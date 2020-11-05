«Зенит» впервые в сезоне уступил. Не играли месяц, но знатно повозили 5 чемпионов Евролиги

«Олимпиакосу» очень повезло попасть на сине-бело-голубых сразу после выхода из карантина, иначе результат наверняка был бы другим…

По итогам шести туров регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» был командой, которая провела меньше всего матчей в турнире. Подопечные Хавьера Паскуаля в начале октября обыграла контендеров «Анадолу Эфес» и «Барселону», после чего клуб подкосила массовая вспышка коронавируса. Ситуация в «Зените» стала одним из движущих рычагов изменения регламента Евролиги, согласно которому столкнувшимся с эпидемией командам теперь не присуждают технические поражения, а переносят матчи на более поздний срок.

«Зенит» уже был готов играть дома с «Панатиниакосом» на прошлой неделе, но на этот раз коронавирус поразил соперников сине-бело-голубых. В 7-м туре «Зенит» наконец-то смог сыграть с другим греческим клубом «Олимпиакосом» (66:75). Пауза без матчей в Евролиге составила один месяц, что накладывало определённые последствия.

В составе «Олимпиакоса» есть пять чемпионов Евролиги. Вассилис Спанулис, Костас Слукас (по 3 титула), Костас Папаниколау, Георгиос Принтезис (по 2 титула) и главный тренер Георгиос Барцокас. Все они вместе выиграли титул чемпиона в 2013 году, сломив в финале мадридский «Реал». Годом ранее «Оли» одолел в финале ЦСКА после знаменитого камбэка в 4 четверти и попадания Принтезиса после передачи Спанулиса на последних секундах. В 2012 командой ещё руководил главный тренер Душан Ивкович, но в ростере присутствовали Спанулис, Принтезис, Папаниколау и Слукас.

Жесты доброй воли «Барселоне» не помогли. «Зенит» умело разобрал суперзвёздных «блауграна» Численные изменения в составе принесли плоды. Сине-бело-голубые уже не безнадёжный аутсайдер Евролиги.

Годы текут, а «Олимпиакос» практически не меняется. Спанулису 38 лет, Принтезису — 35, но они по-прежнему являются стержневыми исполнителями греческого клуба, которые никуда не уходили после титулов в 2012 и 2013. Папаниколау пробовал силы в НБА и «Барселоне», Слукас только летом 2020 года вернулся в Пирей после 5 продуктивных лет в «Фенербахче» под руководством Желько Обрадовича. Барцокас после первого этапа в «Оли» вывел «Локомотив-Кубань» в «Финал четырёх» Евролиги в 2016 году, а затем трудился в «Барселоне» и «Химках». И вот теперь весь этот квинтет во второй раз собрался вместе, чтобы если не выиграть титул (хотя в «коронавирусном» сезоне возможны любые чудеса), то как минимум вернуть «Олимпиакос» в плей-офф после пары лет застоя. Стартовала команда Барцокаса достаточно неплохо 4-3



«Зенит» до противостояния с «Олимпиакосом» выиграл все 7 официальных матчей сезона в Евролиге и Единой лиге ВТБ, однако длительный простой однозначно сказался на физическом (и отчасти моральном) состоянии команды Паскуаля. Первую четверть матча с «Олимиакосом» хозяева забрали — 20:19. А во второй десятиминутке случился определяющий провал. Греческий клуб доминировал на обоих концах площадки и выиграл игровой отрезок «+15» (22:7).

«Зенит» сломил лучшую команду прошлого сезона. Но «Барселона» не пощадила ЦСКА Сине-бело-голубые в этом сезоне будут очень хороши, да и «армейцы» ещё разгонятся. Российские клубы стартовали в Евролиге.

Третья четверть прошла в равной борьбе. Греки даже упрочили преимущество на один балл — 17:16. Казалось, что интрига иссякла, но не тут-то было. «Зенит» сдаваться не собирался. В четвёртой четверти хозяева знатно повозили пятерых чемпионов Евролиги из «Олимпиакоса» вместе с их свитой. «Зенит» совершил рывок 12-0 на старте последней десятиминутки. В какой-то момент расстояние между соперниками составляло всего 3 очка. Однако греки получили слишком большую фору до перерыва. Вырвать победу «Зениту» не удалось.



В составе греческой команды самым результативным стал Хассан Мартин — 16 очков, у Шакила Маккиссика 10 баллов. У «Зенита» 13 очков набрал Билли Бэрон. Еще 12 баллами в графе результативности отметился Остин Холлинз.

«Реал» меркнет на фоне ЦСКА, да и «Барселона» не такая уж крутая «Химки» очень сильны, а «Зенит» способен приятно удивить. Расклад сил на сезон Евролиги — 2020/2021.

Конечно, исход матча с «Олимпиакосом» мог быть другим, если бы «Зенит» не выпал из игрового ритма на месяц. Но таковы реалии нынешней «регулярки». Сине-бело-голубые потерпели первое поражение в сезоне. Баланс в Евролиге до сих пор остаётся положительным — 2-1. Ничего критического не произошло. Главное, чтобы команда Паскуаля как можно быстрее вернула оптимальные кондиции. Тогда новые победы в Евролиге придут. «Зенит» показал, что вполне способен бороться за выход в плей-офф.