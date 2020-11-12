ЦСКА на ровном месте чуть не отдал игру чемпиону Испании. Повезло, «Баскония» простила

ЦСКА пропустил болезненный удар от «Химок» в Единой лиге ВТБ. Казалось, что наконец-то полностью выздоровевшие армейцы сейчас набирают крейсерский ход и обязательно справятся со своим главным соперником в России. Не тут-то было.

«Химки» умело переиграли ЦСКА. Недооценивать команду Куртинайтиса точно не стоит Алексей Швед разыгрался только в концовке, но нашлась более чем надёжная подстраховка. Не за горами восхождение химчан в Евролиге?

Вдобавок к травме эмоциональной добавилась ещё и вполне реальная физическая. Из-за повреждения красно-синие потеряли Яниса Стрелниекса. Но даже это вряд ли бы сильно сказалось на мощи такой хорошо укомплектованной команды как ЦСКА, если бы не отсутствие Ивана Ухова и Майка Джеймса. О том, что эти два защитника пропустят игру против «Басконии» клуб объявил за пару часов до начала матча в «Мегаспорте». Конечно, потеря лучшего скорера команды Джеймса вызывала особые опасения.



Место в стартовой пятёрке автоматически было отдано Дэниэлу Хэкетту. Помогать итальянцу на позиции разыгрывающего должен был дуэт российских молодых игроков Александр Хоменко — Юрий Умрихин.



«Баскония» традиционно агрессивна и физически мощна. В этот раз она приехала в Москву в качестве действующего чемпиона Испании. К титулу привёл хорошо знакомый российскому баскетбольному болельщику Душко Иванович. Черногорский тренер не так давно руководил «Химками». Нельзя и не сказать, что капитаном команды из Витории был Торнике Шенгелия, перешедший летом в ЦСКА.



Грузинский форвард армейцев с первых атак показал свой заряд, но ещё более «горячим» оказался другой экс-игрок басков Дэрран Хиллиард. Высокая пятёрка хозяев была неудержима и быстро захватила лидерство, сделав его двузначным — 21:10. И это всё ещё в первой четверти.



Понятно, что играть без замен все 40 минут эта пятёрка не смогла бы. В какой-то момент на паркете появился Хоменко и к радости домашних трибун не стал стесняться и добавил в агрессии. Для начала забил штрафные, подставился в защите, а когда защита испанцев зевнула его на духе — реализовал и дальний бросок.

Зря ЦСКА приписали кризис. «Валенсию» в Москве хватило лишь на 15 минут Поражения в двух предыдущих матчах были скорее случайностью, а не закономерностью. «Армейцы» начали разгоняться.

Иванович решил брать размером. В его рукаве для этого была козырная карта. Да что там карта — картище! Юссуфа Фалль с ростом 221 сантиметр смотрел сверху вниз на каждого из игроков красно-синих. Физической мощи в нём было столько, что здоровенный вроде бы центровой Никола Милутинов в одном из эпизодов столкнулся с ним и буквально отлетел в сторону. Сенегальский баскетболист контакта с сербом, кажется, даже не заметил.

Преимущество ЦСКА держалось, несмотря на активную и порой идеальную защиту гостей. Всё дело в высоченном проценте реализации дальних бросков. При этом попадали у хозяев всего трое, а главным в этом деле стал Хиллиард. Защитник регулярно наказывал тренера Ивановича за решения страховать трёхсекундную зону от него. Уже по ходу третьей четверти Дэрран побил свой личный рекорд результативности в Евролиге, который был равен 22 очкам. Защитник был настолько уверен в своих силах, что даже заткнул сирену на перерыв после третьего игрового отрезка точным броском со своей половины. Жаль, что судьи не засчитали попадание — чуть раньше закончилось время.

ЦСКА геройски вырвал победу в Стамбуле. Два MVP Евролиги «Фенербахче» не помогли «Армейцев» не выбили из колеи многочисленные кадровые потери. Пропустивший год из-за травмы Клайберн вернулся на топ-уровень.

Неожиданным икс-фактором «Басконии» стал Алек Питерс. Форвард победил с ЦСКА в Евролиге в 2019, а после перешёл в турецкий «Анадолу Эфес», откуда уже перебрался в Испанию. В Москве он не отличался стабильностью, но настрой против бывшей команды, судя по всему, был запредельный.



В последней четверти проснулся Уилл Клайберн. Форварда очень удачно «съедали» двойками, аккуратно выдавливая его в углы площадки. Его дальнее попадание в середине четверти увеличило разницу до двузначной и позволило почувствовать себя увереннее Николе Милутинову, которому наконец-то смогли доставить мяч в трёхсекундную зону из-за активной защиты соперников против Клайберна.



Пиеррия Хенри чуть ли не в одиночку утроил шоу, затащив ЦСКА в концовку. Хозяева, конечно, сами спровоцировали её потерями и промахами. На секунду даже показалось, что победа в юбилейной 500 игре в Евролиге по-настоящему под угрозой. Но сначала Уилл Клайберн забил невероятный мяч в проходе, а после всё классно исполнил огненный Хиллиард — точно издали! 89:86 победа ЦСКА и рекордное 31 очко Хиллиарда.

Высший пилотаж от ЦСКА. «Армейцы» деклассировали «Пао» очень редким и изысканным приёмом На одной из сложнейших арен Европы московский клуб ни разу не уступал в счёте. Греки оказались бессильны.

Конечно, игра прошла не без нервов. ЦСКА ни разу не уступал в счёте (как и на прошлой неделе против «Панатинаикоса», когда двузначное преимущество в какой-то момент составило пару владений), но чуть было на ровном месте не отдал победу в концовке, когда «Баскония» буквально из ничего смогла сравнять счёт. Повезло, «Баскония» простила и не вырвала победу (спасибо Хиллиарду), но тренерскому штабу Димитрису Итудиса есть над чем поработать. Концентрации в отдельных отрезках «армейцам» пока ещё не хватает, что приводит к абсолютно ненужной нервотрёпке.