«Мы сделали это!» Игроки НБА рады победе Байдена. Их зарплаты урежут на сотни миллионов

Леброн Джеймс и другие звёзды лиги не учли, что Джо закрутит им гайки похлеще Трампа. Как минимум в финансовом плане.

За выборами в США, кажется, следят во всём мире. В России даже в народ пошла шутка, что в День народного единства нет ничего более объединяющего российских граждан, чем выборы за океаном. Информационное освещение главного политического события в мире настолько велико, что даже спортивные ресурсы никак не могут пройти мимо. Да и как пройти, если профессиональные баскетболисты были одними из тех, кто напрямую участвовал в предвыборной гонке.

Движение за права чернокожих после серии резонансных событий нашло отражение во многих вещах после возобновления сезона в «пузыре»: большие надписи на паркете, лозунги за равноправие вместо фамилий и официальная поддержка руководства НБА на политические лозунги в СМИ. К этому не все отнеслись одинаково, но такого точно никогда не было.

Леброн обошёл Джордана в гонке величайших всех времён НБА. Объясняем почему Титул в составе «Лейкерс» поднимает статус Джеймса на новый уровень. Майкл не может вечно держаться на своих 6 из 6 в финале.

Леброн Джеймс давно уже больше, чем просто выдающийся баскетболист. И в 2020 он сделал ещё несколько шагов к своей будущей политической карьере. А то, что она будет, уже, вероятно, никто не сомневается. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» как-то даже набрался наглости для того, чтобы открыто оскорблять Дональда Трампа. Последний, правда, в долгу не остался и также наговорил кучу гадостей про Джеймса. Всё это было в социальных сетях, а потому именно там новость о победе Джо Байдена в президентской гонке встречали и праздновали широко и с креативом.



Леброн в твиттере не мог не подколоть уже бывшего президента США и выложил фотографию с финала 2016. В моменте со знаменитым блок-шотом вместо головы Джеймса располагается голова Байдена, а голова Андре Игуодалы заменена на голову Трампа.

Естественно, это вызвало очень бурную реакцию, а твит быстро собрал миллион лайков. Хотя это была далеко не единственная реакция на победу кандидата от демократической партии. Ранее Король выложил гифку с Трампом, циклично повторяющего фразу — «Ты уволен».

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин сразу дал совет Леброну о том, что запрет на встречи чемпионов НБА с президентом можно отменять и «Лейкерс» могут отпраздновать чемпионство уже с Джо Байденом.

Легенда женского баскетбола Сью Бёрд, выступавшая много лет в российских командах, а чуть ранее надевшая шуму из-за своей помолвки с футболисткой Меган Рапино, тоже не осталась в стороне и показала как радостно ей от новости о приходе нового президента.



Звёздный ветеран НБА Крис Пол выложил фото Байдена и Камалы Харрис. Теперь это 46 президент США и первая темнокожая женщина вице-президент США.

Акцентировал внимание на персоне Харрис звезда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард. Он выложил в инстаграме фото нового вице-президента.

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав был краток и попросил у 46 президента исцеления для страны.

«Филадельфия» попала на $ 300 млн. Именитая франшиза терпит крах по всем фронтам «Сиксерс» вообще ничего не светит в обозримом будущем. Ситуация по-настоящему патовая.

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид следовал своим традициям, показав подписчикам, что вера в процесс всегда приносит результат.



Разделила радость от победы Байдена и лидер женской баскетбольной сборной США Брианна Стюарт. Она кратко написала: «Мы сделали это!».



Ещё одна звезда WNBA Елена Делле Донне очень довольна. «Поздравляю моего парня Джо Байдена и Камалу Харрис. Они сотворили историю и проложили путь для всех нас. Что за день. Я так счастлива!».

Атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл в одном из постов повторит фразу Стюарт «Мы сделали это!». А затем поделился личной историей. «Какое же счастье! Джо Байден избран на пост президента США. Я вырос с двумя темнокожими женщинами – мое мамой и сестрой! Для них поистине невероятен тот факт, что Кампла Харрис занял этот считавшийся мужским пост вице-президента. Это невероятный момент для всех темнокожих женщин».



Креативно подошёл к празднованию ухода Трампа молодой защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг. В стиле Леброна он поменял местами лица главных героев игрового эпизода, в котором он накручивает Ламаркуса Олдриджа.

Очень эмоционально выступил форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Джош Харт. Баскетболист не стеснялся в выражениях, написав в твиттере: «Да! Убирайте глупца Трампа из Белого дома».



Легенда НБА Мэджик Джонсон остался доволен избранием демократа Джо Байдена на пост президента США и поражением его соперника республиканца Дональда Трампа.



«Отправляю поздравления избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис. Они провели честную и открытую кампанию. Я знаю, что они будут управлять этой страной с таким же уважением, честностью и порядочностью. Избранный президент Байден исцелит и объединит эту страну как единый народ. Как сказал Байден, «нет ни синего, ни красного, а есть американцы». Боже, храни Америку! Моя жена Куки и я так рады избранию вице-президента Камалы Харрис. Мы были её главными сторонниками на протяжении всей политической карьеры, организовывали мероприятия по сбору средств и приветствовали её в нашем доме. Избранный вице-президент Харрис ещё не достигла вершины своей карьеры в политике. Она является



фантастическим примером для многих молодых женщин и меньшинств по всей стране и во всём мире! Сегодня завершился мой триумф: победа „Лейкерс“ в НБА, „Доджерс“ в МЛБ, а теперь Байдена и Харрис на выборах! Это были фантастические 30 дней!» — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

Проявите уважение к Королю! Леброн и «Лейкерс» — чемпионы НБА – 2020! Пожалуй, самый справедливый итог столь непростого сезона. Память Коби Брайанта почтена лучшим образом, а Джеймс укрепил великое наследие.

«Голден Стэйт Уорриорз» и разыгрывающий Стефен Карри подарили майку с автографом звёздного баскетболиста Камале Харрис, которая станет вице-президентом США после победы Джо Байдена на выборах.

Камала Харрис стала первой темнокожей женщиной и первым американцем азиатского происхождения, избранным на пост вице-президента. Харрис стала сенатором от Калифорнии в 2017 году. Она выросла в Окленде и является известным фанатом «Голден Стэйт». Организация отметила этот момент сообщением «Oakland Forever» («Окленд навсегда») от Карри.



Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер рад избранию Джо Байдена на пост президента США.



«Поздравляю моего большого друга, избранного президента США Джо Байдена. Спасибо за поддержку невинных людей в Турции, за демократию, свободу, права человека и за противодействие диктатуре в Турции с самого первого дня работы», — написал Кантер на своей странице в «Твиттере», прикрепив видео выданной Байдену майки с его именем.

Кроме того, Кантер намекнул, что очень неприятный ему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре может потерять власть, как соперник Байдена на выборах президента США Дональд Трамп.



«Эрдоган, ты следующий», — отметил баскетболист.

Страх и ненависть Кантера. Как живёт «человек без гражданства» Жертвами конфликта с правительством уже пали семейные узы, аккаунт в «твиттере» и гражданство. На очереди — свобода.

А теперь главный вопрос. Что значит избрание Байдена для НБА в целом? Поддержавшие демократа игроки будут высказываться по социальной тематике ещё более активно, чем раньше. Это само собой разумеется. А вот с точки зрения материальных ценностей приход к власти Джо не сулит баскетболистам ничего хорошего. Трамп, при всей неприязни к нему звёзд лиги, — бизнесмен. Республиканец понимает, что значит доход для любой успешной организации. Дональд не раз подчёркивал, что ему скучно смотреть спорт без зрителей, и он будет лоббировать как можно скорое появления фанатов на трибунах, несмотря на влияние пандемии коронавируса.



Комиссар НБА Адам Сильвер недавно заявил, что лига планирует вернуть ограниченное число зрителей (до 50% от вместимости арены) уже на старте регулярного чемпионата сезона-2020/2021 в декабре. Приход Байдена к власти заставит лигу отменить свои планы. На президентских дебатах Джо критиковал Трампа за нерешительные меры в связи с коронавирусом. Сам Байден готов бороться с пандемией на порядок более решительно.



«Нужно больше социального дистанцирования. Не открывать бары и спортивные объекты. Не открывать, пока ситуация не будет взять под контроль. Под полный контроль», — сказал Байден своему оппоненту.



Подход Байдена к COVID-19 будет значительно отличаться от действий Трампа. Спорт, и в особенности НБА, это почувствует. В сумме все 30 клубов лиги уже потеряли $ 694 млн из-за пандемии. Наибольшие убытки понесли «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, из-за потери домашних матчей не досчитавшиеся $ 52,7 млн. Второе место по убыткам у «Нью-Йорк Никс» — $ 45 млн, третье — у «Голден Стэйт Уорриорз» ($ 42,5 млн).

Леброн и игроки НБА бойкотируют сезон. Долларовые миллионеры чувствуют себя угнетёнными Неблагодарные наглецы о последствиях своего демарша даже не задумываются. А ведь им снова всё сойдёт с рук.

Конечно, игроки НБА тоже ощутят последствия. ESPN назвал сумму урезания зарплатного фонда баскетболистов, если новый сезон начнётся без зрителей: $ 720-800 млн. Это общая цифра для всех баскетболистов. По некоторым персоналиям: доход Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» упадёт с $ 43 до 35,3 млн в следующем году, у Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») — с 39,2 до 32,2, а у Кавая Леонарда («Лос-Анджелес Клипперс») — с 34,4 до 28,2. Джо Байден однозначно против появления фанатов на аренах в обозримом будущем. Игроки НБА радуются победе Байдена, но при нём их зарплату урежут на сотни миллионов уже в этом сезоне. Будет интересно узнать их реакцию.