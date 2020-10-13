Леброн обошёл Джордана в гонке величайших всех времён НБА. Объясняем почему

Титул в составе «Лейкерс» поднимает статус Джеймса на новый уровень. Майкл не может вечно держаться на своих 6 из 6 в финале.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в четвёртый раз за карьеру стал чемпионом НБА. В финале плей-офф сезона-2019/2020 «Лейкерс» оказались сильнее «Майами Хит» (4-2). ​​​​​​​Джеймс был признан MVP решающей серии. Леброн стал первым в истории игроком, который получил подобную награду в составе трёх разных клубов. Ранее Король дважды делал это в «Майами Хит» и один раз в «Кливленд Кавальерс».

Кроме того, Джеймс повторил достижение Майкла Джордана, став вторым игроком в истории НБА, который завоевал как минимум 4 награды MVP финала и 4 звания MVP регулярного чемпионата. Джеймс привёл к возобновлению дискуссии о величайшем игроке всех времён. Майкл Джордан превосходит Леброна по количеству титулов (6 против 4), но у форварда «Лейкерс» есть преимущества в других аспектах.

Леброн заставил Джордана всерьёз занервничать. Величие Майкла шатается как никогда ранее Совсем скоро Его Воздушество может лишиться звания величайшего игрока в истории НБА. Король уже близко.

6 из 6 титулов — фактически единственный аргумент, который до сих по приводят сторонники Джордана. Леброн опережает Майкла по всем ключевым статистическим категориям за карьеру. Джеймс показывает лучшую долговечность. Список исторических рекордов Леброна более внушителен, чем у Джордана.

Простейшая инфографика демонстрирует, что Леброн набрал больше очков, передач, подборов, блок-шотов, показал более высокую точность с игры и из-за дуги в регулярном чемпионате.

Джордан лучше только по перехватам и точности штрафных в «регулярке», причём незначительно. Превосходство Леброна в плей-офф ещё более внушительное. В некоторых аспектах просто огромное как для гонки за величайшего всех времён. Например, в активе Джеймса в два раза больше передач и подборов в постсезоне. Опять же, кроме точности штрафных Майклу крыть нечем.

Леброн установил огромное количество исторических рекордов и через-два три года должен превзойти «вечное» достижение Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков). В плане цифр Леброн уже имеет заметное преимущество над Джорданом, которое будет лишь нарастать со временем. После победы в финале НБА Джеймс ясно намекнул, что собирается играть как минимум 4-5 лет. Вероятно, Леброн ждёт появления в лиге своего сына Бронни, с которым хочет выступить в одной команде.

Дерзкий малолетний мажор купается в роскоши. Кто такой Бронни Джеймс, сын великого Леброна Совсем скоро настанет время наследника Короля.

По индивидуальным наградам Майкл солиднее. У Джордана 5 званий MVP против четырёх у Леброна и 9 попаданий в сборные сезона по защите (у Леброна 6). Но награда MVP весьма субъективная. Американские эксперты не стесняются признавать, что у Джеймса могло быть около 10 подобных наград, если бы не усталость участников голосования. Джордан напротив получал свои статуэтки в эпоху глобализации баскетбола в 1990-х, когда Дэвид Стерн сделал НБА мировым брендом с огромными доходами. Джордан стал лицом всего этого процесса. До сих Майкл пользуется отголосками того былого почитания.

Джордан 10 раз становился лучшим скорером лиги. К этой категории не придерёшься. Майкл действительно ярко выраженный скорер, но Джеймс более универсальный баскетболист, который никогда не ставил в приоритет набор как можно большего количества очков.

«Лейкерс» вернули былое величие. Стоило всего лишь пригласить Леброна Король превзошёл достижения Джордана и Брайанта вместе взятых. Пока есть сомнения, что Джеймс лучший в истории, но новый титул всё изменит.

Теперь о тех самых титулах. У Джордана 6 из 6 в финалах. Круто, но сам по себе этот факт не даёт представления об общей картине. Что делал Майкл в остальные годы? Он ведь выступал в НБА не 6 лет. Ответ простой. Джордан вылетал в плей-офф Восточной конференции от «Бостон Селтикс» на закате карьеры Ларри Бёрда и от «Плохих парней» «Детройт Пистонс» во главе с Айзеей Томасом.

В начале 1990-х династии «Селтикс» и «Пистонс» канули в небытие. Поле для чемпионства было свободным. Джордан оказался в удачное время в удачном месте. Владелец «Чикаго Буллз» и генеральный менеджер Джерри Краузе сработали лучше конкурентов и создали свою суперкоманду. Кого обыграл Джордан в паре со Скотти Пиппеном во время своего первого «три-пита» (1991-1993)? «Лейкерс» стареющего Мэджика Джонсона, карьера которого через несколько месяцев пойдёт под откос после обнаружения ВИЧ. С праймовым Мэджиком Майкл не имел возможности сразиться по простой причине. В плей-офф Востока на его пути становились вышеупомянутые «Селтикс» или «Пистонс». После «Лейкерс» «Чикаго» разобрались с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Клайда Дрекслера и «Финикс Санз» Чарльза Баркли. Дрекслер — классный игрок, но, при всём уважении, в список великих не входит. Баркли за карьеру не выиграл ни одного титула, хоть и считается одним из лучших «больших» в истории баскетбола.

Во время второго «три-пита» под руку «Чикаго» попали «Сиэтл Суперсоникс» Гэри Пэйтона и «Юта Джаз» Джона Стоктона и Карла Мэлоуна. Двое последних так и не смогли выиграть титул за карьеру. Пэйтон сделал это в «Майами Хит», но в качестве малозаметного ролевика за спиной Шакила О’Нила и Дуэйна Уэйда.

Леброн лучше Джордана. Не только как игрок, но и как человек Короля чрезмерно принижают, а Его Воздушество порой слишком нахваливают.

Ни один из соперников Джордана в финале НБА даже близко не тянет на звание суперкоманды. Леброн в этом году столкнулся с критикой за то, что «Майами Хит» якобы простейший оппонент в финале за его карьеру. Да, утверждение близко к истине. Но чем тот же лидер «Хит» Джимми Батлер отличается от условных Клайда Дрекслера и Гэри Пэйтона? В исторических масштабах все они будут примерно на одном уровне — до пантеона по-настоящему великих не дотянут. Более того, трипл-даблы Батлера с 35 и 40 очками в финальной серии с «Лейкерс» в этом году являются историческими перфомансами и выделяют Джимми на фоне тех же Клайда и Гэри.

В этом году в НБА была суперкоманда, хоть с ней «Лейкерс» и не довелось встретиться в плей-офф. Речь о «Лос-Анджелес Клипперс» во главе с Каваем Леонардом, Полом Джорджем, элитными шестыми игроками Монтрезом Харреллом и Уильямсом, а также потрясающей глубиной состава. Однако «Клипперс» пали во втором раунде плей-офф с «Денвер Наггетс» (3-4) Николы Йокича и Джамала Маррея. Разбазаривание преимущества 3-1 по ходу серии стоило работы главному тренеру Доку Риверсу. К слову, Йокича и компанию тоже ещё нужно было пройти, что не так-то просто. Николе 25 лет, но он уже считается лучшим пасующим «большим» в истории. Под кольцом он не такой доминирующий как Баркли, но, вполне вероятно, когда Никола завершит карьеру и будет составляться рейтинг центровых всех времён, он опередит Чарльза, которого обыгрывал Джордан. Леброн уж точно не виноват, что Кавай и Джордж оказались плохими лидерами и провалились, чтобы выбивать эту команду в постсезоне. Во втором раунде «Лейкерс» убрали с пути «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука. Харден — один из лучших скореров новейшей истории. Да, он и Уэстбрук пока без титулов, но суперзвёздный уровень как минимум Джеймса отрицать глупо.

У Леброна 6 поражений в финалах, на что постоянно давят сторонники Джордана. С другой стороны, у Короля 10 участий в решающих сериях сезона. Чтобы потерпеть 6 поражений в финале нужно выйти туда столько же раз. Из этих проигрышей только один не был от суперкоманды. В 2011 году «Майами» Леброна, Дуэйна Уэйда и Криса Боша проиграл «Даллас Маверикс» Дирка Новицки. Но после этого «Большая тройка» «Хит» дважды взяла титул, обыграв «Оклахома-Сити Тандер» молодых Кевина Дюранта, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена, а также династию «Сан-Антонио Спёрс».

Леброн красиво отреагировал на явную несправедливость. Зря НБА пошла против Короля «Лейкерс» легко справились с «Наггетс», но сама игра отошла на второй план. Признание Адетокунбо MVP сезона – абсурд и неуважение к Джеймсу.

Кому ещё проигрывал Леброн в финале? Трижды суперкоманде «Голден Стэйт Уорриорз» (в том числе два раза, когда в компании со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином выступал Кевин Дюрант) и дважды «Спёрс» (Тим Данкан, Ману Джинобили, Тони Паркер, легендарный тренер Грег Попович, плюс Кавай Леонард во втором случае). Карри, Томпсон и Грин выиграли для «Голден Стэйт» три титула (два с Дюрантом) и ещё могут вернуться в следующем сезоне. Данкан и Попович пять раз побеждали в финале (в четырёх случаях с Джинобили и Паркером, в одном с Каваем). Обе эти династии значительно сильнее «Селтикс» и «Пистонс», с которыми сталкивался Джордан. Какие-то претензии к Леброну можно предъявить только за осечку в финале-2011. В остальном расклад сил был абсолютно неравен. Соперник Леброна имел преимущество в суперзвёздном таланте или как минимум глубине состава, чего у оппонентов Джордана в финальных сериях никогда не было. Триумф «Кливленд Кавальерс» Леброна над «Уорриорз» в 2016 году после отставания 1-3 — один из самых больших подвигов в истории лиги. Уж точно в разы круче побед над Пэйтоном, Дракслером и «безперстневыми» Баркли, Мэлоуном и Стоктоном.

Наличие в команде Леброна — гарантия конкурентоспособности. Помести Джеймса в состав даже самой неудачной франшизы НБА «Нью-Йорк Никс» и они как минимум выйдут в плей-офф, если Король избежит травм. В 2018 году Джеймс после ухода Кайри Ирвинга довёл совсем бесталанный состав «Кавальерс» (за исключением Кевина Лава) до финала, где чуть было не зацепил первую игру с «Голден Стэйт». Всему помешал знаменитый ляп Джей Ар Смита, забывшего счёт на последних секундах. Переломный момент, который мог бы надломить «Уорриорз» и добавить шансов «Кливленду» (хотя, вероятно, Леброн всё равно не выиграл бы титул).

Джордан же всё время находился в «тепличных» условиях «Чикаго Буллз». Титулованнейший тренер Фил Джексон, Скотти Пипппен в качестве надёжного напарника, а затем и Деннис Родман, Стив Керр, Тони Кукоч, гениальный функционер Джерри Краузе, управляющий всем этим процессом. Джордан захотел взять перерыв из-за смерти отца (по официальной версии)? Без проблем. Захотел второй раз отдохнуть от НБА? Пожалуйста.

Стал неадекватным и деградировал. История падения великого Фила Джексона Последние годы для самого титулованного тренера в истории НБА выдались ужасными.

Леброн никаких пауз не брал. Джеймс беспрерывно доминирует в лиге 17 лет. И будет делать это ещё не один год. Что было с «Чикаго» сразу после первого перерыва в карьере Майкла? Команда осталась очень сильной и вылетела на стадии полуфинала плей-офф Восточной конференции от будущего финалиста «Нью-Йорк Никс» (3-4). Не хватило немного удачи, чтобы Пиппен в одиночку привёл команду к титулу. Что происходило с командами после ухода Леброна? Погружение в глубокую перестройку, борьба за лотерейные пики и мгновенная потеря конкурентоспособности. Джордан играл в команде с, вероятно, лучшими главным тренером (Джексон), функционером (Краузе) и второй опцией (Пиппен) в истории. Равных «Чикаго» просто не было, чему доказательством рекорд по победам в «регулярке» (72-10) в одном из сезонов. Побить его смогли только «Уорриорз» в 2016 году, которым Джеймсу пришлось противостоять на пике карьеры. К слову, именно в том самом историческом сезоне 73-10 «Голден Стэйт» пал перед Леброном в финале. Значимость Леброна для его команд была на порядок выше, чем Джордана для «Буллз»

Как Майкла Джордана цинично обманули. Концовка карьеры легенды получилась бесславной С Его Воздушеством очень некрасиво поступил владелец «Вашингтона» Эйб Поллин. Майкл вышел из себя.

Однажды Джордан всё-таки выбрался из благоприятной системы «Чикаго», перейдя в «Вашингтон Уизардс». За два года в этой команде Майкл ничего не добился. Да, Джордан набирал более 20 очков в солидном возрасте, но команда ни разу не вышла в плей-офф. Джордан привёл в клуб «своих людей», которые высоким профессионализмом не отличались. Закончилось всё конфликтом с владельцем «Уизардс» Эйбом Поллином и скандальным уходом.

Сейчас Джордан сам владеет франшизой «Шарлотт Хорнетс», которая является одной из самых неудачных в лиге. Нет там аналогов гениальных умов Краузе и Джексона, чтобы Майкл купался в лучах славы.

Майкл Джордан — бездарный владелец. На счетах миллиарды, а управлять совсем не умеет Покупка «Шарлотт Хорнетс» ничем хорошим для Его Воздушества не закончилась.

Статистически и фактически Леброн уже давно выглядит предпочтительнее Майкла. Четвёртый титул в составе «Лейкерс» делает преимущество Джеймса над Джорданом окончательным и бесповоротным. Леброн побеждал с тремя разными франшизами под руководством разных главных тренеров (Эрик Споэльстра, Тайрон Лю, Фрэнк Вогель), абсолютно разными составами и ведущими напарниками (Дуэйн Уэйд, Крис Бош, Кевин Лав, Кайри Ирвинг и теперь Энтони Дэвис).

Леброн вернул величие легендарной франшизе «Лейкерс», которая около десятилетия переживала застой на позднем этапе карьеры Коби Брайанта и после завершения карьеры Мамбы. Джордан не может вечно считаться за величайшим баскетболистом всех времён за счёт 6 из 6 в финале во время пребывания в идеально отлаженной системе «Чикаго». В конце концов по такой логиче лучшим в истории можно назвать легенд «Бостон Селтикс» Джона Хавличека (8 из 8 побед в финале, набирал почти 30 очков и 10 подборов на пике карьеры) или Билла Расселла (11 перстней, но допускал осечки в финале). Количество титулов не должно считаться каким-то талисманом, который автоматически обеспечивает статус номера один.

Так называемое поколение «миллениалов» (люди родившиеся между 1981 и 2000 годами) уже отдаёт явное предпочтение Леброну над Джорданом, согласно опросам в США. В дальнейшем крен в сторону Джеймса будет только нарастать. Особенно, если Джеймс сможет пополнить коллекцию наград и титулов в оставшиеся годы своей карьеры.