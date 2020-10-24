Джордан заявил, что Леброна признают величайшим через 20 лет. Майкл очень сильно льстит

Если уж кому-то и суждено превзойти Его Воздушество, то точно не Королю Джеймсу.

Игроки НБА вроде бы давно покинули «пузырь» в Орландо, где несколько месяцев проходила концовка регулярного чемпионата и плей-офф. Лос-Анджелес будет праздновать долго. Та его часть, что за «Клипперс», кажется, никогда. Но сейчас не об этом.

Главное событие плей-офф даже не в победе «Лейкерс». В конечном итоге, это многие прогнозировали после перехода Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс».

Именно команда Леброна Джеймса и Дэвиса была претендентом номер один на заветный трофей. Но самое главное было в наследии. В том, что до сих пор движет Королём и главным игроком в баскетбол прямо сейчас.

Леброн обошёл Джордана в гонке величайших всех времён НБА. Объясняем почему Титул в составе «Лейкерс» поднимает статус Джеймса на новый уровень. Майкл не может вечно держаться на своих 6 из 6 в финале.

Кажется, НБА потихоньку превращается в глобальное соревнование под названием «догони призрак». Точнее, Леброн превращает лигу и заставляет общественность каждый свой шаг мерять по величайшему игроку в истории — Майклу Джордану.



Теперь у 23-го номера «Лейкерс» четыре титула, которые он выиграл с тремя разными командами. Это, по мнению Короля и его свиты, почему-то круче шести титулов Джордана с «Чикаго», которые тот выиграл в шести финалах.

Все титулы Джордана были лёгкими? Разбираемся, правы ли эксперты НБА Американский «твиттер» уже поставил Майкла ниже Леброна. Величие Его Воздушества подверглось атаке.

Для Леброна постоянно пытаются найти критерии, которые помогут общественности оценить его величие. Очки за карьеру, очки в плей-офф, матчи в плей-офф, передачи, количество финалов НБА. Людей нещадно призывают считать, измерять и отказываться от того, что они видели в прошлом.

Рекорды Леброна в длительности карьеры и продуктивности. Отрицать его талант попросту глупо. Но до места величайшего, увы, ещё очень далеко. Да и не факт, что этот путь идущий осилит. Джордан был богом игры. Чем-то настолько невероятным, чего мир до него ещё попросту не видел. Он перевернул игру, перевернул всё, что было вокруг неё, своими руками сделал себе трон, на который его вознесли те, кого он обыгрывал.

Это важно. Ещё раз. Главное отличие Майкла от Леброна в том, что Джордан никогда не гнался за легендами прошлого. Он шёл своей дорогой, стараясь доказывать свою исключительность здесь и сейчас. Леброн живёт во многом одиозным желанием обогнать легенду «Чикаго Буллз».

Проявите уважение к Королю! Леброн и «Лейкерс» — чемпионы НБА – 2020! Пожалуй, самый справедливый итог столь непростого сезона. Память Коби Брайанта почтена лучшим образом, а Джеймс укрепил великое наследие.

Казалось, что после сериала «Последний танец», где особенно классно были показаны всё аспекты величия Джордана, шансов у Джеймса вообще не будет. Майкл вообще не любит интервью и не обсуждает всевозможных претендентов. И каково было удивление, когда величайший всё-таки ответил. Вы только посмотрите как. Майкл признал, что через 20 лет Леброна будут считать величайшим. Очень смелое заявление.



«Леброн Джеймс намного моложе меня. В центре внимания этой дискуссии — те, кто сейчас смотрит баскетбол. Леброн Джеймс наверняка будет опережать меня, если вы зададите вопрос о величайшем игроке всех времён через 20 лет. Однако меня мало волнует мнение других людей, и я не могу отвечать за мнение общества. Я ничего не могу сказать об этом. Спортсмен должен делать лишь одну вещь — пытаться стать лучшим, показать максимум своих способностей», — заявил Джордан в недавнем часом интервью YouTube каналу Cigar Aficionado.



И в этих словах снова проявляется характер Майкла. Он не будет бороться с ветреными мельницами, пытаясь на словах кому-то что-то доказывать. Джордан чётко и адекватно смотрит на ситуацию. В конечном итоге место величайшего баскетболиста в истории — как мода — дело времени. Но в словах легенды очень много лести. Он делает это во многом специально, чтобы не разводить дополнительных дискуссий, давая тем самым повод сопернику получать ещё больше внимания.

Заплатил за развод крупнейшую сумму в истории. Великий Майкл Джордан далеко не идеал Его Воздушество без зазрения совести заводил отношения на стороне. Об этом он предпочитает не вспоминать.

Джордан останется величайшим. Его место незыблемо. И даже если Леброн выиграет ещё два титула, то подняться выше не сможет. Два разных игрока. Две разные эпохи. Но пока один для другого будет тенью, которую нужно догнать, говорить о равенстве (или превосходстве Леброна над Джорданом) нельзя. Если уж кому-то и суждено когда-либо превзойти Джордана, то уж точно не «Королю» Джеймсу.