На самом деле, давно готовился к игре. Знал, что у нас много больных и мало здоровых. Поэтому придется выйти и помочь если надо будет. Было давление, волновался. Это первая игра в Евролиге. Было очень волнительно. Хотя понимал, что возможно придётся принимать участие в матче и сыграть.



— Расскажи о себе для тех, кто только начинает узнавать, кто такой Владислав Одиноков?

— Я всю жизнь в «Химках». Родился в Туле, переехал. Здесь уже попал в спортивную школу, прошёл весь путь. Получается я с семи лет начал заниматься баскетболом и до сих пор в «Химках», не изменяя своему выбору и своей команде. Так получилось, что попал теперь на такой уровень.



— Помнишь ли ты тот состав, который играл в «Химках» в то время, когда ты только начинал своей баскетбольный путь?

— Кажется, первый раз на домашний матч «Химок» я пришёл в 2012 году. Здесь играл Фридзон, Лончар. У меня где-то даже есть фотография с этой игры. Тогда приезжал Тимофей Мозгов и мы с ним сфотографировались. А вот сейчас его встречаю и у меня какие-то волнительные ощущения. Со многими игроками виделся ещё в детстве и вот теперь снова их вижу. Они совсем взрослые, а я ещё такой молодой.



— Ты за них мальчиком болел, а теперь в раздевалку заходишь. Каково это?

— Непривычно. Первый раз, когда тренировался с Мозговым даже не знал как к нему обращаться: на «вы» или на «ты». Вроде он взрослый такой. В целом, были какие-то неловкости, но сейчас уже попривык, конечно.



— Ты уже на уровне Евролиге. Есть понимание этого в голове?

— Считаю, что нужно ещё много работать. К этому уровню нужно идти и стараться его достичь.



— Мы общались с тобой во время медиа дня Евролиги и Единой лиги ВТБ. Для тебя это был как будто абсолютно новый опыт. Раньше не доводилось фотографироваться и сниматься?

— Обычно в «молодёжке» или Суперлиге для нас делали всего пару фотографий, а здесь в разных позах, разные финты нужно показывать, различные спецэффекты добавляются. Поэтому это всё необычно и впервые для меня.

Сергей Карасёв: как бы громко это ни звучало, но Йокич может превзойти Сабониса Форвард «Химок» — о стартовом матче сезона с «Зенитом», доминировании европейцев в НБА и бесспорном фаворите плей-офф лиги.

— Как к тебе относятся внутри команды?

— Ещё не со всеми нашёл общий язык. Здесь много говорят на английском. У меня английский не сказать что на высшем уровне. Но так, иногда разговариваю. Стесняюсь очень много, может поэтому не всегда разговор заходит. Разговариваю не очень много.