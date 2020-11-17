Возвращение в гонку плей-офф. «Химки» вытащили важнейший матч с «Зенитом»

«Химки» обыграли «Зенит» в матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 88:83 в пользу подопечных Римаса Куртинайтиса. Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед, набравший 24 очка. На счету Эррика Макколума 19 очков, 11 баллов в графе результативности у центрового Грега Монро. У «Зенита» в активе Билли Бэрона 24 очка, Остин Холлинз набрал 15 баллов, близок к дабл-даблу был Артурас Гудайтис — 10 очков и 9 подборов.

«Химки» неудачно стартовали в регулярном чемпионате. До матча в Санкт-Петербурге турнирный баланс команды Куртинайтиса составлял 1-5. Численные травмы ведущих игроков ротации и вспышка коронавируса сказались на результате подмосковного клуба. Хотя даже при таких неблагоприятных обстоятельствах были шансы зацепить парочку побед. Немного не хватало удачи в домашних матчах с «Панатинаикосом» (77:79) и «Маккаби» (87:89 ОТ).

Бились с именитым «Реалом» ввосьмером и с тремя дебютантами. «Химки» проявили доблесть «Зенит» получил два «технаря», у ЦСКА нехватка кадров. Старт Евролиги — полный сумбур, а российские клубы одни из самых пострадавших сторон.

Рано или поздно в клатче судьба должна была улыбнуться «Химкам». Так и случилось в Санкт-Петербурге. «Зенит» был впереди большую часть встречи. Подопечные Хавьера Паскуаля с самого начала захватили инициативу и даже ни разу не дали «Химкам» вырваться вперёд до перерыва. Первое лидерство гостей случилось только на старте третьей десятиминутки — 52:50.

«Зенит» очень быстро вновь повёл. Хозяева опережали команду Куртинайтиса вплоть до момента, когда оставалась одна минута и 10 секунд до финальной сирены. Именно тогда защитник «Химок» Алексей Швед забил решающий трёхочковый бросок и вывел команду вперёд 82:81. Лидерство гости уже не упускали. В ответной атаке «большой» «Зенита» Алекс Пойтресс сплоховал. Затем Бэрон сфолил на Макколлуме, который реализовал три штрафных и снял практически все вопросы о победителе. Довести дело до победы было делом техники. «Зенит» ещё пытался как-то спастись (особенно усердствовал Бэрон), но вынужденные фолы Макколлуме и Карасёве свели все усилия на нет. Эррик и Сергей подарков «Зениту» не делали.

«Химки» умело переиграли ЦСКА. Недооценивать команду Куртинайтиса точно не стоит Алексей Швед разыгрался только в концовке, но нашлась более чем надёжная подстраховка. Не за горами восхождение химчан в Евролиге?

Результат «Химок» в турнирной таблице теперь составляет 2-5. Да, по прежнему не очень красивые цифры, но расположившийся на восьмой строчке «Реал» потерпел всего на одно поражение меньше. «Химки» вернулись в гонку плей-офф. От команды Римаса Куртинайтиса логично ожидать подъём вверх по турнирной таблице. Последние победы над ЦСКА (86:78) в Единой лиге ВТБ и «Зенитом» в Евролиге является тому доказательством. В Санкт-Петербурге из-за проблем со здоровьем «Химкам» не смогли помочь Йонас Жеребко, Девин Букер и Стефан Йович. Все они очень скоро вернутся в строй. Последствия коронавируса будут всё менее и менее заметными. Серия побед в исполнении «Химок» будет не такой уж большой сенсацией.

«Зенит» пока идёт с положительным балансом 3-2 и тоже является серьёзным претендентом на плей-офф. Поражение от «Химок» стало болезненным ударом, но точно не приговором для амбиций команды Паскуаля. Прогресс по сравнению с прошлым сезоном у сине-бело-голубых очевидный. Заслуга испанского специалиста в этом немалая.

Жесты доброй воли «Барселоне» не помогли. «Зенит» умело разобрал суперзвёздных «блауграна» Численные изменения в составе принесли плоды. Сине-бело-голубые уже не безнадёжный аутсайдер Евролиги.

Эта неделя Евролиги является двухтуровой. В следующем матче регулярного чемпионата «Зенит» 20 ноября в гостях встретится с немецкой «Альбой». Аутсайдера Евролиги подопечным Паскуаля по силам сломить и в чужом логове. «Химки» 19 ноября в Мытищах встретятся со стамбульским «Анадолу Эфесом». Очень важная с турнирной точки зрения игра. «Эфес» в 9-м туре проиграл дома «Баварии» (71:74) и в целом не блещет (4-4). Шейн Ларкин не набрал форму и далёк от уровня доминирования, показанного в прошлом сезоне. Победа над турецким клубом заметно упрочит позиции команды Куртинайтиса в борьбе за попадание в топ-8.