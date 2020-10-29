Зря ЦСКА приписали кризис. «Валенсию» в Москве хватило лишь на 15 минут

Поражения в двух предыдущих матчах были скорее случайностью, а не закономерностью. «Армейцы» начали разгоняться.

ЦСКА подходил к матчу 6-го тура регулярного чемпиоаната Евролиги с «Валенсией» не в лучшем настроении. «Армейцы» потерпели два подряд поражения от аутсайдеров «Альбы» (88:93) и «Црвены Звезды» (84:86 ОТ). Общий результат после 5 туров (2-3) сложно назвать удовлетворительным для команды Димитриса Итудиса, однако «армейцам» зря приписали системный кризис.

Пандемия коронавируса делает нынешнюю «регулярку» очень неровной. Перед 6 туром на вершине турнирной таблицы вместе с «Барселоной» (к качеству игры которой тоже есть вопросы) оказались андердоги «Бавария» (4-1), «Жальгирис» (4-1) и «Валенсия» (3-1). Лидеры прошлого сезона ЦСКА, «Реал» (1-4) и «Анадолу Эфес» (1-3) оказались за пределами зоны плей-офф. Вероятно, это явление временное. ЦСКА и другие гранды однозначно ещё наберут. Хорошую возможность подняться повыше «армейцы» использовали, без видимых трудностей обыграв «Валенсию» (84:75) в Москве.

«Валенсия» в нынешнем сезоне не является безнадежным аутсайдером, как в прошлые годы. Команда Жауме Понсарнау неплохо усилилась в межсезонье. «Валенсию» пополнили лучший скорер чемпионата Испании Клемен Препелич, ведущие игроки «Фенербахче» Никола Калинич и Деррик Уильямс (второй номер драфта НБА 2011 года). перспективный разыгрывающий «Альбы» Мартин Херманссон. При этом не один год выступающие в клубе лидеры Боян Дублевич, Сэм Ван Россом, Луи Лабейри, Фернандо Сан Эметерио и все важные ролевики остались на месте. Подопечные Понсарнау считаются реальным претендентом на плей-офф, хотя до уровня топ-клуба однозначно не дотягивают.

ЦСКА дважды подряд пал перед аутсайдерами. С «армейцами» происходит что-то неладное После «Альбы» обидчиком московского клуба стала «Црвена Звезда». Не очень обнадёживающий старт команды Итудиса в Евролиге.

Перед матчем Понсарнау отмечал, что ЦСКА вернётся на привычно высокий уровень игры. У «армейцев» действительно были солидные резервы для улучшения. Никола Милутинов, Андрей Лопатин, Янис Стрелниекс и Семён Антонов выздоровели после заражения коронавирусом. Пока они не набрали оптимальную форму, но это вопрос времени.

Торнике Шенгелия, Майк Джеймс, Уилл Клайберн и Дэниэл Хэкетт в предыдущих играх порой выдавали сильные индивидуальные перфомансы, но какой-то согласованности не хватало. Проблема также в какой-то момент решится, учитывая уровень таланта перечисленных исполнителей.

Проблески потенциала доминирующего ЦСКА были видны уже в матче с «Валенсией», хотя это даже близко не максимум команды Итудиса. Фактически «Валенсию» хватило на 15 минут реального противостояния «армейцам». Гости достойно боролись только в первой четверти — 16:17. Это во многом объясняется тем фактом, что Итудис решил оставить на скамейке Клайбера и Джеймса.

ЦСКА геройски вырвал победу в Стамбуле. Два MVP Евролиги «Фенербахче» не помогли «Армейцев» не выбили из колеи многочисленные кадровые потери. Пропустивший год из-за травмы Клайберн вернулся на топ-уровень.

После стартового игрового отрезка команда Понсарнау единственный и последний раз довела дело до равного счёта в середине второй десятиминутке — 30:30. Затем «армейцы» быстро оформили комфортный отрыв, ставший определяющим. На перерыв ЦСКА ушел с уверенным преимуществом — 44:35.

После перерыва никаких сомнений в победе ЦСКА не возникало. «Валенсия» сумела сократить разницу до одного владения (58:59) под конец третьей четверти, но Йоханнес Фойгтманн трёхочковым попаданием сразу же остудил пыл испанцев. В начале четвёртой четверти ЦСКА оторвался на 11 очков (71:60), после чего команды уже фактически доигрывали. Итог победа ЦСКА — 84:75.

«Армейцы» поднялись в середину турнирной таблицы. Смещение «Жальгириса» и «Баварии» с первых мест наверняка состоится немного позже. ЦСКА ещё не набрал оптимальный ход. Сложно было ожидать от команды Итудиса доминирующие разгромы каждого соперника в первых турах, учитывая проблемы с коронавирусом и небывалое ранее смещение акцента на исполнителей передней линии после перехода Шенгелии и Милутинова.

«Маккаби» в прошлый раз разгромил ЦСКА в Москве. «Армейцы» красиво ответили на дерзость Значимые кадровые потери помехой не стали. Команда Итудиса умеет добиваться желаемого разными способами.

Победа над «Валенсией» точно сбавит панические настроения, которые царили после проигрышей «Альбе» и «Црвене Звезде». Следует рассчитывать на то, что ЦСКА разгонится еще сильнее в самое ближайшее время.