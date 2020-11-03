Макколлум: Швед был заинтересован в моём переходе в «Химки». Это даёт дополнительные силы

Эррик вошёл в топ-5 тура Евролиги по полезности в первом матче за подмосковный клуб, и это лишь начало. Эксклюзивное интервью с защитником.

Герой прошлой недели однозначно Эррик Макколлум. Американский защитник, перешедший в межсезонье из УНИКСа в «Химки», проявил себя ударно в первой игре за подмосковный клуб в Евролиге. Жёлто-синие испытывали проблемы с «Црвеной Звездой» (83:77) в Мытищах в первой половине, а после перерыва Эррик всё взял в свои руки. В итоге Макколлум набрал 23 очка, 22 из которых пришлись именно на третью и четвёртую десятиминутки. Рейтинг эффективности Эррика составил 25 баллов, что позволило ему войти в топ-5 тура по этому показателю. Совсем немного недотянул до звания MVP, которое разделили Никола Миротич («Барселона) и Марюс Григонис («Жальгирис») с 27 баллами.

Удивительно, насколько спокойным был опытный баскетболист. Традиционно улыбчивый, но без капли возбуждения. «Химкам» очень не хватало Эррика Макколлума.

Есть первая победа в Евролиге. «Црвена Звезда» упиралась, но «Химки» всё равно сильнее Подмосковный клуб сделал первый и важнейший шаг для обретения уверенности. Дальше должен начаться подъём вверх по турнирной таблице.

— Стоит отдать должное нашему тренерскому штабу, — начал разговор с корреспондентом «Чемпионата» Макколлум. — Они отлично поработали над моими кондициями и броском. И здорово подготовили меня к игре. Тренер проявил терпение и не стал использовать меня в первом же матче Евролиги, потому что я не был готов. Поэтому у меня было время приготовиться, а он и мои партнёры придали мне уверенности — и вот результат. Это всё командный успех.

— Когда вас подписали в «Химки», многие сомневались, что вам с Алексеем Шведом хватит одного мяча на двоих. Оказалось, зря сомневались. Дебют в Евролиге получился мощным!

— В конце концов, главное, что Алексей Швед — классный парень и партнёр по команде. Мы разговаривали с ним ещё до моего подписания. Он был заинтересован в моём переходе в «Химки». Когда чувствуешь такое со стороны лидера клуба, это даёт тебе дополнительные силы. Думаю, мы оба командные игроки и очень хотим, чтобы «Химки» побеждали. Я могу играть как с мячом, так и без него. У меня вообще нет эго. Понятно, он номер один, это его команда. А я счастлив стать её частью.

— Скучаете по Казани?

— В Казани я провёл отличные два года. Вокруг были очень приятные люди. Сейчас чувствую, что готов к новой для себя главе. Хочу наслаждаться Москвой, узнать этот город и играть в Химках. Начинаю привыкать к команде и сотрудникам клуба. Прошлое осталось в прошлом. Я сосредоточен на настоящем.

Бились с именитым «Реалом» ввосьмером и с тремя дебютантами. «Химки» проявили доблесть «Зенит» получил два «технаря», у ЦСКА нехватка кадров. Старт Евролиги — полный сумбур, а российские клубы одни из самых пострадавших сторон.

— Когда вы в последний раз играли в баскетбол?

— Последний раз я играл в официальном матче… это было аж в конце февраля. Всё время после этого я провёл дома, тренировался: в тренажёрном зале, на площадке, отрабатывал навыки с мячом. Очень хотел держать себя в тонусе, чтобы начало сезона получилось как можно более лёгким. Конечно, тренировка — не игра. Но я старался приблизить условия к боевым. Снова готов биться, продолжаю и сейчас работать с тренерами персонально. Стараюсь стать лучшей версией себя для «Химок».

— Вы тренировались в США вместе с Костой Куфосом. Обычно защитники редко берут в спарринг-партнёры центровых.

— Коста — мой очень хороший друг. Мы же родом из одного города в США — Кантон, штат Огайо. Так вот, я знаю его с 13 или 14 лет. Мы были партнёрами по команде в старшей школе. Сейчас тоже работали вместе. Это классная возможность потренироваться вместе, поиграть все вот эти пик-н-роллы. Очень легко работать с тем, кто может толкать тебя вперёд и мотивировать. Я реально наслаждался этими тренировками. И знаете, у Косты есть некоторые умения защитника.

— Мы часто вспоминали вас, когда смотрели матчи вашего брата Си Джея в плей-офф НБА. Были ли у «Портленд Трэйл Блэйзерс» какие-нибудь шансы против Леброна Джеймса и «Лос-Анджелес Лейкерс»?

— Думаю, они попали в очень сложную ситуацию. У них, как и у нас сейчас, были травмы. Сразу три игрока стартовой пятёрки травмировались. Пришлось включать новых ребят. Си Джей и Дэмиан Лиллард тоже были с травмами. Само их участие в плей-офф уже было большим достижением. Уверен, если бы все в «Портленде» были здоровы, то их серия против «Лейкерс» сложилась куда более интересной. Когда ты не готов на сто процентов, сложно обыграть чемпиона. Сейчас уже можно так говорить, они же в итоге стали чемпионами. Ты должен отдать всего себя, чтобы обыграть соперника такого калибра.

Сергей Карасёв: как бы громко это ни звучало, но Йокич может превзойти Сабониса Форвард «Химок» — о стартовом матче сезона с «Зенитом», доминировании европейцев в НБА и бесспорном фаворите плей-офф лиги.

— Расскажите, как в вашей в семье смотрят матчи плей-офф НБА? Наверное, все нервничают, переживают?

— Нет-нет, такого не было. Люди обычно нервничают, когда не готовы к чему-либо. Но у нас в семье все знают, насколько хорош Си Джей. А когда ты хорош, то никаких нервов быть не может. Ты всё это делал на тренировках, трудился, не жалея себя, поэтому нервозность просто уходит. Мы верили в него… это же его седьмой сезон в НБА. Для нас это уже данность. У меня это 11-й сезон в профи. Когда вы проходите такое давление, преодолеваете множество препятствий и делаете при этом всё хорошо — никто не может нервничать.