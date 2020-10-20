«Свобода оказалась дороже трёх секунд». Трагическая история героя «Движения вверх» Коркии

Удивительно всё-таки, насколько широкий ажиотаж вызвал в российском обществе фильм «Движение вверх». Картина не только собрала самую внушительную кассу в истории, но и заставила людей изучить исторические аспекты мюнхенских матчей Олимпиады 1972 года. Зрители разделились во мнениях: одни считали картину гениальной, вторые находили много несоответствий с реальными событиями. Равнодушных не было.
Самый же неравнодушный и эмоциональный игрок той золотой команды Владимира Кондрашина остался в фильме на втором плане. Речь, конечно, о Михаиле Коркии. 23-летний грузинский баскетболист в главном матче своей жизни провёл не так много времени, но оставил большой след и повлияв напрямую на исход матча. Именно Коркия полез в рукопашную схватку с лидером сборной США Дуайтом Джонсом, за что обоих удалили до конца матча. своеобразный размен был на руку сборной СССР, о чём после матча сказал главный тренер Владимир Кондрашин Кондрашин.
«Мишико, это был твой лучший матч: ты вывел из игры основного игрока американцев», — отмечал тренер.
Однако в жизни баскетболиста позже будет эпизод, который он поставит выше золотого триумфа Мюнхена.
Речь про четырёхлетний тюремный срок, который в 1983 году он получил за незаконную предпринимательскую деятельность.
Отсидев в советской тюрьме, Коркия не скрывал: «Момент победного ликования в Мюнхене был для меня моментом истины. Так думал я до июля 1987 года, пока не вышел из тюрьмы. Свобода оказалась дороже трёх секунд».
Хотя легендой грузинского баскетбола он стал не только благодаря выступлению в 1972 году. Его преданность тбилисскому «Динамо», с которым он обыгрывал ЦСКА в чемпионате СССР, многого стоит. В составе бело-голубых он играл всю свою карьеру, а рядом с ним был лучший друг и партнёр по сборной Зураб Саканделидзе, с которым они были очень близки с детства.
Предпринимательская жилка Коркии постоянно не давала ему покоя. В 1973 году его вместе с другими игроками сборной поймали с контрабандой на въезде в СССР, и это стоило ему пожизненной дисквалификации и отчисления из сборной. К счастью, как это часто бывает, пожизненное наказание оказалось временным. Через два года Коркия вернулся в национальную команду и дважды завоёвывал с ней серебро чемпионата Европы и бронзу Олимпиады 1976 года.
Вне баскетбольной площадки о гостеприимстве и широте грузинской души Мишико (именно так его звали близкие друзья и товарищи по сборной) ходили легенды. Известно, что именно он помогал Александру Белову познакомиться с будущей женой. На что, по слухам, автор легендарного «золотого» мяча в финале мюнхенской Олимпиады ответил симметрично, отправившись на непростой разговор с родителями будущей жены Коркии.
Вдобавок ко всему Мишико был и одним из главных шутников сборной. Олимпийский чемпион Александр Болошев рассказывал историю, когда совсем ещё юный Коркия перед самой поездкой в Мюнхен, после очередного политсобрания на тренировочной базе, подошёл к «иконостасу» членов политбюро и с чувством произнёс: «Ну хоть бы один из них был моим дядей! Незачем было бы Олимпиаду выигрывать».
Дядя Михаила Коркия — Отар Коркия — известный баскетболист, заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион Европы и серебряный призёр Олимпиады в Хельсинки 1952 года. Фамилия Коркия до сих пор считается чуть ли не самой баскетбольной в Грузии.
Уже после распада Советского Союза Коркия продолжил заниматься бизнесом, уделяя параллельно внимание спорту. Он был совладельцем футбольного клуба «Торпедо» из родного Кутаиси, пробовал занять пост президента федерации баскетбола Грузии. К сожалению, часто о себе напоминало больное сердце, которое остановилось 7 февраля 2004 года. Через 13 дней после того как не стало лучшего друга и партнёра по сборной — Зураба Саканделидзе, совершившего «золотой» тактический фол в финале Олимпиады в Мюнхене и ставшего творцом тем самых трёх секунд, за которые сборная провела результативную атаку. Михаил Коркия ушёл всего в 55 лет. Слишком рано, как и его близкий товарищ Саканделидзе.
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