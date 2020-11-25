Обмену не подлежат. 5 худших контрактов НБА

В лучшей лиге мира очень любят разбрасываться деньгами. Особенно склонен к этому великий Майкл Джордан.

Игроки НБА получают самые высокие зарплаты на планете с большим отрывом – в среднем $ 9,3 млн в год. Футболисты АПЛ имеют примерно в два раза меньший средний заработок — $ 4,4 млн. Крупные контракты — норма для НБА, но порой случается вопиющая переплата, когда от баскетболиста просто невозможно избавиться и остаётся просто ждать, пока истечёт его соглашение. Представляем 5 худших контрактов НБА, которые не подлежат обмену.

Уолл получил от «Вашингтон Уизардс» $ 79,5 млн, не сыграв ни одного матча за два года. Сейчас Джон готов выйти на паркет, но вряд ли окупит причитающиеся ему $ 133 млн за ближайших три года После операции на пятке и разрыва ахиллова сухожилия разыгрывающий будет далёк от прежнего уровня, который обеспечил ему 5 попаданий на Матч звёзд НБА.

Уолл выставил «Вашингтону» обменный запрос после заявления генерального менеджера Томми Шеппарда о том, что команда будет строиться вокруг Брэдли Била. Логика Джона странная. Бил стал вторым самым результативным игроком НБА (30,5 очка) в прошлом сезоне. Уолл не играл два года, не доказал свою состоятельность на площадке после длительного пропущенного периода, но хочет быть безальтернативной первой опцией. Большие деньги могут вскружить голову.

Заработал $ 79,5 млн, не сыграв ни одного матча в НБА. Уолл ещё и недоволен! Джон выставляет «Вашингтону» неадекватные требования, не имея на то оснований. Два года лечения привели к потере связи с реальностью.

Контракт Уэстбрука действует три года с зарплатой $ 132,5 млн. Интерес к запросившему обмен защитнику «Хьюстон Рокетс» почти нулевой. Контракт невозможно обменять на ценную компенсацию — только на другие плохие активы. Например, на упомянутого выше Джона Уолла. Хотя «Рокетс» действительно вели переговоры с «Уизардс», но ничем внятным они не завершились.

В целом на Уэстбрука уже нет претендентов. Рассматривали возможность обмена защитника только два отчаянных клуба — «Нью-Йорк Никс» и «Шарлотт Хорнетс». По итогам драфта и стартовой части рынка свободных агентов Расселл оказался им интересен. Никому не нужен исполнитель, нацеленному в большей мере набивать личную статистику в ущерб командной игре. Уэстбрук не поладил с Джеймсом Харденом, который получит $ 133 млн за три года, но хотя бы пользуется относительным спросом («Бруклин Нетс» очень хотят видеть его у себя, «Филадельфия Сиксерс» тоже не против). Запрос на обмен сбил и без того близкую к нулевой рыночную ценность Расселла.

Уэстбрук ни разу за время выступления в НБА не выиграл титул. Похоже, ему так и суждено завершить карьеру без перстня. Вряд ли разыгрывающий расстроится. «Оклахома-Сити Тандер» несколько лет назад выдала Уэстбрука щедрое супермаксимальное продление, которое обеспечит игрока до конца жизни. При этом «Тандер» очень вовремя сбросили контракт Расса, который теперь является большой проблемой «Хьюстона».

Распад топ-клуба НБА. «Хьюстон» зашёл в беспросветный тупик Именитую франшизу сгубили жадность владельца, а также чрезмерное потакание прихотям Уэстбрука и Хардена. Нужно начинать всё с чистого листа.

Клэй Томпсон, «Голден Стэйт Уорриорз»

Томпсон получит от «Голден Стэйт Уорриорз» $ 68 млн за прошлый и нынешний сезоны, но ни разу не выйдет на площадку. А затем ещё три года будет висеть в платёжке «Уорриорз» с зарплатой $ 122 млн. Травмы «крестов» и ахилла привели к появлению Клэя в этом списке. В иных обстоятельствах следовало бы говорить о том, что «Голден Стэйт» справедливо вознаградил баскетболиста, который сыграл огромную роль в зарождении династии, завоевавшей три титула и доминировавшей в НБА в 2015-2019 годах.

«Уорриорз» пока не думают сбрасывать контракт Томпсона, но если бы попытались, то у них бы ничего не получилось. Неприятно это констатировать, но зарплата Клэя стала балластной. В целом платёжная ведомость «Голден Стэйт» сейчас является проблемой. В команде Стива Керра есть только один игрок со статусом суперзвезды — Стефен Карри, которому заплатят $ 89 млн за ближайшие два года. Дрэймонд Грин получит $ 100 млн за 4 года, что выглядит не очень хорошо, учитывая старение и регресс игрока. Эндрю Уиггинс с зарплатой $ 95 млн за три года — ещё один плохой контракт на балансе «Голден Стэйт».

Разница в том, что Грина и Уиггинса сложно, но теоретически можно сбросить. Контракт Клэя пока относится к разряду необмениваемых. Возможно, через год Клэй вернётся и будет доминировать после перенесённых травм «крестов» и ахилла. Тогда инвестиции в него покажутся не самыми худшими. Но верится в это с трудом. Пример Демаркуса Казинса с аналогичными повреждениями показателен. Бывший претендент на максимальный контракт сейчас перебивается минимальными контрактами и большую часть времени находится в лазарете. Разница в том, что свою «максималку» Клэй получил до повреждения ахилла. В финансовом плане Томпсон не обижен, но морального удовлетворения он точно не получает из-за того, как разворачивается его карьера.

Больше никаких титулов. Династия «Голден Стэйт» окончательно распалась «Уорриорз» остались без важнейшего элемента функционирования всей системы. Потеря Клэя Томпсона — приговор для команды.

Прошлым летом генеральный менеджер «Сиксерс» Элтон Бренд совершил очень много плохих ходов. Казалось, что «Сиксерс» зашли в безнадёжный тупик. В межсезонье президентом по баскетбольным операциям «Филадельфии» стал Дэрил Мори, который любит рисковать и отсутствием смелости точно не отличается. У Дэрила не получилось выиграть титул с «Хьюстон Рокетс», однако в его управленческом таланте сомневаться не приходится.

Мори сразу же сумел сбросить плохие раздутые контракты Эла Хорфорда и Джоша Ричардсона, которых год назад притащил в команду Брэнд. Однако полностью от «наследия» Элтона избиваться не удалось. Речь о форварде Тобиасе Харрисе. За 4 следующих года Харрис получит $ 148 млн. Глупейшая прошлогодняя трата, которая долго будет преследовать «Филадельфию». Мори даже при всём желании не сможет от него избавиться. Наивных глупцов, готовых принять контракт Харриса, в НБА найти сложно.

Тобиас ни разу не принимал участие в Матче звёзд, но входит в топ-15 самых высокооплачиваемых игроков НБА, получая больше Кайри Ирвинга, Дэмьена Лилларда, Николы Йокича и даже своего на порядок более полезного одноклубника Джоэла Эмбиида.

«Филадельфия» попала на $ 300 млн. Именитая франшиза терпит крах по всем фронтам «Сиксерс» вообще ничего не светит в обозримом будущем. Ситуация по-настоящему патовая.

Свежее подписание «Шарлотт Хорнетс» на рынке свободных агентов. Владелец франшизы Майкл Джордан хотел привлечь звезду, но явно переплатил Хэйворду — $ 120 млн за 4 года. Майкл лично вёл переговоры с Гордоном, который получил гарантированную зарплату на $ 22,7 млн больше, чем сам Джордан заработал за свою выдающуюся игровую карьеру в НБА.

Майкл Джордан — любитель переплатить и выдать плохие контракты. Ради подписания Хэйворда «Хорнетс» решили отчислить форварда Николя Батюма, который несколько лет балластом висел в платёжной ведомости со среднегодовой зарплатой около двух с половиной десятков миллионов долларов. Наконец-то соглашение француза стало истекающим, но «Шарлотт» всё равно будет погашать задолженность перед ним в размере $ 27 млн в течение трёх лет. Джордан заменил один плохой контракт другим. Истекающий Батюма на долгосрочный Хэйворда, который всего один раз за карьеру вызывался на Матч звёзд и после разочаровывающего и омрачённого травмами периода в «Бостон Селтикс» вряд ли будет доминировать в лиге. В «Хорнетс» сейчас также числятся Коди Зеллер ($ 15 млн за год) и Терри Розир ($ 37 млн за два года), которым уместно платить как минимум в 2-3 раза меньше.

От Зеллера и Розира можно избавиться, в отличие от Хэйворда. Если Джордан через полгода-год поймёт неоправданность инвестиций в Гордона, желающих принять его контракт в НБА не найдётся. Хотя отчасти Майкла можно понять. Франшиза «Шарлотт» уже очень долго застряла на уровне посредственности. Выбор на драфте Ламело Болла и привлечение Хэйворда (игрок с именем, хоть и не суперзвезда первой величины) как минимум привлечёт к «Хорнетс» внимание. Трансляций по национальному телевидению и сделок с рекламодателями точно станет больше. Результат на площадке тоже вряд ли станет хуже. Вполне вероятно, связки Болла и Хэйворда будет достаточно для постоянного попадания в плей-офф слабой Восточной конференции. О большем «Шарлотт» пока не мечтает.

Майкл Джордан ликует, «Голден Стэйт» плачет. Итоги драфта НБА «Филадельфия» умело сбросила балласт. Очень насыщенный день в лучшей лиге мира.

Плохие, но реалистичные для обмена контракты. Год назад Пол занимал бы в этой статье место Уэстбрука. Но в итоге генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести выиграл сделку по обмену Криса на Расселла. Пол помог «Тандер» сенсационно выйти в плей-офф и существенно поднял свою ценность. Прести уже выгодно обменял казавшийся «мёртвым» контракт 35-летнего Пола ($ 85,5 млн за два года) в «Финикс Санз».

Гриффин получит $ 77 млн за два года. «Детройт» не пытается избавиться от Блэйка любой ценой, но может обменять тяжёлого форварда при желании. Два года до истечения контракта — не так уж много. К тому же, Блэйк вполне неплох на площадке. К сожалению, постоянно показывать класс мешают частые травмы.

«Мы сделали это!» Игроки НБА рады победе Байдена. Их зарплаты урежут на сотни миллионов Леброн Джеймс и другие звёзды лиги не учли, что Джо закрутит им гайки похлеще Трампа. Как минимум в финансовом плане.

Лав заработает $ 91,5 млн за три года. Перебор, но «Кливленд Кавальерс» решили отблагодарить Кевина за вклад в завоевание первого в истории франшизы титула чемпиона НБА в 2016 году, Бывший напарник Леброна Джеймса всё ещё неплох. Лав — один из лучших «растягивающих» «больших» НБА, которому не составит труда оформить средний дабл-дабл за сезон. Спрос в лиге на услуги Кевина есть. «Кливленд» вроде как пытается обменять Лава, но, вероятно, делает это не слишком активно.