«Нам будет тебя не хватать, Факундо!» «Реал» расстался с главной суперзвездой

«Сливочных» ждут очень непростые времена. Кампаццо решил, что пришла пора покинуть Мадрид и двигаться дальше.

Факундо Кампаццо — главная суперзвезда мадридского «Реала». Аргентинец — самый полезный игрок (15,4 балла эффективности) и с большим отрывом лучший плеймейкер (7,1 передачи) самого титулованного клуба Европы в сезоне-2019/2020. «Реал» в последние годы ассоциировался в первую очередь с Факундо. На плеймейкере строилась вся игра именитой команды. Не случайно авторитетный портал Eurohoops поставил Кампаццо на 4-е место в рейтинге лучших игроков Евролиги.

Однако любая история имеет свойство рано или поздно заканчиваться. Мадридский период карьеры Факундо подошёл к концу. В воскресном матче чемпионата Испании с «Манресой» (100:78) Кампаццо в последний раз вышел на площадку в форме «Реала», набрав 20 очков, 4 передачи и 5 перехвата. Теперь Факундо отправится в НБА, где согласовал контракт с «Денвер Наггетс».

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Следующий матч Евролиги в Москве с ЦСКА «Реал» проведёт уже без Факундо. Невероятных попаданий со своей половины площадки от аргентинского волшебника «армейцам» можно не опасаться.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

«Пришло время. Я провёл последнюю игру за «Реал». Правда состоит в том, что у меня отличное сочетание чувств. Я испытываю ностальгию уже несколько дней. В этом клубе я провел уникальные, незабываемые моменты, которые отмечают мою карьеру и мою жизнь.

Я уезжаю из Испании совершенно другим человеком, чем тем, которым был, когда приехал в Мадрид 2014 году. Здесь я поумнел, повзрослел, понял важность усердной работы. Я увидел красивые места и встретил невероятных людей. Я получал любовь и поддержку на каждом шагу. Было бы несправедливо не упомянуть семью «Мурсии»: руководство клуба, фанатов и друзей. Они также занимают центральное место в моём сердце. Этот этап закончен. Дело в росте и постоянном стремлении учиться. Я был очень счастлив в Испании. Но я должен идти дальше, чтобы осуществить мечту. Я всю жизнь ждал, чтобы это произошло. Большое спасибо», — эмоционально попрощался Факундо с «Реалом» после игры с «Манресой».

Путь разыгрывающего к славе не был лёгким. В детстве перспектив Факундо в баскетболе не видела даже родная мать. Всё дело в росте. Даже сейчас 180-сантиметровый Факундо считается коротышкой на площадке. Кроме того, Кампаццо был склонен к полноте. Легенда сборной Аргентины Ману Джинобили при первой встрече с Факундо в национальной команде сказал: «Впервые вижу такого толстого разыгрывающего». Переезд Кампаццо из аргентинского «Пеньяроля» в «Реал» случился довольно поздно — в 23 года. Обычно топовые проспекты приезжают в «Реал» в 16-17 лет, несколько лет варятся в системе клуба и только потом считаные из них пробиваются в ротацию главной команды.

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Факундо сразу же был вынужден биться за место в составе с легендами испанского баскетбола Серхио Родригесом и Серхио Льюлем. Полноватый низкорослый аргентинец не смог с ходу завоевать стабильное игровое время в «Реале», после чего был отправлен в арену в скромную «Мурсию». Казалось, что Факундо застрянет в клубах среднего пошиба. Однако аргентинец не обращал внимания на мнения скептиков.

Разыгрывающий усердно работал в зале, сгонял вес и наращивал мышечную массу. Фактор низкого роста невозможно нивелировать при всём желании, но физическое состояние Факундо довёл до элитного уровня. Итог двухлетнего пребывания в «Мурсии» — доминирование в чемпионате Испании, попадание в символическую пятёрку, награда самому зрелищному игроку турнира в 2017 году и возвращение в «Реал».

Второй этап в Мадриде тоже не сулил Факундо ничего хорошего. Конкурировать приходилось с на тот момент действующим MVP Евролиги Льюлем и молодым феноменом Лукой Дончичем, который через год уедет в НБА, станет лучшим новичком сезона-2018/2019 и претендентом на звание лица лиги после ухода Леброна Джеймса. Факундо достойно справился в таких непростых условиях. Конечно, большую роль в восхождении Кампаццо сыграла травма крестообразных связок Льюля, пропустившего большую часть сезона-2018/2019. Но всё равно не так уж просто выделяться на паркете, когда твоим конкурентом по задней линии является Дончич. Кампаццо отлично дополнял Луку — за счёт выдающейся цепкости страховал огрехи словенца в обороне и при этом не брал на себя слишком много бросков в нападении, делая акцент на поиске открытых партнёров по команде в удобных позициях.

Мадридский клуб стал чемпионом Евролиги сезона-2017/2018. Дончич уехал в НБА. «Реал» стал целиком и полностью командой Кампаццо. Легендарный разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич — гений паса. Факундо может смело дать ему фору. Кампаццо принадлежат исторические рекорды Евролиги по количеству передач с расчётом на 40 минут за сезон (9,52) и по числу ассистов в одном матче (19 в игре с «Альбой» в сезоне-2019/2020). Факундо не просто раздаёт, но и делает это чрезвычайно красиво. Многие передачи аргентинца вошли в расширенный список лучших моментов десятилетия в Евролиге.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в «твиттере» EUROLEAGUE BASKETBALL..

«Я познакомился с Факундо пять или шесть лет назад, когда он приехал в Мадрид. Я не сомневался в нём как в игроке. С первого момента он рос как личность, что также помогло ему расти как игроку. Это очень хорошо характеризует его человеческие качества. В первом сезоне в «Реале» он оказался в сложной ситуации, когда приехал из Аргентины и конкурировал с Серхио Льюлем и Серхио Родригесом. Но он всегда сохранял очень позитивный настрой и верил в себя. Именно это помогло ему сильно вырасти как игроку. Могу сказать только хорошие слова о Факундо», — отметил главный тренер «Реала» Пабло Ласо.

«Реалу» будет очень непросто без Факундо. Найти исполнителя с таким плеймейкингом на рынке сейчас фактически нереально. Кто будет регулярно кормить передачами гигантского 221-сантиметрового центрового Вальтера Тавареша, а также шутеров Серхио Льюля, Руди Фернандеса, Джейси Кэрролла, Фабьена Козера и остальных? Организация игры «Реала» в нападении сильно просядет. Да и защита тоже, потому что Факундо в этом аспекте во многом закрывал абсолютную неэффективность напарника по задней линии Льюля.

«Нам будет тебя не хватать, Факундо!», «Что теперь делать команде?», «Спасибо за всё, Кампаццо» — очень распространённые месседжи в социальных сетях мадридского клуба.

«Реал» меркнет на фоне ЦСКА, да и «Барселона» не такая уж крутая «Химки» очень сильны, а «Зенит» способен приятно удивить. Расклад сил на сезон Евролиги — 2020/2021.

Как бы то ни было, свои обязательства перед «Реалом» Факундо выполнил добросовестно. Помог «Реалу» на старте сезона-2020/2021 выдать баланс 6-4 в Евролиге (не так уж плохо, учитывая неудачную трансферную кампанию в межсезонье) и 11-0 в чемпионате Испании. Играл в форме «сливочных» бесплатно, в качестве погашения части неустойки на $ 6 млн, которую нужно заплатить «Реалу» за досрочный разрыв контракта.

Дальше Кампаццо ждёт тренировочный лагерь в «Наггетс», который начнёт работу 1 декабря. Регулярный чемпионат НБА стартует 22 декабря. Факундо снова рисуют мрачные перспективы. Говорят, что в лучшей лиге мира низкий рост Кампаццо уж точно даст о себе знать и приведёт к провалу.

К счастью, 29-летний Кампаццо попал в подходящую среду. Франшиза «Наггетс» — главный специалист по раскрытию недооценённых талантов в НБА. Глава фронт-офиса Тим Коннелли под поздними пиками драфта подобрал списанных остальными страдавшего от лишнего веса Николу Йокича, переживших тяжёлые травмы Бола Бола и Майкла Портера, а также тощего Ар Джей Хэмптона. Ни за одно из этих решений критиковать Коннелли не приходится. Йокич вообще является, вероятно, главной «кражей» драфта в истории НБА.

Выбранный в 2014 году под 41-м пиком центровой сейчас стабильно входит в сборные сезона и вызывается на Матч звёзд НБА. После завершения карьеры Никола наверняка будет входить как минимум в топ-5 игроков на своей позиции за всю историю лиги.

Майкл Джордан ликует, «Голден Стэйт» плачет. Итоги драфта НБА «Филадельфия» умело сбросила балласт. Очень насыщенный день в лучшей лиге мира.

В организации «Наггетс» определённо понимают, как наилучшим образом использовать навыки низкорослого Факундо Кампаццо, который органично впишется в коллектив с Йокичем, Джамалом Маррем и Портером. Наблюдать за дебютом аргентинца в НБА будет очень интересно.