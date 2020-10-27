Лука уже фаворит на MVP. Осталось собрать суперкоманду – у «Далласа» менее двух месяцев

«Лейкерс» и «Клипперс» сильно забеспокоятся, если «Маверикс» выменяют третью звезду в компанию к Дончичу и Порзингису. Шансы на это хорошие.

«Даллас Маверикс» завершил сезон-2019/2020 вылетом в первом раунде плей-офф, проиграв серию «Лос-Анджелес Клипперс» (2-4). Команда Рика Карлайла достойно боролась против главного фаворита сезона, но травма Кристапса Порзингиса очень сильно сказалась на раскладе сил. Лука Дончич всеми силами тащил команду, однако класс и глубина состава «Клипперс» в итоге дали себя знать.

Лука и Кристапс готовы сделать шаг вперёд в своём развитии. Тем не менее «Далласу» всё равно нужно усилить состав, чтобы конкурировать с «Лос-Анджелес Лейкерс», «Клипперс» и другими контендерами НБА.

Дончич является фаворитом на звание MVP сезона-2020/2021 по последнему рейтингу NBA Central. Лука опережает действующего обладателя награды Янниса Адетокунбо («Милуоки Бакс»), а также звёзд лиги Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса (оба — «Лос-Анджелес Лейкерс»), Джеймса Хардена («Хьюстон Рокетс»), Кавая Леонарда («Лос-Анджелес Клипперс»), Кевина Дюранта («Бруклин Нетс») и Дэмьена Лилларда («Портленд Трэйл Блэйзерс»). Иными словами, аналитики НБА считают, что Лука покажет ещё более доминирующий баскетбол и будет смотреться как минимум не хуже состоявшихся суперзвёзд лиги. Основания ожидать прогресс действительно есть.

Более половины команды «Лейкерс» может разбежаться. Леброну и Дэвису нужна третья звезда Сразу 10 игроков «озёрных» выходят на рынок свободных агентов. Все остальные не застрахованы от обмена.

В сезоне-2019/2020 Лука набирал в среднем 28,8 очка, 9,4 подбора и 8,8 передачи. После сезона новичка Дончич увеличил количество набранных очков (+7,2), подборов (+1,6) и передач (+2,8), так что двузначные числа по трём ключевым категориям статистики и покорение выдающихся рекордов Расселла Уэстбрука и Оскара Робертсона — просто вопрос времени. Уэстбрук стал MVP, когда набрал средний трипл-дабл впервые через полвека после Робертсона. Лидирующий статус Дончича в гонке за MVP закономерен, учитывая его вероятное присоединение к компании Расселла и Оскара.

Лука будет хорош, вне всяких сомнений. Но что насчёт перспектив «Маверикс» в целом? «Даллас» должен снова выйти в плей-офф. Однако с текущим составом потолок команды выглядит ограниченным. Реальным претендентом на титул «Даллас» пока сложно назвать. «Маверикс» нужна третья звезда для формирования суперкоманды, способной бросить вызов «Лейкерс», «Клипперс» и восстанавливающих династию «Уорриорз».

Ситуация с платёжной ведомостью позволяет «Маверикс» претендовать на обмен топ-исполнителя уже в этом году. Ожидается, что потолок зарплат на сезон-2020/2021 составит $ 109-115 млн. «Даллас» в любом случае не превысит эту отметку. Если Тим Хардуэй-младший ($ 19 млн) и Уилли Коли-Стайн ($ 2,3 млн) активируют опции в своих контрактах, то платёжный баланс «Маверикс» составит $ 107,5 млн. Хардуэй точно сделает это, потому что никто не заплатит ему столько же в другом клубе.

Возможность для манёвра в виде обмена третьей звезды есть. Прежде всего нужно сбросить раздутый контракт Хардуэя. Сделать это более чем реально, учитывая истекающее через го соглашение Тима. Хардуэй неплохой исполнитель, однако до уровня звезды не дотягивает. На позицию атакующего защитника просматриваются два явных претендента — Виктор Оладипо («Индиана Пэйсерз») и Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»).

«Клипперс» всё-таки выбили юного Луку из плей-офф. Но от победы им должно быть стыдно Главный фаворит сезона оставил лишь отрицательные впечатления от своих действий на площадке. А Дончича ждёт большое будущее, без сомнений.

Обмен Оладипо осуществить довольно просто. «Индиана» не может договориться с атакующим защитником о новом контракте. «Пэйсерз» наверняка согласятся отпустить его, если «Даллас» предложит Хардуэя и дополнительную компенсацию в виде драфт-пиков

В 2018 году Оладипо принял участие в Матче звёзд, а также был признан самым прогрессирующим игроком НБА, стал лидером лиги по перехватам, попал в первую символическую пятёрку по защите и в третью пятёрку сезона в целом. В 2019 году Оладипо тоже заработал приглашение на Матч звёзд, но принять в нём участие помешала травма, после которой он пока не набрал оптимальные кондиции. Обмен Оладипо однозначно стоит риска для «Маверикс». Хуже Хардуэя он играть не будет, а в идеальном сценарии станет полноценным представителем «Большого трио» «Далласа» с Дончичем и Порзингисом.

Брэдли Бил — ещё один активно обсуждаемый кандидат на обмен. В минувшем сезоне атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» набирал в среднем 30,5 очка, став вторым лучшим скорером НБА. «Вашингтон» не вышел в плей-офф, что стало одной из главных причин того, что Брэдли не включили в символические пятёрки по итогам сезона. Бил неоднократно выражал приверженность «Уизардс», но перспектив в этой команде у него нет. В следующем сезоне в строй после около двух пропущенных лет вернётся Джон Уолл. Даже если он будет играть на уровне выше среднего по меркам лиги (в чём есть большие сомнения), максимум «Вашингтона» — выход в плей-офф слабой Восточной конференции под низким номером посева и вылет от кого-то из контендеров на ранней стадии.

27-летний Бил просто тратит свой прайм-тайм в ни на что не претендующей бесперспективной команде. «Уизардс» постоянно получают запросы по поводу обмена Брэдли. Не исключено, что столичный клуб решит всё-таки расстаться с главной звездой и окончательно уйти в перестройку. На Била будут претендовать несколько претендентов на титул (в том числе «Лейкерс» и «Голден Стэйт»). «Даллас» тоже может включиться в эту гонку, попытавшись предложить «Уизардс» более качественную компенсацию, чем конкуренты.

Лука установил феноменальный исторический рекорд, а судьи сломали игру. Настоящий произвол Молодую команду «Маверикс» откровенно засудили во встрече с фаворитом сезона. Негодует даже Леброн Джеймс.

Инсайдеры сообщают, что «Даллас» ставит в приоритет межсезонье-2021, когда платёжная ведомость станет ещё легче, а на рынок выйдут и Яннис Адетокунбо, и ещё несколько суперзвёзд первой величины. Однако ничего не мешает «Маверикс» попробовать сформировать «Большое трио» уже сейчас. Прогрессирующие Дончич, Порзингис в компании с Оладипо или Билом сделают «Маверикс» суперкомандой и реальным претендентом на титул уже сейчас. На дешёвые контракты можно подписать ветеранов вроде Маркуса Морриса, которые будут отвечать за жёсткость на паркете. Зачем ждать ещё один год? Владелец «Маверикс» Марк Кьюбан должен действовать уже сейчас.

Первый и единственный титул в истории «Маверикс» завоевали в 2011 году во главе с Дирком Новицки, когда этого мало кто ожидал. Повторить можно спустя ровно десятилетие с Дончичем. Новый сезон начнётся в декабре. У «Далласа» осталось менее двух месяцев для продуктивной работы на рынке. «Лейкерс», «Клипперс» и «Голден Стэйт» придётся всерьёз забеспокоиться образованием нового конкурента на Западе, если «Маверикс» выменяют третью звезду.