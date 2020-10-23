Алексей Швед «настрелял» 32 очка. «Химки» пока без побед, но результат ещё придёт

Поражение от «Маккаби» стало пятым подряд для подмосковного клуба в «регулярке» Евролиги. На то есть объективные причины.

«Химки» стартовали с результатом 0-5 в регулярном чемпионате. На то были объективные причины. Травмы и коронавирусная инфекция серьёзно сказались на боеспособности подопечных Римаса Куртинайтиса.

Прошлая «двойная» неделя Евролиги является показательной. «Химки», без преувеличения, проявили настоящую спортивную доблесть, отправившись в Испанию на матчи с «Реалом» (85:94) и «Басконией» (60:77) с крайне ограниченным числом исполнителей. В Мадриде на паркет вышли 8 баскетболистов, из них 3 дебютанта Владислав Шарапов, Иван Евстигнеев и Владислав Одиноков. В матче с «Басконией» Куртинайтис задействовал 9 игроков.

Бились с именитым «Реалом» ввосьмером и с тремя дебютантами. «Химки» проявили доблесть «Зенит» получил два «технаря», у ЦСКА нехватка кадров. Старт Евролиги — полный сумбур, а российские клубы одни из самых пострадавших сторон.

По состоянию на прошлую неделю «Химкам» потенциально светили технические поражения в случае неявки (поводы для которой были более чем основательные) на игры с «Реалом» и «Басконией». Однако в этот понедельник Евролига внесла поправки в регламент и разрешила перенос матчей для клубов, столкнувшихся с эпидемией коронавируса. В частности, задним числом отменили два технических поражения «Зениту», который не полетел на игры с «Басконией» и «Валенсией». Решение руководства Евролиги кажется запоздалым. «Химки» могли бы рассчитывать на победы в играх с «Реалом» и «Басконией», если бы встретились с испанцами позже и задействовали полноценную ротацию, но уже ничего не поделаешь.

0-5 — не самый обнадёживающий старт, но это точно не приговор амбициям попасть с плей-офф. Во-первых, состав «Химок» постепенно пополняется. Во-вторых, конкуренты за место в топ-8 в тот или иной момент сезона рискуют столкнуться с такими же проблемами, как и подмосковный клуб. В-третьих, пять туров «регулярки» — не тот отрезок, после которого следует списывать со счётов ту или иную команду. ЦСКА (2-3), «Реал» (1-3) и «Анадолу Эфес» (1-3) стартовали неудачно, а это одни из лидеров прошлого сезона и фавориты нынешнего.

ЦСКА дважды подряд пал перед аутсайдерами. С «армейцами» происходит что-то неладное После «Альбы» обидчиком московского клуба стала «Црвена Звезда». Не очень обнадёживающий старт команды Итудиса в Евролиге.

Тель-авивский «Маккаби» — ещё один из клубов лидирующей группы прошлого сезона, который не впечатлил в начале «регулярки». Пришедшие из НБА Анте Жижич и Драган Бендер ещё в полной мере не адаптировались в коллективе. Итог для «Маккаби» — 1-3 в первых 4 турах, единственная победа добыта дома над аутсайдером «Альбой» (80:73). В пятом туре подопечные Янниса Сферопулоса приехали играть с «Химками», которые уже могли рассчитывать на более-менее сильный состав. Алексей Швед, Янис Тимма, Джордан Микки, Грег Монро и Евгений Воронов присоединились на паркете к Вячеславу Зайцеву, Йонасу Жеребко, Девину Букеру и Дайрису Бертансу.

«Химки» начали игру с рывка 12-2, но «Маккаби» пришёл в себя. Первая десятиминутка закончилась с небольшим преимуществом хозяев — 18:16, а на перерыв израильский клуб ушёл в качестве лидера. Вторая половина прошла в напряжённой борьбе. Ни одна из команд не отрывалась более чем на два владения (максимальное преимущество +6 было у «Химок»). В конечном счёте дело дошло до овертайма. У «Маккаби» в этот вечер в нападении солировал не Скотти Уилбекин, а его напарник Тайлер Дорси (26 очков, 8/13 из-за дуги). Именно Тайлер спас «Маккаби» от поражения в основное время одним из своих попаданий из-за дуги — 81:81. В овертайме бросок неожиданно прорезался у Элайджи Брайанта, дважды поразившего цель с периметра. До этого он даже не совершил ни одной трёхочковой попытки.

Попадания Брайанта фактически стали переломными и сделали разницу в пользу «Маккаби». «Химкам» пришлось вынужденно фолить в концовке. Отелло Хантер и Скотти Уилбекин совершили промахи с линии. К сожеланию, в решающей атаке Джордан Микки не попал из-за дуги после передачи Алексея Шведа, который за игру «настрелял» 32 очка и добавил к этому 11 передач. Пока побед нет, но положительный результат «Химок» скорее вопрос времени. Скоро в состав вольётся Эрик Макколлум, восстановится после травмы Стефан Йович, наберут оптимальную форму недавно вернувшиеся в строй исполнители. Серия выигрышей — реально достижимая задача для «Химок», а отставание от зоны плей-офф пока сложно назвать критичным.

«Реал» меркнет на фоне ЦСКА, да и «Барселона» не такая уж крутая «Химки» очень сильны, а «Зенит» способен приятно удивить. Расклад сил на сезон Евролиги — 2020/2021.

Сейчас лидерами турнирной таблицы Евролиги являются «Жальгирис», «Валенсия» и «Бавария». Трудно поверить, что эти клубы способны показывать стабильный результат на длинной дистанции. Какого-то чёткого пула претендентов на топ-8 пока нет, так что не стоит списывать «Химки» со счётов. Как уже подчёркивалось выше, у серии поражений на старте действительно есть объективные причины.