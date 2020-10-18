Станислав Ильницкий: молодые игроки должны справляться с мандражом даже в матчах с ЦСКА

Прошлый сезон для «Локомотива-Кубань» получился неоднозначным. С одной стороны — неважный старт, очень раннее прекращение борьбы в Еврокубке и, как следствие, смена тренера. Именно последние стало отправной точкой и зарядом энергии для «железнодорожников». Евгений Пашутин удачно вошёл в чемпионат, и кто знает, куда бы смог запрыгнуть краснодарский клуб, если бы не вирусная остановка турнира?

Летом команда постаралась сохранить состав и во многом это ей удалось. Остался тренер, остались молодые российские игроки (ушли опытные Дмитрий Кулагин и Виталий Фридзон), остались многие легионеры.



Единственное изменение произошло на капитанском мостике. Новым капитаном «Локо» стал Станислав Ильницкий. Этот сезон станет для 26-летнего форварда уже четвёртым в системе кубанского клуба.

Сплав игроков с опытом НБА и российской молодёжи. «Локо» грамотно подготовился к сезону «Локомотив-Кубань» взял стратегию на омоложение состава. При этом решение высоких задач в Еврокубке и Единой лиге ВТБ никто не отменял.

— Станислав, капитан команды — новая для вас роль?

— Да, я никогда не был капитаном в профессиональном клубе. Помню, было такое только в какой-то из юношеских сборных. Уверен, это будет интересная для меня должность и позиция. Ну и, конечно, главное, чтобы это принесло пользу команде.



— Что изменилось? Больше общаетесь с тренером? Больше разговариваете с партнерами или журналистами?

— С тренером общаемся каждый день по поводу всех вопросов. В основном это игровые вопросы или связанные с тренировочным процессом. Конечно, тренер общается не только со мной, но и со всеми игроками. С партнёрами, естественно, общаемся в раздевалке. С журналистами общаемся тогда, когда это требует ситуация.



— Кстати, на каком языке в основном говорят в раздевалке «Локо»? Наверняка литовцы спокойно могут изъясняться на русском?

— Да, это правда. Литовские игроки «Локо» хорошо понимают и разговаривают на русском языке. Между собой они говорят на литовском. С американцами разговариваем на английском. Поэтому, отвечая на вопрос, скажу, что у нас в раздевалке три языка.



— Мы привыкли, что Станислав Ильницкий — молодой игрок. Получается, уже нет?

— (улыбается) Как-то незаметно пришёл момент, когда я стал самым возрастным российским игроком в команде и стал капитаном. Думаю, да, теперь я уже не молодой игрок.

— Сколько капитанов было в вашей карьере? Кто для вас является примером в этой роли?

— Из знаковых больших игроков были Сергей Моня и Виталий Фридзон. Моня всё-таки дольше был капитаном той команды, где я играл. Многому у него научился как в игровом плане, так и в конкретно каких-то капитанских функциях.



— Вы прошли большой путь с «Химками» и несколько лет уже живёте в Краснодаре. Этот город стал для вас своим?

— Да, абсолютно. Уже полностью привык к Краснодару, к местной погоде. Справедливости ради, сделать это было очень легко. Здесь гораздо теплее, чем в других городах. Краснодар уже стал для меня родным — сто процентов.



— Как часто вас узнают на улицах?

— Периодически. Не могу сказать, что каждый день или каждый час, но иной раз люди подходят, здороваются, что-то спрашивают. Могут просто издалека помахать рукой. Для нынешней ситуации это нормально. Никто не хочет обострять ситуацию с коронавирусом. Краснодар очень сильно болеет за «Локомотив», поэтому многие жители знают нас.



— Что было самым удивительным на старте нынешнего сезона? Он самый необычный в карьере?

— Думаю, что каждый сезон по-своему неповторим и необычен. В этом году это что-то совсем другое. Никто не знает, что будет завтра. Будет ли матч, будет ли тренировка, все ли будут здоровы? Жизнь полна новостей и чего-то нового.

Коронавирус ЦСКА не подкосил. Трижды подряд «армейцы» не проигрывают Команда Димитриса Итудиса в эффектном стиле разобралась с «Локомотивом-Кубань». Теперь дело за победами в Евролиге.

— Матч против ЦСКА получился для «Локо» хорошим или не очень?

— Думаю, мы могли лучше сыграть. Первую половину сыграли гораздо лучше, чем вторую. Мы ещё не набрали оптимальный ход из-за того, что предсезонная подготовка получилась смазанной. Убеждён, мы наберём форму и подойдём к своей лучшей игре.



— Что в этой встрече было положительного? Складывалось ощущение, что даже у молодых парней не было особого мандража? Или показалось?

— Молодые игроки сейчас имеют в команде значительную роль. Они полноценно участвуют в тренировочном процессе, получают в каждой игре свои минуты. Думаю, они должны справляться с этим мандражом. Даже в матче против такого соперника как ЦСКА. Со временем они должны раскрыться и показать свои лучшие игры. Сейчас только начало сезона, а для некоторых это вообще первый опыт в Единой лиге ВТБ и в Еврокубке. Клуб и тренер им доверяют, поэтому все ждём от них помощи на площадке.



— Президент «Локомотива» Андрей Ведищев не так давно говорил о задачах на сезон и они очень высокие. Капитан и команда готовы?

— Да, думаю мы готовы. Мы собрались полностью, приехали все игроки, мы набираем ход. Несмотря на то, что сезон будет непредсказуемым, мы готовы к самым высоким задачам.