Есть первая победа в Евролиге. «Црвена Звезда» упиралась, но «Химки» всё равно сильнее

Подмосковный клуб сделал первый и важнейший шаг для обретения уверенности. Дальше должен начаться подъём вверх по турнирной таблице.

Чёрная полоса «Химок» на старте сезона длилась очень долго. Команда летом серьёзно укрепила состав, но коронавирус перепутал все планы. Можно смело утверждать, что кризис, вызванный отсутствием заболевших и травмированных, ударил по российской команде сильнее всех в Евролиге.

Последний раз команда Римаса Куртинайтиса побеждала 5 октября. И это было в Единой лиге ВТБ. Тогда жёлто-синие уверенно разобрались с «Калевом» (92:74). После этого они проиграли шесть матчей подряд. Среди них были и поражения «Астане» и «Автодору».

Бились с именитым «Реалом» ввосьмером и с тремя дебютантами. «Химки» проявили доблесть «Зенит» получил два «технаря», у ЦСКА нехватка кадров. Старт Евролиги — полный сумбур, а российские клубы одни из самых пострадавших сторон.

В Евролиге до встречи с «Црвеной Звездой» у «Химок» побед не было. Все пять матчей проиграны, а некоторые настолько обидно, что до сих пор сложно понять, как можно было упустить победу, к примеру, в домашних играх с «Панатинаикосом» (76:78) и «Маккаби» (87:89 ОТ).

«Црвену Звезду» никак нельзя отнести к грандам, но это всегда команда с характером, которая привыкла к позиции андердога. Всем игрокам всегда есть что доказывать этому миру, а тренерскому штабу это необходимо использовать.

Это очень хорошо на себе прочувствовал ЦСКА, который 22 октября в Белграде уже готовился записать себе на счёт очередную победу, но был затянут в овертайм, где эту самую победу у него забрали. Во многом «Звезда» победила армейцев за счёт космического перформанса американца Джордана Лойда, который за полчаса игрового времени настрелял 31 очко и собрал 6 подборов. Именно Лойд после четырёх проведённых игр является лидером сильнейшего европейского турнира по результативности — почти 24 очка за матч.

Лойд (а кто-то сомневался?) взялся за дело и в Мытищах, доставляя проблемы обороне «Химок». Сначала американский защитник уверенно реализовал дальний бросок, а после так уверенно влетел в трёхсекундную зону и выпрыгнул вверх, что почти полностью перелетел здоровенного Грега Монро и даже чуть было не получил травму при жёстком приземлении.

Лидер «Химок» Алексей Швед с первых атак прочувствовал на себе активную защиту и начал пользоваться этим, отдавая передачи партнёрам в то время, когда на нём сдваивались. Сначала в углу был найден Йонас Жеребко — три очка! После Швед перехватил и в быстром отрыве отдал на свободное кольцо Сергею Карасёву — есть! В следующей атаке Монро получил пас-конфетку и забил полукрюком — третья передача за несколько минут. А всего за половину стартовой десятиминутки Алексей раздал пять ассистов.

Алексей Швед «настрелял» 32 очка. «Химки» пока без побед, но результат ещё придёт Поражение от «Маккаби» стало пятым подряд для подмосковного клуба в «регулярке» Евролиги. На то есть объективные причины.

Швед-созидатель продолжил раздавать, а Швед-снайпер никак не мог найти себя. Долгое время Алексей отбегал с парой очков в активе, которые были набраны после очных штрафных, но лидер «Химок» был спокоен. Удивительно, но количество его очков сравнялось с количеством результативных передач только за 2:57 до конца второй четверти, когда Шведу наконец удалось забить издали. Этот бросок вывел хозяев вперёд 33:32.

Закончилась первая половина отличной защитой пары Швед-Микки. Первый разменялся на Лойда, который должен был обыгрывать один в один и решать эпизод. Алексей грамотно сопроводил оппонента на ногах, а после смахнул его мяч во время броска, после чего «вторым темпом» мяч в волейбольном стиле воткнул Джордан Микки. Это позволило подмосковному клубу отправиться в раздевалку лидером 44:40.

После перерыва сценарий матча не изменился. По-прежнему «Химки» пытались оторваться, используя широкую ротацию, а «Црвена» искала своё счастье в дальних бросках и наказывала соперника за ошибки.

После неубедительных дебютных минут в Евролиге за «Химки» от Эрика Макколлума, в третьей четверти он буквально расцвёл. В концовке игрового отрезка американец, выступавший несколько последних сезонов за УНИКС, набрал шесть очков, дал энергию команде и почувствовал столь нужный ритм.

«Я всю жизнь в «Химках». Одиноков год назад играл в третьей команде, а теперь — в Евролиге Молодой форвард – о дебюте в сильнейшем турнире континента, переходе на топовый уровень и повышенном внимании к своей персоне.

Защитник не остановился на достигнутом и заменил Шведа в роли главного снайпера «Химок». Старший брат звезды клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джея Макколлума был неостановим в кошачьих проходах и любимых дальних бросках с навалом вперёд после ведения. В итоге за вторую половину Макколлум набрал 22 очка и наконец обеспечил столь нужную российскому клубу победу. Вторым по результативности в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший мощный дабл-дабл из 15 очков и 12 передач. Итоговый счёт 83:77. Есть первая победа «Химок» в Евролиге. Важнейший момент для обретения уверенности и дальнейшего подъёма вверх по турнирной таблице.