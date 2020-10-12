Проявите уважение к Королю! Леброн и «Лейкерс» — чемпионы НБА – 2020!

«Майами Хит» — золушка плей-офф НБА сезона-2019/2020. Команда с одной полноценной звездой на бумаге смогла стать настоящим монстром, суперспособностью которого является умение противостоять абсолютно любой силе. Их победа в финальной серии была бы сенсацией чемпионата, завершающегося в «пузыре», одним из главных сюрпризов в истории лиги. Но у этой сказки всё-таки случился другой конец.

«Лос-Анджелес Лейкерс» всеми мыслями уже думали о победе в пятом матче. Но их стремлению побыстрее закончить сезон помешала упрямство Джимми Батлера, который не просто набрал 35 очков, но ещё сделал трипл-дабл, отыграв почти без замен. Леброн отвечал ему по-королевски, выдав в матче номер пять один из лучших личных перформансов — 40 очков и 15 из 21 с игры. «Хит» прыгнули выше головы. Но даже не самая выдающаяся игра соперника всё равно могла оказаться для него победной. Леброн сделал всё для этого. Он даже создал идеальные условия для Дэнни Грина, оставшегося на трёхочковой в одиночестве в последней атаке. И этот промах стоил баскетболисту бессонных ночей. Фанаты калифорнийского клуба начали присылать ему угрозы в социальные сети. И это несмотря на то, что их команда по-прежнему вела в счёте 3:2 и была в шаге от заветного кубка.

Решили угодить Китаю? Леброн и «Лейкерс» тянут серию с «Хит» — как бы не доигрались! Максимально длинный финал выгоден НБА с маркетинговой и финансовой точки зрения, но Королю и компании нужно решать всё как можно скорее.

К сожалению, шестой матч не получился. «Лейкерс» выиграли 106:93, но лидировали +36 ближе к концу третьей четверти. В заключительном игровом отрезке «Лос-Анджелес» позволил сопернику избежать разгрома, мысленно готовясь к празднованию титула. Автобус Эрика Споэльстры хоть и дождался наконец возвращения Горана Драгича, но уже ехал без бензина. Батлер всё-таки оказался человеком, а попадать в каждой игре из любых положений и с любым сопротивлением Данкан Робинсон и Тайлер Хирроу не могут. По крайне мере, пока. Любопытно то, что людьми, «сломавшими» «Майами» стали не Леброн Джеймс и не Энтони Дэвис, а Рэджон Рондо и Кентавиус Колдуэлл-Поуп. Именно эти два защитника настреляли 20 из 36 командных очков во второй четверти, позволив «озёрникам» выиграть её с разницей «+20». Рондо в плей-офф удивил многих своим снайперским арсеналом. Разыгрывающего ещё со времён выступлений за «Бостон Селтикс» позиционировали как не умеющего бросать, а в решающем матче финальной серии он выдал 8 из 11 с игры (3 из 4 с трёхочковой). Его 19 очков + 4 передачи + 4 подбора — весомый вклад в общий успел. Рэджон, кстати, побеждал «Лейкерс» будучи игроком «Бостона», а теперь (как и ситуация с его броском) всё изменилось.

«Леброн, у тебя проблемы!» Историческая игра Батлера ставит «Лейкерс» в неловкое положение «Майами» возвращает интригу в серию финала НБА. Скоро в строй вернётся Адебайо, что создаст «Лейкерс» ещё больше проблем.

Леброн Джеймс же выступил вполне буднично. Шестая игра финала 2020 стала для него 260-ой в карьере. Он снова сделал трипл-дабл (28 очков + 14 подборов + 10 передач) и это случилось с ним в 11 раз в финальных сериях. Теперь в его копилке четыре статуэтки самому ценному игроку финальной серии. Поговаривают, больше только у того, за чьей тенью всю свою долгую карьеру гонится Король. Единственное, в чём Джеймс уже обошёл всех, так это количество команд, которые он приводил к чемпионству и в составе которых признавался самым ценным игроком в финальной серии. Теперь этих клуба три: «Майами», «Кливленд», «Лейкерс». В любом случае сравнения Леброна с Джорданом заметно активизируются в ближайшее время. Самый длинный сезон в истории НБА подошёл к концу. Ровно год назад «Лейкерс» собрались на предсезонке и тогда в них верили далеко не все собственные болельщики. Были сомнения в целесообразности обмена Энтони Дэвиса. Кто-то сомневался в Леброне и его физических способностях. А кто-то считал, что Дэнни Грину сильно переплатили. Находились наконец и те, кто не очень-то верил в полезность, получившего ещё один шанс Дуайта Ховарда. Супермен в 2009 мог выиграть свой титул в качестве главной звезды «Орландо», но проиграл именно «Лейкерс» с Коби Брайантом и Пау Газолем.

Леброн пока хуже Дэвиса. Наследие Короля подверглось угрозе Похоже, сомнений в победителе в паре «Лейкерс» — «Майами» уже нет. Однако Джеймс рискует пролететь мимо MVP финала НБА.

Сезон для команды Фрэнка Вогеля прошёл не без сбоев, но в итоге талант суперзвёзд стал решающим фактором. Леброн и Дэвис выполнили свою работу, а ролевики хоть и не слишком часто, но всё-таки порой очень хорошо им помогали. Чего только стоят периодические яркие игры тех же Колдуэлл-Поупа, Рондо и Ховарда в плей-офф.

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После матча Леброн призвал отдать должное всей организации «Лейкерс» и ему лично.



«Этот титул много значит для репутации этой франшизы. Когда я приехал сюда, сказал Джини Басс, что собираюсь вернуть эту франшизу на то место, где она должна быть. Её покойный великий отец делал это так много лет, а она просто взяла его обязанности на себя. Невероятное чувство — осознавать себя частью такой исторической франшизы. Не только у меня есть это чувство, но и у моих товарищей по команде, у организации, тренеров, у всех, кто здесь работает. Мы просто хотим проявления уважения. Роб Пелинка хочет уважения. Тренер Фрэнк Вогель хочет уважения. Организация «Лейкерс» хочет уважения. Все фанаты «Лейкерс» тоже хотят уважения. И мне тоже нужно это. Проявите ко мне уважение», — приводит слова Джеймса ESPN.



Его напарник Энтони Дэвис вспомнил трагически погибшего в январе Коби Брайанта.



«После трагедии всё, что мы хотели сделать, — выиграть титул для Коби Брайанта. Мы не подвели его. Было бы здорово сделать это в прошлой игре в майках в честь него, но поражение заставило нас выступить ещё более агрессивно, даже более мощно, чем обычно, на обоих концах площадки. Нужно было закрыть серию сегодня вечером. Я знаю, что Коби смотрит на нас свысока и гордится нами. Я знаю, что Ванесса Брайант тоже гордится нами, вся организация гордится нами. Эта победа очень много значит для нас», — приводит слова Дэвиса Yahoo Sports.

Леброн вернул «Лейкерс» в финал НБА спустя 10 лет. Кто-то сомневался, что будет иначе? Джеймс превзошёл достижения Джордана, Брайанта, 27 франшиз лиги вместе взятых и насобирал ряд рекордов. Короля не сдержать на пути к титулу.

2020 год – очень непростой для спорта, особенно для баскетбола и НБА в частности. Потери из-за конфликта с Китаем, кончина Дэвида Стерна и Коби Брайанта, пандемия коронавируса, борьба игроков за социальное и расовое равенство с последующим краткосрочным бойкотом уже по ходу розыгрыша плей-офф. Но всё-таки чемпионат доведён до конца. Пожалуй, его итог самый справедливый из возможных.



«Лейкерс» почтили память Коби и сравнялись с «Бостон Селтикс» (17) по количеству титулов. Леброн укрепил своё наследие и наконец-то получил столь желаемую индивидуальную награду. Дэвис завоевал перстень в первый год выступления в «Лос-Анджелесе». Талант Энтони долго время «застаивался» в «Нью-Орлеан Пеликанс», но теперь «большой» окончательно подтвердил статус суперзвезды первой величины.

Леброн красиво отреагировал на явную несправедливость. Зря НБА пошла против Короля «Лейкерс» легко справились с «Наггетс», но сама игра отошла на второй план. Признание Адетокунбо MVP сезона – абсурд и неуважение к Джеймсу.

Неизвестно, когда начнётся следующий сезон НБА. Вряд ли это случится в 2020 году. Комиссар лиги Адам Сильвер называет вероятной датой старта январь 2021, но и это ещё не точный срок. НБА хочет проводить матчи со зрителями и ждёт спада влияния пандемии коронавируса. Не стоит исключать, что лига вернётся даже весной. Скучно к тому времени не будет. Драфт, рынок свободных агентов, обменные сделки, увольнения и назначения главных тренеров – всё это будет происходить в ближайшее время.