Чемпионат мира в Турции. 9 сентября 2010 года. Россия, в стартовой пятёрке которой выходят Антон Понкрашов, Сергей Быков, Сергей Моня, Андрей Воронцевич и Саша Каун, играет с США с Дерриком Роузом, Андре Игуодалой, Чонси Биллапсом, Ламаром Одомом и Кевином Дюрантом.

Быков выдаёт матч жизни, а наша сборная под руководством волшебника Дэвида Блатта бьётся с талантливейшей командой будущих чемпионов до последних минут. Разницу в итоге обеспечил Кевин Дюрант, набравший космические 33 очка при реализации 11 из 19 бросков с игры. Но за кадром для российской публики остаётся маленькая деталь — кроссовки, в которых играл один из самых талантливых баскетболистов своего поколения.

Без него не было бы трёх секунд. Трагическая история героя «Движения вверх» Саканделидзе Именно Зураб сделал возможной победу в Мюнхене, хотя это упускается из виду. Ушёл недооценённый триумфатор слишком рано.

На обеих кроссовках 21-летнего форварда были нанесены цифры 1972. И да, сомнений здесь быть не могло — таким образом Дюрант напоминал миру об одном из самых принципиальных моментов в спортивной истории.



9 сентября 1972 года (за 16 лет до рождения Кевина Дюранта) в Мюнхене состоялся легендарный финал баскетбольной Олимпиады. Те самые «три секунды». Тот самый пас Ивана Едешко через всю площадку на Александра Белова. То самое первое в истории поражение сборной США.



Американцы были очень близки к победе в этой полной драматизма игре. Им сопротивлялась талантливая сборная СССР, но даже с ней им вроде бы удалось совладать. Молодой Даг Коллинз, который через пару десятилетий будет тренировать Майкла Джордана в «Чикаго Буллс», встал на линию штрафных и превратил «-1» в «+1». До конца встречи оставалось три секунды и казалось, что сенсация откладывается.

«Свобода оказалась дороже трёх секунд». Трагическая история героя «Движения вверх» Коркии Михаил отсидел в советской тюрьме вскоре после триумфа на Олимпиаде в Мюнхене. Ушёл из жизни чемпион слишком рано.

Именно в этот момент начались вещи, которые до сих пор жарко обсуждаются по обе стороны океана. Команда СССР сразу после штрафных ввела мяч из-за лицевой, но оказалось, что тренер Владимир Кондрашин ещё во время бросков с линии просил тайм-аут. Правда, после обсуждения нашей команде не удалось разыграть успешную комбинацию, и сирена зафиксировала победный для сборной США счёт на табло. Последние начали бурно праздновать. Они стали олимпийскими чемпионами!



В дело вмешался руководитель международной федерации баскетбола, который принял во внимание протест сборной СССР о том, что время последней атаки было запущено сразу после ввода мяча, а не после того, как мяч коснётся кого-то из игроков. Ошибку судьи-секундометриста было решено исправить переигровкой трёх секунд.

И это снова не принесло успех команде Кондрашина. Но теперь каким-то невероятным образом сломалось табло, которое показывало неправильное время. Пришлось дать сборной СССР ещё один шанс. Только представьте, как это выглядело для представителей сборной США.



С третьей попытки всё получилось. Мяч после броска Александра Белова от щита провалился в кольцо. Прозвучала сирена. Счёт изменился, и теперь уже игроки сборной СССР бегали по площадке и обнимали друг друга. Теперь они чемпионы Олимпиады.

«Попался с двумя иконами». Как пошла под откос жизнь героя Олимпиады Белова Александра решили показательно проучить после скандала с контрабандой. Трагическая история спортсмена, ушедшего в 26 лет.

Естественно, игроки и представители американцев были возмущены таким результатом, а особенно тем, сколько раз им пришлось переигрывать эти самые злосчастные три секунды. Негодование вылилось в официальный протест, в котором говорилось о недопустимости вмешиваться в матч руководителя международной федерации. Протест был отклонён с перевесом в один голос: Италия и Пуэрто-Рико проголосовали за США, а вот Венгрия, Польша и Куба против.



Нашей сборной золотые медали вручили на следующий день в гандбольном зале. Американцы провели внутрикомандное голосование и решили не приходить на награждение. Более того, свои серебряные медали они не забрали до сих пор! Они по-прежнему находятся в Лозанне, в офисе Международного олимпийского комитета. Каждые четыре года представителям той сборной приходит письмо с напоминанием о том, что награду всё ещё можно забрать, но никто на это так и не решился.



Более того, капитан той сборной США Кенни Дэвис указал в своём завещании, чтобы никто из его родственников не смел забрать медаль. Игроки американской сборной до сих пор уверены — их медали надели на шеи другой сборной.



В России всем хорошо известен фильм «Движение вверх». В США есть свой аналог картины про финал Олимпиады в Мюнхене — «Три секунды до золота» (:03 from Gold), снятая компанией HBO. Снялся в нём и Иван Едешко, автор решающей результативной передачи.



«В 2000-м завалились ко мне в квартиру, человек пятнадцать с аппаратурой. Я согласился на интервью с условием, что пришлют кассету. Два года спустя на чемпионате мира в Штатах передали. Все пронизано мыслью: «Несправедливо!» Лишь три игрока сказали: «Мы проиграли – так о чем рассуждать?» Кто-то заявил, что президент США вручил команде копии золотых медалей, и этого достаточно. Еще один выступил: «Никогда не прикоснусь к серебряным медалям, которые в Мюнхене отказались забирать. Запрещаю внукам их получать!». Был с ветеранами в Чикаго, там работал Даг Коллинз. Ко мне подошли: «В зале Даг. Готовы встретиться?» – «Почему нет?» Возвращаются: «Он не захотел разговаривать». Ну и ладно. Видимо, считает, что СССР – незаконный олимпийский чемпион», — заявил Едешко.

Отсидел в СССР, мыл туалеты в США. Трагическая история героя «Движения вверх» Дворного Две пары джинсов сломали человеку всю жизнь. В фильме вы этого не увидите.

Экс-игрок сборной США Майкл Бэнтом, ныне работающий в структуре НБА, прояснил позицию американцев по поводу того поражения.



«Мы знаем, насколько несправедливо было то, что случилось в Мюнхене. Если вы смотрели или читали что-то о той встрече, то вы можете рассуждать на тему, справедливо было произошедшее или нет. Но я пережил это и был там, а потому знаю, что это было нечестно. Не в курсе, что было сказано в том самом фильме. Знаю лишь то, что нас тогда обманули», — сказал Бэнтом.



С момента финала мюнхенских Игр прошло почти полвека. Однако время в данном случае раны не лечит. Американцы передают эту историю из поколения в поколение, и история с кроссовками Кевина Дюранта это только подтверждает.