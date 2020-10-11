Сплав игроков с опытом НБА и российской молодёжи. «Локо» грамотно подготовился к сезону

«Локомотив-Кубань» выбрал новую стратегию на сезон-2020/2021, но планку конкурентоспособности не снижает. «Железнодорожники» решили омолодить состав. Всё чаще на паркете появляются исполнители, прошедшие клубную академию. Конечно же, в ростере остаются качественные легионеры. которые помогают «Локо» продолжать оставаться топ-клубом как в Единой лиге ВТБ, так и в Еврокубке.

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев недавно рассказал о задачах на сезон-2020/2021.

«Пришло время сменить курс, который мы взяли ранее. Говорю об омоложении состава. У нас вырос хороший резерв — талантливый, перспективный и голодный до побед. Это осознанное решение. Скажу больше. Есть уверенность, что ребята способны уже в этом сезоне удивить многих и помочь «Локомотиву» выполнить поставленные задачи. Нехватку опыта будем компенсировать талантом, желанием и хорошей физической подготовкой. Да и опытных ребят у нас хватает. Команда боеспособная и будет бороться за максимальные результаты во всех турнирах.

Главная цель — добиться поставленных задач и суметь реализовать потенциал нашей молодежи. Нынешний состав позволяет нам играть на самом высоком уровне. В Единой лиге ВТБ хотим выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, то есть быть в тройке. В Еврокубке задача-минимум — попасть в плей-офф. Максимум — дойти до финала и выиграть турнир», — заявил Ведищев во время эфира в YouTube-аккаунте краснодарского клуба.

«Локо» уже успел провести несколько матчей в Еврокубке и Единой лиге ВТБ. Пока результат вполне неплохой. По крайней мере команда Евгения Пашутина не теряла очки с заведомыми андердогами, что важнее всего. «Железнодорожники» на домашней арене обыграли «Зелена Гуру» (83:76) и «Антверпен» (89:72), а также в гостях уступили ЦСКА (80:94) и «Виртусу» (79:85). Ещё одна победа над «Калевом» — техническая, поскольку эстонцы не приехали в Краснодар и нарушили протоколы Единой лиги ВТБ в случае заражения коронавирусом в команде.

Коронавирус ЦСКА не подкосил. Трижды подряд «армейцы» не проигрывают Команда Димитриса Итудиса в эффектном стиле разобралась с «Локомотивом-Кубань». Теперь дело за победами в Евролиге.

В поражении от «армейцев» в Единой лиге нет ничего зазорного. «Локо» навязал сопернику борьбу в первой половине, но после перерыва в ударе были звёзды ЦСКА Уилл Клайберн и Майк Джеймс. При этом ценнейшую игровую практику получили молодые российские игроки краснодарского клуба Григорий Мотовилов (13 минут), Андрей Мартюк (12 минут), Егор Сычков (7 минут) и Владислав Емченко (8 минут). В противостояниях с соперниками попроще Евгений Пашутин доверяет молодежи ещё больше времени. В ротацию также входят 20-летний форвард Сергей Долинин и 21-летний центровой Валерий Калинов. Последнего Пашутин пусть и ненадолго, но выпустил на паркет в важнейшей гостевой игре с «Виртусом». В Болонье также играли Емченко и Мартюк (солидные 18 минут).

Поражение с разницей -6 в Италии неприятное, но вполне рабочее. «Локо» и «Виртус» — главные фавориты группы C Еврокубка, где также выступают «Литкабелис», «Антверпен», «Монако» и «Андорра». В ответной игре дома команде Пашутина однозначно по силам обыграть итальянцев с разницей более 6 очков и получить преимущество по личным встречам.

Мартюк, Мотовилов, Сычков, Емченко, Долинин, Калинов — «Локо» уже сейчас делает ставку на всех этих молодых игроков в возрасте 19-22 года, регулярно предоставляя им минуты в важных матчах. В заявке на Единую лигу также есть 19-летний Даниил Середа. Ротацию разбавляют сильные легионеры. 31-летний Джордан Кроуфорд — ветеран НБА, выступавший в лучшей лиге мира 8 лет. Стартовал в «Локо» очень неплохо, часто выполняя роль первой опции нападения.



Алан Уильямс имеет за плечами четырёхлетний опыт игры за «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс». Миндаугас Кузминскас поиграл за «Нью-Йорк Никс» и застал эпоху легендарного Фила Джексона. В сезоне-2016/2017 литовец был важным игроком ротации «Нью-Йорка», получив 16 минут в 68 сыгранных матчах регулярного чемпионата. В сумме Кроуфорд, Уильямс и Кузминскас провели более 400 матчей в НБА. Легионерский костяк дополняют Мантас Калниетис, Уилл Каммингс, и Реджи Линч, которые достаточно неплохо знакомы с европейским баскетболом.Недавно им в помощь был подписан 24-летний форвард Кевин Херви, игравший за «Оклахома-Сити Тандер» и в G-Лиге в прошлом сезоне.



В целом получается неплохой костяк из игроков с приличным опытом игры в НБА, знакомых с Европой легионеров и российской молодёжи. 26-летний новоназначенный капитан «Локо» Станислав Ильницкий — единственный российский баскетболист ростера в возрасте, который уже сложно назвать молодым. При этом Станислав достаточно повидал, чтобы помогать в развитии более юным исполнителям.



Ставка на омоложение не делает «Локомотив-Кубань» слабее. Команда по-прежнему входит в элитный топ-5 Единой лиги ВТБ с ЦСКА, «Химками», «Зенитом» и УНИКСом. В Еврокубке подопечные Пашутина также считаются одним из главных претендентов на выход в финал, что позволит получить путёвку в Евролигу на следующий сезон. Казанский УНИКС, испанские «Уникаха», «Ховентуд», «Гран Канария», итальянский «Виртус», сербский «Партизан» тоже сильны, но на бумаге «Локо» уж точно способен обыгрывать все эти клубы. В прошлом сезоне краснодарцы не смогли выйти в плей-офф Еврокубка. Сейчас команда готова реабилитироваться за ту неудачу.