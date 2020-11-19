Майкл Джордан ликует, «Голден Стэйт» плачет. Итоги драфта НБА

День драфта НБА — одно из самых насыщенных баскетбольных событий года. Клубы лиги не только выбирают молодых проспектов, некоторые из которых станут будущими участниками Матча звёзд и франчайз-игроками. В этот день также совершается большое количество обменных сделок.

Каковы главные итоги дня драфта? Есть победители и проигравшие, что вполне логично.

Все 60 выбранных игроков на драфте НБА 2020 года.

Результаты драфта НБА

Владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан сейчас ликует. Наконец-то его организация получила возможность выйти из затяжного кризиса. «Хорнетс» задрафтовали разыгрывающего Ламело Болла, который уже популярнее многих состоявшихся звёзд НБА. При этом хайп вокруг Ламело более чем оправдан. Разыгрывающий не боится брать на себя инициативу в атаке, обладает отличным пасом и готов к статусу суперзвезды.

18-летний мальчишка покупает команду и ждёт контракт на $ 100 млн. Как Ламело шёл к успеху Тот случай, когда хайп оправдан. Младший из братьев Боллов не просто распиаренный персонаж, но и отличный игрок.

Наконец-то лицом франшизы «Шарлотт» будет яркая личность, а не серые и неинтересные Кемба Уокер или Терри Розир. Джордан настаивал на выборе под третьим пиком именно Ламело. Повезло, что Болл оказался доступен. Майкл в ближайшее время должен встретиться с Лаваром Боллом, эпатажным отцом Ламело, который ранее грозился обыграть Его Воздушество один на один даже с закрытыми глазами. Наверняка они поладят. Лавар только с виду кажется не совсем адекватным. На деле глава семейства Боллов — грамотный бизнесмен, который буквально из ничего сделал своих сыновей Лонзо, Лианджело и Ламело мегапопулярными и, что самое главное, обеспеченными.

Ламело Болл Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Вероятно, выбор на драфте Ламело Болла означает конец претензий «Хорнетс» на обмен защитника «Хьюстон Рокетс» Расселла Уэстбрука. Хотя в удивительном мире НБА случиться может что угодно.

Решающий момент. Майклу Джордану выпал шанс избавиться от репутации лузера-владельца Его Воздушество ждёт очень насыщенная неделя. «Шарлотт Хорнетс» нужно не ошибиться на трансферном рынке и драфте НБА.

«Филадельфия Сиксерс» — второй очевидный победитель дня драфта. Сразу видна мастерская рука нового президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори, который не боится проводить смелые сделки. «Сиксерс» серьёзно разгрузили платёжную ведомость, сбросив контракт Эла Хорфорда (3 года на $ 81 млн) в «Оклахома-Сити Тандер» и получив взамен более дешёвое истекающее соглашение Дэнни Грина ($ 15 млн). Да, пришлось отдать несколько драфт-пиков, но ни один из них не представляет большой ценности (пик первого раунда драфта-2025 и 34-й пик драфта-2020). Генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести в некотором роде зациклен на пиках, которых только в первом раунде насобирал уже 18 в ближайшие 6 лет. Теперь контракт Хорфорда — проблема «Оклахома-Сити», а не «Филадельфии». Но «Тандер» всё равно будут «сливать» ближайшие несколько сезон, так что балластные соглашения им не так уж неприятны. Ещё один интересный момент. Грин — кто-то вроде талисмана для чемпионских команд. Дэнни выигрывал титул последние два года в составе «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Качество его игры было плохим, но факт остаётся фактом. Возможно, Эмбиид и Симмонс именно в компании с Грином наконец-то дойдут до финала НБА.

Кроме того, «Сиксерс» сбросили атакующего защитника Джоша Ричардсона в «Даллас Маверикс» в обмен на Сета Карри. Блестящий ход по нескольким причинам. Во-первых, Карри — зять нового главного тренера «Филадельфии» Дока Риверса. Проблем с взаимопониманием быть не должно. Во-вторых, Сет — третий лучший снайпер НБА в прошлом сезоне — точность из-за дуги 45,2%. «Филадельфии» очень не хватало сильного шутера в компанию к Джоэлу Эмбииду и Бену Симмонсу. В-третьих, Карри получает на $ 3 млн в год меньше, чем Ричардсон. Фактически «Сиксерс» выменяли более подходящего командной системе исполнителя и при этом разгрузили платёжку. Пока Мори идёт в правильном направлении, хотя не так давно перспективы организации казались неутешительными.

«Филадельфия» попала на $ 300 млн. Именитая франшиза терпит крах по всем фронтам «Сиксерс» вообще ничего не светит в обозримом будущем. Ситуация по-настоящему патовая.

«Миннесота» выбрала под первым пиком атакующего защитника Энтони Эдвардса. Логичное решение. «Тимбервулвз» не были нужны разыгрывающие или центровые, учитывая наличие в составе Д’Анджело Расселла (его сменщиком на первом номере будет выменянный из «Оклахома-Сити» в день драфта Рики Рубио) и Карл-Энтони Таунс. Эдвардса часто сравнивают с легендарным Дуэйном Уэйдом. Энтони обладает выдающимся атлетизмом и неплохо работает в защите. Осталось откорректировать бросок (линейка точности в NCAA составила 40,2% с игры, 29,4% из-за дуги и 77,2% штрафных), и тогда выход на уровень легенды «Майами Хит» станет реальностью.

Не совсем понятен выбор лотерейных команд под 4-м и 6-м пиками: «Чикаго Буллз» взял форварда из колледжа Флорида-Стэйт Патрика Уильямса, а «Атланта Хоукс» получила центрового университета Южной Калифорнии Оньеку Оконгву. Выбор Уильямса не ожидался столь высоко. У «Буллз» были явно лучшие варианты. Например, винг Айзек Окоро, ушедший под пятым пиком, которого с удовольствием забрал «Кливленд Кавальерс». Возможно, новый глава фронт-офиса «Буллз» Артурас Карнишовас видит нечто особенное в Уильямсе. В своё время все вокруг так же не оценили выбор Карнишовасом Николы Йокича в «Денвер Наггетс». Сейчас Никола входит в топ-2 центровых НБА наряду с Эмбиидом и постоянно попадает в сборные сезона лиги.

Парень с лишним весом вырос и получает сотни миллионов. В Николу вообще никто не верил Вдохновляющий пример. Йокич стал суперзвездой и зарабатывает огромные деньги.

К слову, сами «Наггетс» верны традициям. Под 24-м пиком «Денвер» выбрал защитника Ар Джей Хэмптона. После выпуска из старшей школы Ар Джей считался топ-проспектом не хуже Болла и Эдвардса. В прошлом сезоне парень решил попробовать себя на профессиональном уровне в Новой Зеландии. Получилось не очень. Акции просели. Но потенциал Хэмптона огромен. Явно выше, чем у типичного проспекта под 24-м пиком. «Денвер» ранее под поздними пиками подбирал списанных Николу Йокича, Майкла Портера-младшего, Бола Бола.

Результат получился отличным, особенно в случае Йокича (Портер и Бол ещё до конца не раскрылись, но сезон новичка провели не так уж плохо). Хэмптон — потенциальная суперзвезда, которую все обошли стороной. Глава фронт-офиса «Наггетс» Тим Коннелли это понимает, в отличие от большинства коллег.

Сын самого высокого игрока в истории тоже тот ещё гигант. Бол поразил всех в дебютной игре Играющий за копейки гигант блистал на площадке, экстренное латание дыр не спасло «Бруклин» — старт матчей клубов НБА в обзоре «Чемпионата».

Действия «Атланты» ещё более нелогичные. «Хоукс» перед дедлайном выменяли классического «большого» Клинта Капелу, закрыв позицию пятого номера. Зачем им ещё один центровой Оконгву? Не уместнее ли было искать игрока периметра, где не очень впечатляют прошлогодние «лотерейники» Деандре Хантер и Кэм Рэддиш. Конечно, Оконгву хорош на своей позиции и теоретически мог даже попасть в топ-5 драфта. Но он просто не нужен «Атланте» в данный момент. К тому же Оньека вышел на драфт с травмой ноги. Пропустит только три недели, но знак уже не очень хороший.

О европейских проспектах, выступавших в Еврокубке и Евролиге. Защитник Киллиан Хэйс («Ульм») ушёл в «Детройт Пистонс» под 7-м пиком, а форвард Дени Авдия («Маккаби») был выбран «Вашингтон Уизардс» под 9-м номером. Хэйс и Авдия не претендовали на выбор в топ-3. Оба будут выступать в подходящих командах, не отличающихся большой глубиной состава и наличием звёзд на их позициях. Условия для роста хорошие. Разыгрывающий АСВЕЛа Тео Маледон неожиданно оказался не только за пределами лотереи, но и вообще не попал в первый раунд. Под 34-м пиком Тео выбрала «Оклахома-Сити Тандер». Потенциально «Тандер» совершили главную «кражу» драфта. И вот здесь уже начинаешь немного понимать зацикленность Прести на пиках, даже если они поздние.

В своё время Сэм драфтовал Кевина Дюранта, Джеймса Хардена, Расселла Уэстбрука и Сержа Ибаку не по первыми номерами. Вообще, Прести на этот раз решил сделать ставку на европейцев. Состав «Тандер» пополнили французский разыгрывающий Маледон, сербский форвард Алексей Покушевски (17-й пик) и чешский защитник Вит Крейчи (37-й пик). Не нового ли Луку Дончича хочет отыскать Сэм? Видимо, словенец из «Даллас Маверикс» впечатлил мудрого управленца, который поверил в возможность раскрытия европейцев (зачастую нежалуемых американцами) до уровня звёзды НБА.

Майкла Джордана уже не будут считать бездарным владельцем, а «Уорриорз» ждут суперзвезду В НБА состоялась лотерея драфта, которая прояснила некоторые моменты и создала множество интриг.

Есть повод для оптимизма и в «Нью-Йорк Никс». Команда выбрала форварда Оби Топпина под 8-м пиком. Топпин в прошлом сезоне был признан лучшим игроком NCAA. Собрал чуть ли не все возможные индивидуальные награды: приз имени Джона Вудена, трофей имени Джеймса Нейсмита, награду имени Оскара Робертсона, приз имени Карла Мэлоуна, стал баскетболистом года по версии NABC и AP, был признан лучшим в конференции Atlantic 10. Ожидалось, что Топпина заберут в топ-5 или даже в топ-3. Оби оказался доступным под восьмым пиком. «Никс» не отказались от такого подарка. 19-летний тяжёлый форвард за карьеру в NCAA реализовал 64,7% с игры (отличные цифры даже для центровых) и 41,7% из-за дуги. Последний показатель для представителя передней линии впечатляет (в первом из двух сезонов в студенческом баскетболе точность из-за дуги вообще составила заоблачные 52,4%). «Никс» не хватало игрока со звёздным потенциалом именно на эту позицию. Ар Джей Барретт закрывает амплуа 2-3 номера, Митчелл Робинсон — надёжный центровой. Это два единственных игрока, которых «Нью-Йорк» не готов обменивать. Все остальные вполне могут уйти в пакете по Расселлу Уэстбруку. Похоже, «Никс» теперь самый реальный претендент на трейд Расселла из «Рокетс».

Главным же неудачником для стали «Голден Стэйт Уорриорз». Калифорнийцы задрафтовали классического центрового Джеймса Уайзмена под вторым пиком. Если Эдвардса можно сравнить с Дуэйном Уэйдом, то аналог Уайзмена кто-то вроде Деандре Джордана или Андре Драммонда. Типичный «столб» на пятом номере без броска с дистанции. Да, потенциально чрезвычайно доминирующий «столб». Добавление трёхочкового в арсенал Уайзмена тоже не исключено. Парню всего 19 лет. Однако сейчас выбор центрового в топе лотереи уже в значительной степени считается дурным тоном. «Уорриорз» хотели дополнить Уайзменом стартовый состав с разыгрывающим Стефеном Карри, атакующим защитником Клэем Томпсоном, лёгким форвардом Эндрю Уиггинсом и тяжёлым форвардом Дрэймондом Грином.

Клэй Томпсон Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Какое же разочарование постигло «Уорриорз», когда буквально в момент выбора на драфте Уайзмена травму ахилла получил Томпсон. Клэй пропустил весь сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок. Точный срок восстановления после нового повреждения пока неизвестен, но часто после ахилла вылетают даже более чем на год. Многие фанаты и сотрудники «Голден Стэйт» в буквальном смысле плакали в день драфта. Во-первых, не факт, что франшиза драфтовала бы Уайзмана, если бы заранее знала о травме Томпсона. Во-вторых, о возобновлении борьбы за титул наверняка можно забыть.

Династия восстановлена. «Голден Стэйт» снова будет донимать Леброна Карри, Грин, Томпсон здоровы и готовы бороться за титул. Есть реальный шанс выменять в компанию к ним четвёртую суперзвезду.

Леброн Джеймс выразил сожаление из-за ситуации с Клэем, но на одного конкурента у него и «Лейкерс» стало меньше. Без Томпсона династия «Голден Стэйт» не восстановится. Как бы снова не скатиться на дно турнирной таблицы Западной конференции. CBS Sports недавно опубликовал аналитический материал, в котором предположил, что «Уорриорз» могут предложить лучший пакет активов за потребовавшего обмен из «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Речь шла о втором номере драфта с добавлением в сделку Уиггинса для сопоставления зарплаты.

Теперь «Голден Стэйт» самое время задуматься о сбросе контрактов Клэя и Дрэймонда, который всегда был душой династии, но при этом её самой слабой частью с игровой точки зрения. Ценность Томпсона будет падать с течением времени, как и у постепенно сдающего Грина. Нужно менять их сейчас, пока ещё относительно свежи в памяти годы доминирования команды Стива Керра в лиге. Хотя организация вряд ли решится на такой шаг. Франшиза «Уорриорз» — один из редких примеров проявления лояльности в НБА. Карри, Томпсон и Грин получили выгодные контракты за годы преданной службы клубу, хотя их зарплаты и кажутся несколько завышенными. Особенно сейчас у страдающего от травм Клэя, который получит $ 68 млн за два года, вероятно, ни разу не появившись на площадке.