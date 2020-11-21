К Леброну едет топ-снайпер, «Майами» сорит деньгами. Мощный старт трансферного рынка НБА

В НБА началась трансферная кампания. Открылся рынок свободных агентов. Клубы лиги получили право официально объявлять о заключении обменных сделок. Событий в лучше лиге мира предостаточно. Не успел ещё толком отгреметь драфт НБА несколько дней назад.

Конечно, первый день работы рынка является самым насыщенным. Значимых и громких переходов совершено множество. Подводим главные итоги.

Майкл Джордан ликует, «Голден Стэйт» плачет. Итоги драфта НБА «Филадельфия» умело сбросила балласт. Очень насыщенный день в лучшей лиге мира.

Логично начать с действующего чемпиона НБА, который становится ещё сильнее. «Лейкерс» сперва приобрели претендента на звание лучшего шестого игрока разыгрывающего Денниса Шрёдера из «Оклахома-Сити Тандер». Этого генеральному менеджеру Робу Пелинке оказалось недостаточно. Для усиления второго звена был подписан сам обладатель награды лучшему запасному в лиге тяжёлый форвард «Клипперс» Монтрез Харрелл, который опередил Денниса в гонке. Игроки «Клипперс» шокированы таким поворотом событий, но ничего не поделаешь. Монтрез — один из тех, кто усомнился в лидерских качествах Пола Джорджа и Кавая Леонарда. Теперь с авторитетными напарниками проблем не будет. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис умеют создать рабочую атмосферу в раздевалке.



«Лейкерс» были достаточно хороши в прошлом сезоне, иначе они не выиграли бы титул. Однако совершенству нет предела. В команде Фрэнка Вогеля просматривались уязвимые места. В первую очередь не хватило сильных опций во второе звено и качественных шутеров в поддержку Леброна и Дэвиса. Обе эти проблемы решены. Шрёдер и Харрелл — просто идеальные «шестые», которые однозначно достойно подстрахуют Леброна и Дэвиса, когда звёзды отправятся отдыхать на скамейку.



С шутерами тоже теперь не всё так плохо. Подписан топ-снайпер Уэсли Мэттьюз. Соглашение рассчитано на один год, за который 34-летний Мэттьюз заработает $ 3,6 млн. «Лос-Анджелес» подписал атакующего защитника в качестве замены Дэнни Грина, обмен которого на разыгрывающего Денниса Шрёдера и пик первого раунда драфта калифорнийский клуб ранее согласовал с «Оклахома-Сити Тандер». Мэттьюз является одним из лучших снайперов НБА. За карьеру он реализовал 38,1% трёхочковых, а в «пузыре» Орландо во время рестарта сезона-2019/2020 поднял точность до 39,5% (вошёл в топ-10 лучших по точности в НБА).



Грин был настоящим балластом со своим контрактом на $ 15 млн. Дэнни запустил столько «кирпичей» при дальних попытках в плей-офф, что болельщики призывали лишить его чемпионского перстня. Сейчас контракт Грина является проблемой «Филадельфии Сиксерс», где он оказался транзитом через «Оклахому». Возможно, на новом месте Дэнни заиграет лучше. Как минимум удачу этот парень приносит. Три титула в составе разных команд («Сан-Антонио Спёрс», «Торонто Рэпторс» и «Лейкерс») тому доказательство.

«Мы сделали это!» Игроки НБА рады победе Байдена. Их зарплаты урежут на сотни миллионов Леброн Джеймс и другие звёзды лиги не учли, что Джо закрутит им гайки похлеще Трампа. Как минимум в финансовом плане.

Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон в социальных сетях выражают восхищение ходами «Лейкерс». Дело в том, что это лишь начало трансферной кампании «Лейкерс». «Лос-Анджелес» заинтересован в подписании ещё двух классных снайперов Джея Краудера и Богдана Богдановича. Последний отказался переходить в «Милуоки Бакс» к Яннису Адетокунбо. Тёплая Калифорния Богдановичу нравится больше. Также «Лейкерс» не против добавить в состав «больших» Марка Газоля и Тристана Томпсона. Газоль — элитный защитный «стоппер» (в нападении никто подвигов от него и не ждёт, там есть кому блистать) и авторитетный лидер в раздевалке с идеальной трудовой этикой. Томпсон — доминирующий на подборе в нападении центровой, который уже выигрывал титул с Леброном в «Кливленд Кавальерс» в 2016 году.

Остался в команде надежный пятый номер Джавэйл Макги. Пришлось отпустить Дуайта Ховарда, который подписал контракт с «Филадельфией Сиксерс». «Лейкерс» и Супермен выражали интерес к продолжению сотрудничества, но не сложилось. Расставание на мажорной ноте. Дуайт перезапустил карьеру в «Лейкерс», которые подобрали его год назад при нулевом интересе со стороны других клубов НБА. Вклад центрового в чемпионство был немалым. Стороны вряд ли таят обиду друг на друга. В ближайшее время ожидаем новое проявление активности «Лейкерс» на трансферном рынке.

Леброн спас Супермена от забвения. Ховард вместо прозябания в Китае хвастается перстнем Не только Дуайт должен благодарить Джеймса. Король реабилитировал скандальных Рондо, Джей Ара, Уэйтерса и многих других.

Финалист минувшего сезона стартовал с переподписания имеющихся исполнителей. Однако ситуация выглядит так, что «Хит» слишком переплатили. «Майами» забил платёжную ведомость двумя громоздкими контрактами Защитник Горан Драгич договорился о двухлетнем соглашении на $ 37,4 млн. Центровой Майерс Ленард заработает за два сезона $ 20 млн. 34-летний Драгич очень важен для «Хит» не только на площадке, но и в раздевалке. Однако платить ему почти $ 20 млн за год? Перебор. Леонард вообще казался претендентом на минимальный контракт в размере не более $ 3 млн. Платёжная ведомость «Хит» могла выглядеть эталонно чистой через год, когда истечёт раздутый контракт с зарплатой $ 12 млн у Келли Олиника и появится возможность сброса $ 15 млн по опции команды регрессировавшего ветерана Андре Игуодалы.



Молодые Тайлер Хирроу, Кендрик Нанн, Данкан Робинсон и Бэм Адебайо — молодые лидеры на дешёвых контрактах. Их всех наставляет Джимми Батлер с более-менее адекватной зарплатой $ 34 млн как для франчайз-игрока. «Майами» годами прозябал на уровне посредственности из-за наличия в платёжке плохих контрактов. Едва они почти все истекли, как президент Пэт Райли взялся за старое и снова сорит деньгами. Конечно, наличие в платёжке зарплат Драгича и Леонарда полностью не лишает «Хит» финансовой гибкости, но на подписание главной трансферной цели клуба Янниса Адетокунбо (и других звёзд) места теперь может не хватить. На сезон-2021/2022 платёжная ведомость вмиг выросла с $ 63,8 млн до $ 92 млн. На Янниса, которому потребуется максималка с окладом более $ 40 млн, места под потолком может и не хватить. Нужно так же учитывать, что Хирроу, Адебайо, Робинсон и Нанн пока дёшево обходятся «Майами», но скоро им всем придётся выдать дорогое продление. Адебайо — первый в очереди на максимальный контракт.

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Теперь к предпоследнему сопернику «Лейкерс» на пути к титулу. Финалист Западной конференции «Денвер Наггетс» хорошо поработал. В «Детройт» ушли два представителя передней линии Мэйсон Пламли и Джереми Грант. Пламли получил трёхлетнее соглашение на $ 25 млн, Грант заключил соглашение на те же три года с окладом $ 60 млн. Явная переплата «Пистонс», которой умело избежали «Наггетс». В качестве замны Гранту на более адекватный контракт подписали Джамайкла Грина (2 года, $ 15 млн). Кроме того, к «Наггетс» присоединится разыгрывающий «Реала» Факундо Кампаццо, топовый плеймейкер Евролиги. Хороший напарник для Николы Йокича и Джамала Маррея.



Как и выбранный на драфте-2020 Ар Джей Хэмптон, некогда считавшийся лучшим проспектом класса, но просевший в котировках после не слишком убедительного профессионального дебюта в Новой Зеландии. Глава фронт-офиса Тим Коннелли умеет раскрывать недооцененные таланты. Тот же Йокич ушёл поздно во втором раунде, а сейчас является топ-10 игроком НБА и, возможно, лучшим на своей позиции в лиге. Бол Бол и Майкл Портер — ещё одни таланты с суперзвёздным потенциалом, которых Коннели подобрал после проседания на драфте. Хэмптон попал в хорошую среду. Кампаццо тоже.



«Клипперс» сохранили Маркуса Морриса и Патрика Паттерсон. Первому выдали 4-летний контракт на $ 64 млн. Немного перебор, но в целом приемлемо, учитывая ситуацию с неожиданным для всех уходом Харрелла. Паттерсон — простой ролевик на минимальном контракте. В целом «Клипперс» пока проигрывают трансферную кампанию «Лейкерс». Дело не только в уходе Харрелла в стан конкурентов. Серьёзных трансферов пока нет. Замена Лэндри Шамета на Люка Кеннарда — апгрейд скорерского и шутерского потенциала команды, но не слишком значительный. Возможно, «Клипперс» проведут «ответку» и переманят из «Лейкерс» Рэджона Рондо, но в борьбу за опытного разыгрывающего вступила «Атланта Хоукс», готовая предложить дорогой контракт.

Кавай и Джордж – непригодные лидеры. 5 вариантов спасения «Клипперс» У «Клипперс» есть прекрасный шанс избежать репутации главного лузера спортивных лиг США. Главное, не начудить на рынке свободных агентов.

Об «Атланте» следует упомянуть отдельно. Похоже, «Хоукс» готовы включиться в гонку плей-офф. Генеральный менеджер Трэвис Шлэнк начал окружать Трэя Янга и Джона Коллинза опытными исполнителями. Данило Галлинари подписал трёхлетний контракт на $ 61,5 млн. «Хоукс» также нацелились на Гордона Хэйворда, Рэджона Рондо и Богдана Богдановича. У «Хоукс» есть преимущество перед конкурентами — пространство в платёжной ведомости. Как минимум один громкий трансфер в исполнении «Атланты» в ближайшие дни точно состоится.

Заслуживает внимания ещё один аутсайдер Восточной конференции. «Вашингтон Уизардс» подписали форварда Дависа Бертанса на пятилетний контракт стоимостью $ 80 млн. Неплохая инвестиция в одного из лучших снайперов НБА, стабильно реализующим за 40% трёхочковых. Кроме того, «Уизардс» выдали двухлетний контракт экс-игроку «Химок» Энтони Гиллу., который покинул Россию в межсезонье. Также стоит отметить, что обменный запрос к «Уизардс» выставил Джон Уолл. Разыгрывающий получит $ 132,9 млн за следующие три сезона. Уолл пропустил два года из-за травмы пятки и ахилла. Его контракт считается практически необмениваемым.

Распад топ-клуба НБА. «Хьюстон» зашёл в беспросветный тупик Именитую франшизу сгубили жадность владельца, а также чрезмерное потакание прихотям Уэстбрука и Хардена. Нужно начинать всё с чистого листа.

Как поступят «Уизардс» в этой ситуации? Это одна из самых больших интриг межсезонья. Наряду с судьбой запросивших обмен звёзд «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука. Хотя интересных событий в ближайшее время будет в избытке и без упоминания Уолла, Хардена и Уэстбрука. Межсезонье только разгоняется.