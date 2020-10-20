«Свобода оказалась дороже трёх секунд». Трагическая история героя «Движения вверх» Коркии

Михаил отсидел в советской тюрьме вскоре после триумфа на Олимпиаде в Мюнхене. Ушёл из жизни чемпион слишком рано.

Удивительно всё-таки, насколько широкий ажиотаж вызвал в российском обществе фильм «Движение вверх». Картина не только собрала самую внушительную кассу в истории, но и заставила людей изучить исторические аспекты мюнхенских матчей Олимпиады 1972 года. Зрители разделились во мнениях: одни считали картину гениальной, вторые находили много несоответствий с реальными событиями. Равнодушных не было.

«Им занялись «компетентные органы» Грустная история главного героя «Движения вверх» Белова У факелоносца московской Олимпиады был непростой период в жизни. Награды и достижения не спасли Сергея Александровича от давления системы.

Самый же неравнодушный и эмоциональный игрок той золотой команды Владимира Кондрашина остался в фильме на втором плане. Речь, конечно, о Михаиле Коркии. 23-летний грузинский баскетболист в главном матче своей жизни провёл не так много времени, но оставил большой след и повлияв напрямую на исход матча. Именно Коркия полез в рукопашную схватку с лидером сборной США Дуайтом Джонсом, за что обоих удалили до конца матча. своеобразный размен был на руку сборной СССР, о чём после матча сказал главный тренер Владимир Кондрашин Кондрашин.

«Мишико, это был твой лучший матч: ты вывел из игры основного игрока американцев», — отмечал тренер.

Однако в жизни баскетболиста позже будет эпизод, который он поставит выше золотого триумфа Мюнхена.

Речь про четырёхлетний тюремный срок, который в 1983 году он получил за незаконную предпринимательскую деятельность.

Отсидел в СССР, мыл туалеты в США. Трагическая история героя «Движения вверх» Дворного Две пары джинсов сломали человеку всю жизнь. В фильме вы этого не увидите.

Отсидев в советской тюрьме, Коркия не скрывал: «Момент победного ликования в Мюнхене был для меня моментом истины. Так думал я до июля 1987 года, пока не вышел из тюрьмы. Свобода оказалась дороже трёх секунд».

Хотя легендой грузинского баскетбола он стал не только благодаря выступлению в 1972 году. Его преданность тбилисскому «Динамо», с которым он обыгрывал ЦСКА в чемпионате СССР, многого стоит. В составе бело-голубых он играл всю свою карьеру, а рядом с ним был лучший друг и партнёр по сборной Зураб Саканделидзе, с которым они были очень близки с детства.

Без него не было бы трёх секунд. Трагическая история героя «Движения вверх» Саканделидзе Именно Зураб сделал возможной победу в Мюнхене, хотя это упускается из виду. Ушёл недооценённый триумфатор слишком рано.

Предпринимательская жилка Коркии постоянно не давала ему покоя. В 1973 году его вместе с другими игроками сборной поймали с контрабандой на въезде в СССР, и это стоило ему пожизненной дисквалификации и отчисления из сборной. К счастью, как это часто бывает, пожизненное наказание оказалось временным. Через два года Коркия вернулся в национальную команду и дважды завоёвывал с ней серебро чемпионата Европы и бронзу Олимпиады 1976 года.

Вне баскетбольной площадки о гостеприимстве и широте грузинской души Мишико (именно так его звали близкие друзья и товарищи по сборной) ходили легенды. Известно, что именно он помогал Александру Белову познакомиться с будущей женой. На что, по слухам, автор легендарного «золотого» мяча в финале мюнхенской Олимпиады ответил симметрично, отправившись на непростой разговор с родителями будущей жены Коркии.

«Попался с двумя иконами». Как пошла под откос жизнь героя Олимпиады Белова Александра решили показательно проучить после скандала с контрабандой. Трагическая история спортсмена, ушедшего в 26 лет.

Вдобавок ко всему Мишико был и одним из главных шутников сборной. Олимпийский чемпион Александр Болошев рассказывал историю, когда совсем ещё юный Коркия перед самой поездкой в Мюнхен, после очередного политсобрания на тренировочной базе, подошёл к «иконостасу» членов политбюро и с чувством произнёс: «Ну хоть бы один из них был моим дядей! Незачем было бы Олимпиаду выигрывать».

Дядя Михаила Коркия — Отар Коркия — известный баскетболист, заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион Европы и серебряный призёр Олимпиады в Хельсинки 1952 года. Фамилия Коркия до сих пор считается чуть ли не самой баскетбольной в Грузии.

Звезда зажглась, но так и не засияла. Трагическая история олимпийского чемпиона Гоборова Валерий ушёл всего в 23 года. Огромному потенциалу молодого парня так и не было суждено реализоваться.

Уже после распада Советского Союза Коркия продолжил заниматься бизнесом, уделяя параллельно внимание спорту. Он был совладельцем футбольного клуба «Торпедо» из родного Кутаиси, пробовал занять пост президента федерации баскетбола Грузии. К сожалению, часто о себе напоминало больное сердце, которое остановилось 7 февраля 2004 года. Через 13 дней после того как не стало лучшего друга и партнёра по сборной — Зураба Саканделидзе, совершившего «золотой» тактический фол в финале Олимпиады в Мюнхене и ставшего творцом тем самых трёх секунд, за которые сборная провела результативную атаку. Михаил Коркия ушёл всего в 55 лет. Слишком рано, как и его близкий товарищ Саканделидзе.