Кавай и Джордж – непригодные лидеры. 5 вариантов спасения «Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» провалили сезон-2019/2020, не оправдав статус главного фаворита на завоевание титула чемпиона НБА. «Клипперс» сенсационно вылетели во втором раунде плей-офф в серии с «Денвер Наггетс» (3-4). В межсезонье команду покинул главный тренер Док Риверс, которого заменил Тайрон Лю.

На этом перемены не закончатся. «Клипперс» проведут ряд кадровых перестановок перед стартом сезона-2020/2021. Клуб будет активно работать на рынке свободных агентов и проводить обмены. Главные звёзды «Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж должны остаться в команде, но им в поддержку будут приобретены авторитетные ветераны с лидерскими качествами.

Стоит начать с того, что Кавай Леонард и Пол Джордж — совершенно неподходящие звёзды для руководства чемпионской командой. У обоих нет авторитета. Кавай — мрачный и закрытый человек. Он может выполнять свою работу исключительно на площадке, но точно не за её пределами. Да, Леонард выиграл титулы в составе «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс», став MVP финала. Но рядом с ним были на порядок более влиятельные одноклубники Тим Данкан, Тони Паркер, Ману Джинобили, Серж Ибака, Кайл Лоури и Марк Газоль. Джордж как лидер и весомый голос в раздевалке бесполезен. Ролевики «Клипперс» совершенно не воспринимали его всерьёз и открыто презирали. На паркете Пол тоже любит «чокерить» и вчистую проваливаться в самый решающий момент.



«Клипперс» очень нужны авторитетные ветераны, которые будут поддерживать в порядке микроклимат в коллективе. В клубе это понимают. Инсайдеры уже приписывают «Лос-Анджелесу» интерес к ряду жёстких «цепных псов», которые обязаны быть в любом контендере. Рынок свободных агентов дарит «Клипперс» как минимум 5 вариантов спасения для решения вопиющего недостатка. Подписание как минимум двух-трёх указанных исполнителей точно преобразит команду Лю и позволит избежать статуса крупнейшего лузера спортивных лиг США, прервав полувековую антирекордную серию с непопаданием даже в финал конференции для НБА, НХЛ, НФЛ и МЛБ.

Антирекорд спортивных лиг США. «Клипперс» — главный лузер страны уже полвека Коллеги из НБА, НХЛ, МЛБ и НФЛ смотрят на «Клипперс» как на пример, которому точно не стоит подражать. Кажется, эта франшиза безнадёжна.

Рондо намерен отказаться от опции продления контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» на сезон-2020/2021, чтобы стать неограниченно свободным агентом. Рэджон мог заработать $ 2,96 млн в случае принятий опции. Однако 34-летний разыгрывающий хочет рискнуть, даже несмотря на влияние пандемии коронавируса на финансовую ситуацию в НБА.



Рондо небезосновательно считает, что заслуживает зарплату более $ 3 млн. Не факт, что «Лейкерс» найдут редства для сохранения топового плеймейкера. Леброн Джеймс лоббирует обмен Криса Пола из «Оклахома-Сити Тандер», да и в целом места в платёжке «озёрных» не очень много. Экспертное сообщество НБА во главе со Стивеном Эй Смитом и Кендриком Перкинсом начало активно сватать Рондо именно в «Клипперс». Инсайдеры тоже сообщают об интересе команды Тайрона Лю к опытному разыгрывающему.

Рондо — именно тот, кто нужен «Клипперс». Человек с ментальностью лидера, баскетболист с потрясающей трудовой этикой. Не самая простая личность, но авторитет не подлежит сомнению. Рэджон уж точно способен устранить беспорядки в раздевалке, в отличие от слабохарактерных Кавая и Джорджа. С игровой точки зрения Рондо тоже усилит «Клипперс». Рэджон умеет включать режим плей-офф и во время чемпионского забега «Лейкерс» часто был третьей опцией команды после Леброна и Энтони Дэвиса. Не исключено, что в постсезоне Рондо часто будет выглядеть даже получше «чокера» Джорджа.

Более половины команды «Лейкерс» может разбежаться. Леброну и Дэвису нужна третья звезда Сразу 10 игроков «озёрных» выходят на рынок свободных агентов. Все остальные не застрахованы от обмена.

Лучший шестой игрок НБА тяжёлый форвард / центровой Монтрез Харрелл хорош только в регулярном чемпионате. За плей-офф он мог бы получить награду худшему резервисту, если бы таковая вручалась. Харрелл вчистую проиграл дуэль центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу. Не смог помочь ему и ещё один четвёртый номер Маркус Моррис. «Клипперс» не горят желанием сохранять Морриса и не особо будут цепляться за Харрелла, на которого претендуют несколько других клубов, готовых предложить дорогой контракт. Не стоит забывать, что Монтрез и Маркус — достаточно «токсичные» личности, которые во многом причастны к разрушению командной химии в «Клипперс»



35-летний Пол Миллсэп выходит на рынок свободных агентов. Тяжёлый форвард уже не будет получать около $ 30 млн долларов по новому контракту. Вероятно, для подписания 4-кратного участника Матча звёзд вполне хватит минимальной зарплаты. Миллсэп уже не показывает продуктивность уровня All-Star, но к его лидерским качествам не может быть никаких вопросов. В «Наггетс» тон задавали Джамал Маррей и Никола Йокич, однако молодых звёзд нужно было правильно наставлять. Миллсэп успешно справился с этой задачей, в чём признавался сам Йокич. Пол — отличная опция для «Клипперс», которым очень нужна сильная личность в коллективе.

«Клипперс» всё-таки выбили юного Луку из плей-офф. Но от победы им должно быть стыдно Главный фаворит сезона оставил лишь отрицательные впечатления от своих действий на площадке. А Дончича ждёт большое будущее, без сомнений.

Ибака — один из самых жёстких игроков НБА с элитными защитными навыками. В нападении тоже очень хорош, умеет бросить из-за дуги. Лидерские качества ярко выраженные. «Клипперс» уже приписывают серьёзный интерес к Сержу. Осталось договориться по деньгам.



В пользу Ибаки говорит тот факт, что он имеет опыт завоевания титула в команде с Каваем Леонардом. «Торонто Рэпторс» впервые стали чемпионами НБА в 2019 году в ростере с этим дуэтом. Ибака и Леонард хорошо ладят друг с другом. Возможно, им суждено устроить еще один совместный чемпионский забег уже в «Лос-Анджелесе».

Газоль заставил Эмбиида рыдать после игры. Худший матч Джоэла Центровой «Филадельфии» установил антирекорд НБА и был осмеян фанатами.

Марку Газолю уже 35 лет. Прайм-тайм испанец миновал. В межсезонье Марку сватали возвращение в Евролигу и подписание контракта с «Барселоной», но слухи не подтвердились. Газоль по-прежнему умеет защищаться на топовом уровне, практически наглухо закрывая лучших «больших» лиги. Звёзды Восточной конференции Яннис Адетокунбо и Джоэл Эмбиид могут это подтвердить.



Ветеранский авторитет Газоля тоже не вызывает сомнений. Опыт завоевание перстня вместе с Каваем в «Торонто» имеется, как и у Ибаки. Марк — опытный исполнитель, на которого «Клипперс» точно не стоит жалеть минимальный контракт.

Уэйтерс стал чемпионом НБА ещё до начала серии, а Старый Пэт в финале уже шестое 10-летие В финальной серии «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит» хватает удивительных фактов.

«Клипперс» также интересуются двумя игроками, которые помогли «Майами Хит» сенсационно выйти в финал НБА. Нужно учитывать тот факт, что подписание Драгича маловероятно. Горан хочет остаться в «Хит» вместе с Джимми Батлером. «Майами» тоже заинтересован в сохранении разыгрывающего. Но если по каким-то причинам Драгич не договорится о новом контракте с «Хит», то «Клипперс», с высокой степенью вероятности, могут стать его следующим клубом. Словенец тяготеет к командам из южных широт. До «Майами» Драгич выступал в «Финикс Санз». Возможно, доберётся и до Калифорнии.



Краудер — более реалистичная цель. Качественный игрок «3 and D». Классно защищается на периметре и бросает из-за дуги. Любит и умеет играть жёстко. Сильная личность. Именно такой исполнитель нужен «Клипперс» в раздевалке и на площадке.