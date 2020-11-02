Кевин не играл уже полтора года, и непонятно, в какой форме вернётся. Ясно лишь, что по-настоящему великим он однозначно не станет.

Дюрант не согласен, что Леброн лучше него. Зависть и закомплексованность налицо

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант полностью пропустил сезон-2019/2020 из-за травмы ахилла. Повреждение Кевин получил ещё в составе «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-офф НБА 2019 года. Дюрант не играл полтора года, но уже вернулся к тренировочному процессу и должен выйти на паркет на старте регулярного чемпионата в декабре или январе (лига ещё не утвердила окончательную дату).

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Непонятно, в какой форме сейчас Кевин. Вполне возможно, после столь серьёзной травмы он уже не будет одним из самых доминирующих игроков НБА. Аналитик Адам Льюис изучил статистику баскетболистов после разрыва ахилла и отметил, что Дюранта не ждёт ничего хорошего.

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«Исследование, опубликованное в «Американском журнале спортивной медицины», показывает, что в период с 1970 по 2019 год у игроков НБА было 44 разрыва ахиллова сухожилия. При этом средний рейтинг эффективности у тех, кто возвращался после этой травмы, падает на 2,9 балла. Дюрант занимает восьмое место в истории со средним рейтингом эффективности 25,2. С показателем 22,3 он будет на одном уровне с Кайри Ирвингом. Дюрант не станет легендой, а превратится в ситуативного участника Матча звёзд», — заявил Льюис.

Возможно, эксперт ошибается, однако ожидать определённый регресс Дюранта логично. Ещё больший вопрос вызывает не статистика Кевина, а его способность привести к успеху «Нетс» в компании с Кайри Ирвингом.

Ирвинг заслуженно заработал себе репутацию «токстичного» и не совсем адекватного игрока. Да, он дружит с Дюрантом, но в любой момент может устроить какой-то скандал и испортить химию в команде, как уже было в «Бостон Селтикс». Кроме того, сам Кевин является слабым лидером, уязвимым к внешним факторам. Иначе как объяснить использование фейковых аккаунтов в социальных сетях для оправдания перехода в «Голден Стэйт Уорриорз» из «Оклахома-Сити Тандер», а также постоянные перепалки с простыми интернет-троллями.

Дюранта уличили в написании комментариев с фейковых страниц пару лет назад. Сейчас он периодически ввязывается в споры непонятно с кем под личным именем. И во время этого процесса проявляется истинная сущность Кевин. Зависть другим, более сильным игрокам, а также комплекс неполноценности. Сложно представить хотя бы одну авторитетную суперзвезду (Леброн Джеймc, Стефен Карри, Кавай Леонард, Джеймс Харден, Яннис Адетокунбо), которая будет отвечать рядовым пользователям Сети в стиле каких-то недалёких школьников.

«Дюрант выбрал лёгкий путь. Именно поэтому он обсуждает свои титулы каждые несколько месяцев. Глубоко внутри он всё прекрасно понимает», — написал один из болельщиков.

«Тебя не раздражает, что, будучи в числе топ-15 талантливых игроков лиги, тебя никогда не примут как великого, потому что ты присоединился к команде, которую невозможно победить», — оставил сообщение в «Твиттере» ещё один подписчик.

На всё это Дюрант отвечал следующим образом:

«Всё это показывает, как у вас «пригорает». Посмотрите, как вас зацепило», — написал Кевин в ответ всем троллям.

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Кевин также ответил пользователю-комику, который написал в «Твиттере», что «Нью-Йорк Никс» лучше, чем «Нетс».

«Любой комик лучше, чем ты», – написал в ответ баскетболист.

Болельщики «Нетс» восприняли слова комика как шутку, однако Дюрант, похоже, юмор не особо понимает и решил спровоцировать агрессивный спор.

Дюрант не согласен с тем, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс лучше него. Однажды Кевин вмешался в разговор на своём канале в YouTube, когда болельщик заявил, что Джеймс превосходит его. Дюрант категорично ответил: «Нет». Дюранта также очень задевает тот факт, что его титулы в «Голден Стэйт» считают неполноценными. Хотя большую ценность им действительно сложно придать. Кевин перешёл в готовую суперкоманду со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином. Сделал это после того, как «Голден Стэйт» установил исторический рекорд по победам в регулярном чемпионате (73-9) и выбил его родной клуб «Оклахома-Сити Тандер» в финале Западной конференции (4-3) после отставания 1-3 в серии.

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С этической точки зрения поступок не очень красивый. Дюрант сбежал в стан конкурентов вместо попытки взять реванш у «Голден Стэйт» со своим напарником по «Тандер» Расселлом Уэстбруком сразу после, когда команда остановилась в шаге от победы над этой династией. Да, Кевин показал свой в «Уорриорз», выиграв два титула и став MVP финальных серий против «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса. Но могло ли быть иначе, учитывая уровень таланта в этой суперкоманде? Выросшие в системе «Голден Стэйт» Стефен Карри и Клэй Томпсон воспринимали Кевина как временного наёмника, который сделает свою работу и уйдёт. Дрэймонд Грин начал открыто конфликтовать с Кевином по ходу сезона-2018/2019. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что Дюрант ушёл в межсезонье-2019, потому что нуждался в новом вызове, признав также образовавшиеся проблемы с командной химией.

Леброн Джеймс тоже бросал родной «Кливленд» в 2010 году, сформировав «Большое трио» в «Майами Хит» с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. Большая разница с ситуацией Дюранта заключается в том, что Джеймс сформировал чемпионскую команду с нуля, а не влился в уже готовую, как было в «Голден Стэйт». «Майами» до прихода Леброна даже близко не был династией и не ставил рекорды по победам в «регулярке». Кроме того, Леброн позже вернулся в «Кливленд» и выиграл в 2016 году для франшизы первый и единственный титул в истории, свергнув тех самых казавшихся непобедимыми «Уорриорз» 73-9, к которым позже присоединится Дюрант.

К слову, в «Кавальерс» Леброн тоже создал чемпионскую команду с чистого листа, организовав обмен Кевина Лава и помогая Кайри Ирвингу раскрыться до уровня звезды НБА (за что в итоге не получил благодарности). «Кавальерс» — одна из худших франшиз в истории лиги. Единственные светлые страницы организации связаны с Леброном. Дюрант — нежеланный гость в Оклахома-Сити. Страсти после его ухода немного поутихли, но Кевину изначально приходилось нанимать дополнительную охрану перед приездом в город, где базируется задрафтовавший его клуб. Оглушительный свист и оскорбления болельщиков «Тандер» будут всегда преследовать Дюранта во время игры на «Чесапик Энерджи Арена».

Династия восстановлена. «Голден Стэйт» снова будет донимать Леброна Карри, Грин, Томпсон здоровы и готовы бороться за титул. Есть реальный шанс выменять в компанию к ним четвёртую суперзвезду.

Кроме того, Леброн доминирует в лиге уже 17 лет, не получая серьёзных травм. Только один раз Джеймс отыграл менее 60 матчей в регулярке — в первом сезоне в «Лейкерс», ещё без Энтони Дэвиса, когда не было потребности любой ценой выходить на паркет. Леброн взял небольшую передышку, организовал обмен Дэвиса и через год выиграл титул. Дюрант пропустил из-за травмы сезон-2019/2020, а до этого из-за проблем со здоровьем отыграл 27 матчей в кампании-2014/2015 и часто получал отдых в «Голден Стэйт» в регулярном чемпионате. Кевин никогда не был явным лидером команды. Расселл Уэстбрук считался большим авторитетом в «Оклахома-Сити», а в «Уорриорз» душой и сердцем команды являются Стефен Карри и Дрэймонд Грин.

Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли не считает уместным ставить Дюранта на высокую позицию в рейтинге великих игроков всех времён.

«Я не буду поднимать Дюранта в рейтинге, потому что два его титула искусственные. Я очень люблю Кей Ди, но не могу поднять его выше, потому что его титулы искусственные. Леброн Джеймс присутствует на моей горе Рашмор. Для этого нужно быть тем, кто управляет автобусом. Но нельзя там оказаться, будучи пассажиром. Кевин Дюрант всё ещё пассажир. Пока не возьмёт титул с «Бруклином», – заявил Баркли.

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32-летний Дюрант уже вряд ли сможет стать участником дискуссии за звание величайшего баскетболиста всех времён, даже если возьмёт титул с «Нетс» (в чём есть большие сомнения) и переиграет в финале Леброна. В историю Кевин войдёт как очень талантливый баскетболист, его ждёт место в Зале славы баскетбола. Но не более того. К числу великих Дюрант не принадлежит. Отсутствие лидерских качеств и долговечности, выбор простейшего пути к титулу, предательство родной команды, не умение ладить с остальными звёздами и быть авторитетом для них (странный Ирвинг — исключение) — всё эти недостатки очень сильно сказываются на статусе Кевина.