Леброн уже получил именитого напарника. 8 звёзд НБА, обмен которых вероятен на этой неделе

Казалось бы, совсем недавно Леброн Джеймс сделал «Лос-Анджелес Лейкерс» снова великим, обыграв в финале «Майами Хит». Доигранный в «пузыре» сезон-2019/2020 получился рекордно продолжительным. Финалисты вроде бы только недавно начали отдыхать, а на горизонте уже маячит старт нового сезона. Не так давно появились новости о том, что руководство НБА и лидеры профсоюза игроков договорились о дате старта сезона-2020/2021. И это будет 22 декабря.

«Мы сделали это!» Игроки НБА рады победе Байдена. Их зарплаты урежут на сотни миллионов Леброн Джеймс и другие звёзды лиги не учли, что Джо закрутит им гайки похлеще Трампа. Как минимум в финансовом плане.

Но разве может кого-то волновать вопрос 40 дней отдыха для финалистов, если на кону большие деньги? Да и кажется, что сейчас почти каждая команда лиги готова на решительные шаги для попытки вписать себя в историю. Вот взять хотя бы «Филадельфию Сиксерс». Уж сколько смеялись над «Лос-Анджелес Клипперс» и их неудачами, виня почти во всех грехах Дока Ривеса, отвечавшего не только за селекцию, но и непосредственные схемы игры (он всё-таки был ещё и главным тренером). Однако после увольнения Риверса «семьдесят шестые» с лёгкостью достали мешок с деньгами и положили их в карман тренеру-лузеру. О времена!

Куда интереснее будет наблюдать за трансферным рынком. 16 ноября в НБА закончился мораторий на обмены. Уже сейчас информационное пространство заполняется вариантами обмена той или иной звезды. Каждый клуб взвешивает все за и против, желая получить как можно больше. Список потенциально обменянных игроков поражает. Один трансфер уже согласован. «Лейкерс» сумели заполучить именитого игрока, сбросив балластный контракт Дэнни Грина на $ 15 млн. Новым напарником Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса станет претендент на звание лучшего шестого игрока НБА Деннис Шрёдер, который очень хорошо себя проявлял себя в «Оклахома-Сити Тандер». Но трансфер Шрёдера лишь начало. Несколько звёзд НБА должны сменить клубы в ближайшее время.

Защитник

Возраст: 32 года

Команда: «Хьюстон Рокетс»

Потенциальный переход: «Шарлотт Хорнетс», «Индиана Пэйсерз», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс».

Расселлу Уэстбруку уже 32 года, но это вообще не проблема в сравнении с его гигантской зарплатой. За следующие три сезона он должен заработать $ 132 млн. Поэтому желание заполучить машину по производству трипл-даблов зачастую натыкается на нежелание платить столь большие деньги. Говорят, «Хорнетс» хотят в плей-офф и им якобы нужна настоящая звезда. Более того, некоторые источники говорят о желании самого игрока покинуть большой город и отправиться в команду с маленького рынка (что-то типа его бывшей «Оклахомы»). Именно поэтому в новостях мелькали варианты про «Пистонс» и «Пейсерз». Его связка с Блэйком Гриффином или Домантасом Сабонисом смотрелась бы очень перспективно. Хорошо смотрится и вариант с «Шарлотт», которым владеет Майкл Джордан.

Решающий момент. Майклу Джордану выпал шанс избавиться от репутации лузера-владельца Его Воздушество ждёт очень насыщенная неделя. «Шарлотт Хорнетс» нужно не ошибиться на трансферном рынке и драфте НБА.

Представитель крупного рынка «Нью-Йорк» тоже заинтересован в Расселле, но в большей мере нацелен на обмен его конкурента по позиции Криса Пола. Трансфер в «Никс» не исключён, но инсайдеры сообщают о нежелании президента клуба Леона Роуза платить большую компенсацию за Уэстбрука.

Защитник

Возраст: 31 год

Команда «Хьюстон Рокетс»

Потенциальный переход: «Бруклин Нетс», «Филадельфия Сиксерс», «Майами Хит».

Главная звезда «Хьюстона» может быть обменена. Харден даже называет приоритетные варианты для продолжения карьеры. Звучит невероятно, но авторитетные инсайдеры утверждают, что обе звезды «Рокетс» задумались о будущем: своём и клуба. Говорят и о самом вероятном клубе, где уже готовят пакет активов за самую баскетбольную бороду НБА. Это «Бруклин Нетс». Утверждается, что Харден по-прежнему в очень тёплых отношениях с Кевином Дюрантом, с которым они долгое время играли за «Тандер», а Кайри Ирвинг видит в лице Джеймса отличное усиление, позволяющее реально бороться за чемпионский титул. Харден уже общался с Дюрантом по поводу перехода. Sports Illustrated сообщает, что очень вероятным является заключение сделки до 22 ноября. Уход Уэстбрука и Хардена станет настоящим ударом для франшизы «Рокетс».

Распад топ-клуба НБА. «Хьюстон» зашёл в беспросветный тупик Именитую франшизу сгубили жадность владельца, а также чрезмерное потакание прихотям Уэстбрука и Хардена. Нужно начинать всё с чистого листа.

Защитник

Возраст: 35 лет

Команда: «Оклахома-Сити Тандер»

Потенциальный переход: «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Атланта Хоукс», «Финикс Санз».

Пол уже немолод, но всё ещё держит высокий уровень. Он, безусловно, может стать частью чемпионской команды. Кажется, это именно то, что нужно игроку, который до сих пор так и не обзавёлся собственным перстнем. «Оклахома», судя по всему, прощупывает почву для выгодной сделки. Очень много североамериканских изданий пишут о потенциальных попытках «Лейкерс» воссоединить давних друзей Джеймса и Пола, но сделать это будет крайне непросто с финансовой точки зрения. Крис получает более $ 45 млн, а платёжная ведомость «Лейкерс» не отличается гибкостью. Куда более вероятным является переезд на крупный рынок в «Нью-Йорк Никс», где Пола очень хочет видеть главный тренер клуба Том Тибодо. Кроме того, желающий прервать 10-летнюю засуху без попадания в плей-офф «Финикс» уже ведёт переговоры с игроком. Крис не так уж против объединиться с Девином Букером и Деандре Эйтоном в Аризоне.

Харден со скрипом прошёл старину Пола. Дальше Борода попадёт под каток Леброна «Хьюстон» мучился с командой, которой давали 0,2% вероятности на выход в плей-офф. Кажется, «Рокетс» нечего противопоставить «Лейкерс».

Центровой

Возраст: 28 лет

Команда: «Юта Джаз»

Потенциальный переход: «Голден Стейт Уорриорз», «Бостон Селтикс».

Гобер находится в своём прайме. Он по-прежнему один из лучших защищающихся игроков в НБА, но очень зависим от партнёров в нападении. Наверняка Руди захочет получить новый максимальный контракт, подписав его с командой (желательно) борющейся за титул. «Юта» к таковым вряд ли относится. По крайней мере пока. Франшиза «Джаз» недавно сменила владельца, и пока не ясно, готов ли новый босс тратиться на налог на роскошь. Весьма вероятно, что Гобер может стать тем игроком, чей обмен будет способствовать началу перестройки. «Бостон» проявляет самый предметный интерес к центровому.

Защитник

Возраст: 27 лет

Команда: «Вашингтон Уизардс»

Потенциальный переход: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Бруклин Нетс», «Даллас Маверикс».

Вокруг звезды «Вашингтона» крутится много слухов. Он вместе с клубом пока их отбивает, говоря о любви к франшизе, городу и желании остаться здесь намного лет. Возможно, даже до конца карьеры. Но это жестокий мир НБА, где нет места чувствам. Отрицание в любой момент может смениться на согласие, и игроку ничего не останется, как надеть майку другой команды. Подобных примеров масса. Претендентов на Била много, но контендеры Западной конференции «Лейкерс» и «Уорриорз» называются самыми заинтересованными сторонами. Если у них не получится, то реальным вариантом видится обмен в «Даллас», который ищет третью звезду в компанию к Луке Дончичу и Кристапсу Порзингису.

Лука уже фаворит на MVP. Осталось собрать суперкоманду – у «Далласа» менее двух месяцев «Лейкерс» и «Клипперс» сильно забеспокоятся, если «Маверикс» выменяют третью звезду в компанию к Дончичу и Порзингису. Шансы на это хорошие.

Форвард

Возраст: 30 лет

Команда: «Бостон Селтикс»

Потенциальный переход: «Нью-Йорк Никс», «Индиана Пэйсерз».

Когда Хэйворд переходил из «Юты» в «Бостон», многие называли эту сделку удачной. Всё испортила жуткая травма ноги, полученная звёздным форвардом на первых минутах первой же игры за «Селтикс». Он поправился, но так и не вышел на прежний уровень. А вот его зарплата на этом самом уровне осталась. «Кельты» очень хотят от неё избавиться, активно ища варианты. По слухам, «Никс» готовы участвовать в сделке, как и «Индиана», желающая обменять Майлза Тёрнера. Сообщается даже, что «Пейсерс» согласны отпустить центрового в обмен на пакет из Хэйворда и пик первого раунда драфта. Кажется, дни Гордона в Бостоне сочтены и его ждёт перезагрузка в другой команде.

Защитник

Возраст: 31 год

Команда: «Сан-Антонио Спёрс»

Потенциальный переход: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Орландо Мэджик».

«Спёрс» сделали Дерозана доступным для обмена. Сразу же появилась информация о предметной заинтересованности в игроке «Лейкерс», команды из родного города Демара. Более того, сам Дерозан заявил, что ему льстит такой интерес. Эксперты уже начали предполагать, что переход Демара создаст в Лос-Анджелесе династию. Условия сделки ещё предстоит согласовать, но Демар выглядит вполне реалистичным кандидатом на роль третьей звезды в компанию к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису.

Более половины команды «Лейкерс» может разбежаться. Леброну и Дэвису нужна третья звезда Сразу 10 игроков «озёрных» выходят на рынок свободных агентов. Все остальные не застрахованы от обмена.

Защитник

Рост: 190 см

Возраст: 30 лет

Команда: «Нью-Орлеан Пеликанс»

Потенциальный переход: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Даллас Маверикс», «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Майами Хит», «Лос-Анджелес Клипперс»

«Нью-Орлеан» хочет обменять Холидэя, чтобы омолодить состав вокруг франчайз-игрока Зайона Уильямсона. Как минимум 10 клубов НБА проявляют интерес к Джру. Отличный плеймейкер с защитными навыками без претензий на роль первой опции нападения очень пригодится контендерам лиги.

Достойные упоминания свободные агенты или игроки на контрактах, которые с высокой степенью вероятности сменят клуб: Виктор Оладипо, Ламаркус Олдридж, Уэсли Мэттьюз, Рэджон Рондо, Дуайт Ховард, Данило Галлинари, Кевин Лав, Аарон Гордон, Фред Ванвлит, Эрик Бледсо.