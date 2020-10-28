«Локомотив-Кубань» разгромил одного из фаворитов Еврокубка. «Монако» дома был бессилен

Вы скучаете по путешествиям, которые нынче повсеместно отменяются из-за закрытых границ и вируса? Если да, тогда вам точно стоит позавидовать игрокам «Локомотива-Кубань». Матч «железнодорожников» в рамках Единой лиги ВТБ проходил в Польше с «Зелена Гурой» (114:99). Сразу после нужно было отправляться в Монако, где их ждал одноимённый клуб для встречи в Еврокубке.

Казалось бы, в подобных поездках нет ничего сложного, но после детального изучения маршрута, начинаешь жалеть спортсменов, которые на неделе стали настоящими путешественниками. Итак команда вылетела из Краснодара в Москву, после пересадки отправилась в Стамбул, откуда долетела до Берлина и пересела на автобус, который отвёз их на матч с польским клубом в Единой лиге.

«Локо» легко справился с обидчиком «Барселоны». «Андорра» в Краснодаре шансов не имела «Локомотив-Кубань» продолжает уверенную поступь в Еврокубке. Дальше важнейшие баталии с «Монако» и «Виртусом» за первое место.

Путь в Монако команда Евгения Пашутина начала также на автобусе. Из Берлина они долетели до Парижа, после чего их ждал ещё один перелёт до Ниццы. В клубе жалеют, что у них не было времени на прогулку в столь популярном у состоятельных людей месте отдыха, потому что из Ниццы им пришлось на автобусе ехать до Монако.



Надо отдать должное игрокам «Локо», которые стойко перенесли всю сложную дорогу и были очень бодры перед матчем. Настроение им наверняка поднимал и результат игры Единой лиги ВТБ против «Зелены Гуры». Краснодарцы не просто разгромно победили, но и набрали рекордные в сезоне лиги ВТБ 114 очков. А Мантас Калниетис вообще обновил рекорд лиги по передачам. Их у него было 17!



Именно литовец занялся организацией игры и в матче с «Монако». Только в первой половине у него 4 результативные передачи, но главным героем первых минут стал Андрей Мартюк. 20-летний форвард не только вышел в старте, но и уверенно взялся за дело в нападении. Сначала Мартюк дважды точно выстрелил из-за дуги, а после передачи Алана Уильямса вколотил сверху в проходе. В итоге из 10 первых очков «Локо» Андрей набрал 8.



Удивительно, но хозяева, которые никуда не ездили (их матч чемпионата Франции был перенесён), выглядели куда более медленными. Разницу наглядно продемонстрировал Уилл Каммингс. Защитник гостей разменивался и буквально летел к кольцу, обгоняя оппонента. Это заставило немного поутихнуть зал, который на удивление был почти полностью заполнен болельщиками.

Сплав игроков с опытом НБА и российской молодёжи. «Локо» грамотно подготовился к сезону «Локомотив-Кубань» взял стратегию на омоложение состава. При этом решение высоких задач в Еврокубке и Единой лиге ВТБ никто не отменял.

После большого перерыва на какой-то момент показалось, что матч можно остановить и больше не продолжать. «Локомотив» не только перешагнул через двузначную разницу, но и почти вплотную приблизился к психологическому преимуществую в 20 очков.

Главный тренер французов Звездан Митрович решился на крайние меры. «Монако» выстроил «зону» и начал прессинговать. Это сразу дало свои плоды. Несколько потерь и неудачных атак красно-зелёных и разница уже стала всего «+8».



Евгений Пашутин внёс коррективы, успокоил своих подопечных и краснодарский паровоз встал на победные рельсы. Угроза в лице скорострельных Ди Боста и Маркоса Найта пропала. Оба лидера французской команды подустали, поскольку действовали по большей части индивидуально. Уже к середине заключительной десятиминутки разница всё-таки стала «+21» и вопрос о победителе отпал сам собой.

Итоговый счёт 88:72 приносит «Локомотиву» вторую разгромную победу подряд во время турне по Европе. Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Кевин Херви, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов собрал Алан Уильямс. По 15 баллов в графе результативности на свой счёт записали ещё два американца Уилл Каммингс и Джордан Кроуфорд. Мартюк за 13,5 минут набрал солидные 11 очков и 5 подборов при эффективности 12 баллов.



В группе С лидером по-прежнему остаётся итальянский «Виртус», не потерпевший ни одного поражения, а краснодарцы (4-1) поднялись на «чистое» второе место. Вероятно, именно с командой бывшего разыгрывающего ЦСКА Милоша Теодосича «Локо» посмотрит за первое место в группе. Во втором круге «железнодорожники» встретятся с «Виртусом» в Краснодаре, где по силам отыграть разницу «-6» в матче первого круга. Кроме того, итальянцем ждёт выезд к «Монако» (3-2), где также вполне вероятна потеря очков. Всё-таки монегаски остаются одним из претендентов на выход в плей-офф и входят в группу фаворитов сезона Еврокубка, несмотря на то что не смогли ничего противопоставить «Локомотиву-Кубань» в домашнем матче.

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Самое главное, обратный путь до Краснодара у «Локо» получится куда более простым. Сначала им нужно будет доехать на автобусе до Ниццы, а оттуда чартерным рейсом долететь до Краснодара.