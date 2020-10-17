Бились с именитым «Реалом» ввосьмером и с тремя дебютантами. «Химки» проявили доблесть

В регулярном чемпионате Евролиги прошло 4 тура. Стартовый отрезок характеризуется настоящим сумбуром, который внесла в турнир пандемия коронавируса. Российские клубы ЦСКА, «Химки» и «Зенит» пока являются одними из самых пострадавших сторон, но вскоре незавидная участь почти наверняка постигнет и другие клубы.

Началась двухтуровая неделя с новости о том, что «Зенит» не поедет на выездные матчи с «Басконией» и «Валенсией». Клуб не имел возможности набрать необходимый минимум из 8 исполнителей, поскольку большая часть игроков основной команды заразились коронавирусом. Инфекция не обошла стороной и главного тренера сине-бело-голубых Хавьера Паскуаля. «Зенит» ушёл на карантин. Евролига достаточно оперативно присудила команде два технических поражения (0:20) за неявку на игры в Испании. АСВЕЛ («Лион-Виллербан») тоже не смог набрать необходимый минимум для проведения игр с «Панатинаикосом» и «Црвеной Звездой», но с «технарями» французам решили не спешить.

«Реал» меркнет на фоне ЦСКА, да и «Барселона» не такая уж крутая «Химки» очень сильны, а «Зенит» способен приятно удивить. Расклад сил на сезон Евролиги — 2020/2021.

Руководство Евролиги быстро одумалось. Стало ясно, что такими темпами несостоявшимися могут быть как минимум 20% матчей турнира. Огромный репутационный удар по лиге, которая позиционирует себя второй лучшей в мире после НБА. С этической точки зрения тоже неправильно присуждать технические поражения командам, которые стали заложниками пандемии. Евролига предложила сделать поправки в особый протокол, принятый для сезона-2020/2021. Организация собирается разрешить перенос матчей клубам, которые не могут набрать заявку из 8 игроков из-за заражения коронавирусом.



Ранее перенос был возможен только для клубов, которые не могли осуществить перелёт в место проведения встречи из-за нормативов безопасности, установленных в своей стране. Если поправки одобрят, то новое правило применится задним числом и к клубам, уже получившим технические поражения. Отмененные встречи, в том числе матчи «Зенита» в Испании с «Басконией» и «Валенсией», должны перенести на более позднюю дату. Две проигрыша с разницей 0-20 исчезнут с турнирной таблицы. Окончательное решение по этому вопросу примут на следующей неделе.



«Зенит» уж точно не заслужил эти «технари». На прошлой неделе сине-бело-голубые пошли на перенос матча с «Барселоной», хотя могли требовать автоматическую победу над столкнувшими с коронавирусом оппонентом. Команда Паскуаля доказала своё преимущество над «Барселоной» на площадке. где и должен решаться исход матчей сильнейшего турнира континента. Евролига не ответила взаимностью на благородный поступок «Зенита» в отношении «блауграны», но ещё может исправить ситуацию.

Жесты доброй воли «Барселоне» не помогли. «Зенит» умело разобрал суперзвёздных «блауграна» Численные изменения в составе принесли плоды. Сине-бело-голубые уже не безнадёжный аутсайдер Евролиги.

ЦСКА остался без Семёна Антонова, Яниса Стрелниекса, Николы Милутинова и Андрея Лопатина в первом матче недели с «Фенербахче» (78:77 ОТ) в Стамбуле. Из-за кадровых проблем в заявку был включён молодой Юрий Умрихин. На площадку Юрий так и не вышел, но небольшое игровое время в важнейшем матче получил 21-летний защитник Андрей Хоменко.



«Армейцы» вырвали победу в напряжённой встрече благодаря эффективности и хладнокровию Уилла Клайберна, который сначала перевёл игру в овертайм трёхочковым попаданием в концовке основного времени, а затем забил победный бросок с фолом в овертайме.

В Стамбуле команда Димитриса Итудиса потратила слишком много физических и эмоциональных сил. Даже возвращение в строй Милутинова не помогло обыграть «Альбу» (88:93) в домашнем матче в пятницу. К слову, «Фенербахче» тоже оказался заметно истощён. Подопечные Игора Кокошкова после ЦСКА уступили «Баварии» (71:75), растеряв 22 очка преимущества по ходу встречи.

ЦСКА геройски вырвал победу в Стамбуле. Два MVP Евролиги «Фенербахче» не помогли «Армейцев» не выбили из колеи многочисленные кадровые потери. Пропустивший год из-за травмы Клайберн вернулся на топ-уровень.

Звание главного героя стартовой части сезона, бесспорно, заслужили «Химки». Подмосковный клуб отправился на выездные матчи с «Реалом» (85:94) и «Басконией» (60:77) в очень усечённом составе. И выглядел очень достойно. В Мадриде главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис смог рассчитывать всего на 8 исполнителей. На паркет вышли Сергей Моня, Егор Вяльцев, Вячеслав Зайцев, Девин Букер, Йонас Жеребко, Владислав Одиноков, Иван Евстигнеев и Владислав Шарапов. Трое последних являются дебютантами Евролиги, которых экстренно включили в заявку для набора необходимого минимума из 8 игроков. Ранее парни выступали в третьей клубной команде.



У «Реала» ротация насчитывала 12 баскетболистов — в полтора раза больше, чем у «Химок». В составе команды Пабло Ласо играли все лидеры, в том числе участники последнего финала чемпионата мира Серхио Льюль, Руди Фернандес, Габриэль Дек, Факундо Кампаццо, действующий лучший оборонительный игрок Евролиги 221-сантиметровый центровой Вальтер Тавареш и многие другие, все из которых выступают в Евролиге более одного года.



Однако на лёгкую прогулку «Реал» мог даже не рассчитывать. Первая четверть завершилась с равным счётом 25:25. В дальнейшем нехватка исполнителей в ротации начала сказываться, но проиграть с однозначно разницей «Реалу» в Мадриде, когда практически все прогнозировали разгром даже поболее «технических» 20 очков, — настоящий подвиг и проявление доблести. Одиноков, Шаповалов и Евстигнеев в сумме получили 51 минуту. Владислав Одиноков покорил двузначные результативность (11 очков) и эффективность (11 баллов). Важнейший момент для обретения уверенности молодым парнем. Уже в который раз был полезен Вячеслав Зайцев (21 очко, 26 баллов индекса полезности). Опытнейшие Моня и Вяльцев тоже из ритма не выпадали. Вся команда заслуживает высочайшей похвалы за проявленный характер на арене «Визинк Центр».

«Я всю жизнь в «Химках». Одиноков год назад играл в третьей команде, а теперь — в Евролиге Молодой форвард – о дебюте в сильнейшем турнире континента, переходе на топовый уровень и повышенном внимании к своей персоне.

После Мадрида «Химки» ждал выезд в Виторию на игру с действующим чемпионом Испании «Басконией». В ротацию вернулись Сергей Карасёв и Дайрис Бертанс, но повреждение спины получил Сергей Моня и выбыл из строя. «Химки» снова сражались изо всех сил. Гости выиграли первую половину (36:35) и держали однозначный разрыв до самой концовки. И это с учётом того, что «Баскония» не совершала никаких перелётов и проводила первую игру на неделе, поскольку в третьем туре команде Душко Ивановича присудили техническую победу над «Зенитом». Только за 3,5 минуты при счёте 68:58 «Баскония» сумела оторваться на комфортную разницу и в конечном счёте выиграла +17. Опять же, за такой проигрыш нельзя бросить камень в огород «Химок».



После матча с «Басконией» Римас Куртинайтис был достаточно эмоционален.



«В данный момент наша команда потеряла семерых лучших игроков, и сейчас вы видите, что у нас 0-4 в Евролиге» — один из основных месседжей длинной речи литовского специалиста.

Куртинайтис: играть 2 матча с интервалом в 1 день, имея в составе 6-7 игроков, невозможно

23 октября «Химки» дома играют с «Маккаби». Есть вероятность, что к тому моменту в состав вернётся кто-то из лидеров. 0-4 — точно не приговор. Пока с коронавирусом столкнулись «Барселона» (главный тренер Шарунас Ясикявичюс вылечился менее чем за две недели, но недавно заразился самый высокооплачиваемый баскетболист Евролиги Никола Миротич), ЦСКА, «Зенит», АСВЕЛ и «Химки» (три последних пострадали сильнее всего). Резонно ожидать аналогичные проблемы и у других клубов в какой-то момент сезона. «Химки» напротив пережили самый непростой период на старте регулярного чемпионата. Проблемы с составом постепенно будут решаться. Подопечные Куртинайтиса однозначно способны наверстать упущенное и включиться в гонку плей-офф.

Пандемия привносит много элементов случайности в результаты матчей. Сенсационных побед андердогов над фаворитами стало намного больше, чем раньше. Урезавший бюджет и расставшийся с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом «Жальгирис» стартовал с четырёх побед подряд и единолично лидирует в турнирной таблице. Новый рулевой Мартин Шиллер пока впечатляет, хотя победа над «Химками» (84:70) добыта со сносной с учётом кадровых проблем подмосковного клуба. Также удивляет прошлогодний аутсайдер «Бавария» (3-1), добывшая три подряд гостевые победы и чуть было не сломившая намного более талантливый «Милан» (79:81 ОТ) в первом туре. «Реал» (1-3) в плохой форме и отметился лишь упомянутой выше победой над «Химками», которые вполне могли бы одолеть подопечных Ласо в полном составе. Лидер прошлого регулярного чемпионата «Анадолу Эфес» (1-3) без Шейна Ларкина выглядит не таким уж сильным. Просто пора принять тот факт, что нынешний сезон Евролиги будет чрезвычайно хаотичным и не похожим на все предыдущие.