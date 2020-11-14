Виктор ушел всего в 35 лет. Лидер и заводила на площадке страдал от губительного недостатка за её пределами.

О нём вряд ли когда-либо снимут фильм. Уж слишком незаметным был центровой сборной СССР Виктор Панкрашкин. Он был словно кот Леопольд — никогда ни с кем не конфликтовал. Даже внушительные габариты баскетболиста (212 см) не мешали тому теряться в толпе. Именно поэтому его талант так сильно недооценён.

Он родился в 1957 году в Люблино, которое тогда никто не называл частью Москвы. Высоченного и подвижного мальчика быстро заметили и позвали в секцию волейбола. Именно в волейболе будущий олимпийский чемпион по баскетболу начинал свою спортивную карьеру. С длиннющими руками он легко и с удовольствием блокировал удары соперников. Серийная прыгучесть и вертикальный прыжок сильно пригодятся ему и в баскетболе.

Отсидел в СССР, мыл туалеты в США. Трагическая история героя «Движения вверх» Дворного Две пары джинсов сломали человеку всю жизнь. В фильме вы этого не увидите.

Баскетболистом Виктор Панкрашкин стал во время службы в армии. Поначалу он и там занимался любимым волейболом, пока его не заметил тренер по баскетбол. Его попробовали на позиции центрового и отправили в львовский баскетбольный клуб СКА. Украина быстро сменилась на Латвию, а уже в 1980 году Панкрашкин переходит в главную армейскую команду Союза — ЦСКА.



Сергей Тараканов вспоминал, что в команду попал практически вместе с Панкром (именно такое прозвище было у Виктора Панкрашкина в ЦСКА и сборной СССР) и уже на первой совместной тренировке получил от него несколько звонких блок-шотов. Из-за своих длинных рук и прыжка Панкрашкин спокойно мог накрыть любого. Даже такого монстра как Арвидас Сабонис.

«Свобода оказалась дороже трёх секунд». Трагическая история героя «Движения вверх» Коркии Михаил отсидел в советской тюрьме вскоре после триумфа на Олимпиаде в Мюнхене. Ушёл из жизни чемпион слишком рано.

Внешне Виктор Панкрашкин был похож на самого обычного работягу с завода. Он никогда не выделялся физической мощью, да и выделяться из коллектива было против его правил. Он нёс справедливость и зачастую именно к центровому шли за помощью в споре или жизненным советом.

Фото: РИА Новости

Анатолий Мышкин рассказывал историю, как поздно вечером Виктор Панкрашкин поехал в гостиницу «Союз», чтобы там раздобыть чашку из которой они будут обмывать появление на свет дочери Мышкина.



Ходит легенда, что однажды на международном турнире Панкрашкин в одиночку споил всю команду Венгрии, с которой они должны были играть в финале. Команда СССР действительно выиграла тот турнир, а центровой, несмотря на не самые лучшие кондиции, здорово отыграл в финале.

«Им занялись «компетентные органы» Грустная история главного героя «Движения вверх» Белова У факелоносца московской Олимпиады был непростой период в жизни. Награды и достижения не спасли Сергея Александровича от давления системы.

Каждая история из жизни Виктора Панкрашкина только подтверждает, насколько близкими для него словами были «компания» и «выпивка». Он не особо задумывался о здоровье, любил и выпить, и покурить. Однако на баскетбольном таланте это не сильно сказывалось. Легендарный тренер Александр Яковлевич Гомельский однажды устроил тесты кандидатам в олимпийскую сборную. Панкрашкин был одним из лучших. «Ну что мне после этого оставалось? Посоветовать остальным — курить и выпивать, как Виктор?», — смеялся Гомельский.

Без него не было бы трёх секунд. Трагическая история героя «Движения вверх» Саканделидзе Именно Зураб сделал возможной победу в Мюнхене, хотя это упускается из виду. Ушёл недооценённый триумфатор слишком рано.

На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле Панкрашкин выполнял вспомогательную роль. Атакующей силой сборной СССР тогда была пятёрка Марчюлёнис-Куртинайтис-Сабонис-Волков-Тараканов. Виктор отыграл на турнире всего 38 минут за четыре матча и не выходил в решающих встречах. Однако именно он готов был менять Сабониса, в случае нештатных ситуаций.

После золота Олимпийских игр карьера Панкрашкина, которому тогда было всего 31, пошла под откос. Из ЦСКА его убрали. Говорят, не сошёлся характером с Сергеем Беловым, которому вряд ли нравился любитель выпить и покурить. Да и обнаруженный в 1986 туберкулёз начал прогрессировать. Панкрашкин попытался поиграть в Армении и Туле, но здоровье не дало. Забытый всеми – так характеризовал Виктора «Советский спорт» в одной из старых заметок.



В Москве он попал в больницу, но врачи не смогли остановить болезнь, убивающую организм 35-летнего центрового. Легендарный доктор сборной СССР Василий Абраменко рассказывал, что тот даже будучи в больнице и в тяжёлом состоянии очень сильно переживал смерть друга и товарища по сборной Валерия Гоборова, разбившегося на автомобиле в 23 года. «Меня Валера (Гоборов) заждался, каждую ночь снится, к встрече с ним я готов…», — говорил Виктор Панкрашкин в больнице.

Звезда зажглась, но так и не засияла. Трагическая история олимпийского чемпиона Гоборова Валерий ушёл всего в 23 года. Огромному потенциалу молодого парня так и не было суждено реализоваться.

Жена, понимая, что мужу осталось недолго забрала его домой, где он через сутки скончался. Его похоронили на Котляровском кладбище. Партнёры по ЦСКА и сборной помогали семье, установили памятник и организовали достойные проводы друга.