Хитрый план в действии. Леброн переманивает в «Лейкерс» самого ценного игрока НБА

Рынок свободных агентов НБА замер. В последнее время не заключено ни одной крупной сделки. Все значимые исполнители трудоустроились за первые 3-4 дня работы рынка. Кроме одного. Суперзвезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис до сих пор без контракта, хотя невостребованным его точно не назовешь. Леброн Джеймс и «Лейкерс» затеяли большую игру. Конечная цель хитрого плана — привлечение в «Лейкерс» действующего самого ценного игрока НБА форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо через год.

Главная интрига предстоящих трёх недель до старта регулярного чемпионата НБА — подпишет ли Адетокунбо супермаксимальное продление с «Бакс» до установленного дедлайна 21 декабря. Яннис может получить $ 228 млн за пять лет. «Милуоки» способен предложить ему больше других клубов, но не для всех игроков деньги стоят на первом месте.

Есть высокая вероятность, что Яннис не станет подписывать продление в 2021 году. Именно решение грека ждёт Дэвис. Энтони никуда не уйдёт из «Лейкерс» — это даже не предмет споров. Однако от того, как поступит Яннис, будет зависеть структура следующего контракта звёздного тяжёлого форварда.



Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что Дэвис подпишет контракт по схеме 1 + 1, если Адетокунбо не продлит контракт с «Бакс». То есть Энтони может стать свободным агентом через год, что теоретически позволит «Лейкерс» претендовать на подписание Адетокунбо. В межсезонье-2021 Леброн Джеймс также имеет право отказаться от опции игрока в соглашении. Объединение в одной команде Джеймса, Дэвиса и Янниса более чем реально. Хотя как минимум двум суперзвёздам придётся сильно ужаться по зарплате.

К Леброну едет топ-снайпер, «Майами» сорит деньгами. Мощный старт трансферного рынка НБА Ходы «Лейкерс» поистине впечатляют, и это только начало. В первый день заключено множество громких сделок.

Кроме того, «Лейкерс» придётся сделать численные перестановки в составе. Например, вероятен обмен Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, отказ от продления Кайла Кузмы и/или и, возможно, отчисление Марка Газоля и/или Монтреза Харрелла за год до истечения контракта. В уравнении много составляющих, но привезти Янниса в Лос-Анджелес реально. Поведение не продлевающего контракт Дэвиса это доказывает. Энтони сможет делать всё, что захочет, если Яннис переподпишется в «Бакс» до 21 декабря. Например, примет максимальное продление на пять лет от «Лейкерс». Или подпишет двухлетний контракт с выходом на рынок в 2022 году, что позволит ему получить «супермакс» в размере 35% от платёжной ведомости в качестве ветерана НБА с 10-летним опытом. Но пока Адетокунбо не продлён, есть возможность для манёвра. И Дэвис готов поступиться личными финансовыми интересами, чтобы сформировать настоящую суперкоманду в «Лейкерс».

Желание «Лейкерс» заполучить третью суперзвезду можно понять. «Озёрные» выиграли титул в прошлом сезоне. Кто был третьим лучшим игроком в команде? Кентавиус Колдуэлл-Поуп (или Рэджон Рондо в некоторых матчах плей-офф). Для статуса надёжной и стабильно побеждающей суперкоманды этого недостаточно. В межсезонье глубину удалось усилить за счёт переходов Монтреза Харрелла, Марка Газоля, Уэсли Мэттьюза и Денниса Шрёдера. Но это всё игроки второго звена, не претендующие на участие в Матче звёзд.

Выбросили сотни миллионов на ветер. Итоги трансферной кампании НБА Леброн может быть доволен. Глупость управленцев неискоренима: выдачу раздутых контрактов не в силе остановить даже пандемия.

Для создания настоящей династии нужно как минимум три звезды. Леброн знаёт это не понаслышке, поскольку трижды терпел поражения в финале НБА от «Голден Стэйт Уорриорз» со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном, Дрэймондом Грином. В двух случаях компанию им составлял Кевин Дюрант. В «Майами» у Джеймса было «Большое трио» с Дуэйном Уэйлом и Крисом Бошем. Чуть позже в погоне за перстнем к ним присоединился Рэй Аллен. В «Кливленде» с Королём выступали Кайри Ирвинг и Кевин Лав. Сейчас третьей звёздной опции в «Лейкерс» не хватает.



Адетокунбо — один из самых доступных для перехода суперзвёздных игроков. Возможно, Яннис останется в «Милуоки», но затягивание времени с продлением контракта говорит о том, что двукратный MVP НБА не хочет спешить и обдумывает все варианты. Конечно, Адетокунбо не является идеальным игроком. Вызывает обеспокоенность слабый трёхочковый бросок грека. Однако «Лейкерс» однозначно будут доминировать, если объединят Леброна, Дэвиса и Янниса. За эффективность на периметре будут отвечать снайперы-ролевики вроде Мэттьюза, которые в погоне за перстнем наверняка примут от «Лос-Анджелеса» минимальные контракты.



«Лейкерс» изначально не считались сильным претендентом на Адетокунбо. «Майами Хит» и «Голден Стэйт Уорриорз» назывались самыми вероятными кандидатами на трансфер Янниса, если тот захочет расстаться с «Бакс». За последние полторы недели ситуация кардинально изменилась.

Майкл Джордан привлёк звезду, Леброн получил коварный удар. Трансферы в НБА льются рекой Король потешался на старте рынка. В итоге нарвался на дерзкий ответ от «Клипперс».

«Голден Стэйт» перестал быть привлекательным местом после вылета Клэя Томпсона из строя на год из-за травмы ахилла. «Майами» на старте рынка забил платёжную ведомость крупными двухлетними продлениями Мейерса Леонарда и Горана Драгича, а также пятилетней «максималкой» Бэма Адебайо. Места для «супермакса» Яннису в платёжке не осталось. Странная логика президента «Хит» Пэта Райли, франшизу которого, по данным инсайдеров, Яннис рассматривал в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры в случае ухода из «Милуоки».

Совершенно неожиданно фаворитом на приобретение Янниса стали «Лейкерс», Генеральный менеджер Роб Пелинка уже сделал первый шаг. Особых усилий не потребовалось. Речь о подписании двустороннего контракта на сезон-2020/2021 с Костасом Адетокунбо, младшим братом Янниса. В прошлом сезоне 23-летний Костас набирал в среднем 1,4 очка, 0,6 подбора и 0,4 передачи в 5 матчах за «Лейкерс» в НБА. Большую часть времени Адетокунбо выступал в Лиге развития. Игровой ценности для «Лейкерс» такой исполнитель не несёт. Будь у игрока с такой же статистикой фамилия не Адетокунбо, контракт на следующий сезон он бы не получил.



Откровенно говоря, Костас не тянет уровень НБА. Но семья Адетокунбо отличается очень прочной связью. Яннису важно, чтобы братья играли в лучшей лиге мира. По этой же причине «Милуоки» подписал Танасиса Адетокунбо, который не блистал даже на уровне Евролиги в «Панатинаикосе». Никакой пользы «Бакс» старший брат Янниса не принёс (2,8 очка и 1,2 подбора за 6,5 минут в 20 матчах), однако благодаря Яннису он будет продолжать носить статус игрока НБА. Как минимум ещё год, в течение которого гарантированно действует контракт с «Милуоки». После этого Танасис наверняка получит новое соглашение при лоббировании Янниса, какой бы плохой ни была его статистика. Вопрос лишь в том, с каким клубом он подпишется. Не исключено, что объединится с Костасом и Яннисом в «Лейкерс».

«Мы сделали это!» Игроки НБА рады победе Байдена. Их зарплаты урежут на сотни миллионов Леброн Джеймс и другие звёзды лиги не учли, что Джо закрутит им гайки похлеще Трампа. Как минимум в финансовом плане.

Регулярный чемпионат НБА стартует 22 декабря. Запросившие обмен звёзды «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук, похоже, останутся на месте. Ситуация с Яннисом — самый интересный сюжет в предстоящие три недели.