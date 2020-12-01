Заполучить давнего недруга. У династии «Голден Стэйт» ещё есть шанс на спасение

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон перед стартом сезона-2020/2021 на тренировке получил тяжёлую травму ахилла и выбыл из строя на год. Это большой удар по амбициям команды. Лидер «Уорриорз» Стефен Карри, аналитик НБА Стивен Эй Смит и ещё несколько экспертов считают, что калифорнийский клуб сохранит конкурентоспособность. Даже если это так, то потолком команды является выход в плей-офф с вылетом в первом или втором раунде. О продолжении доминирования династии и завоевании титулов речь не идёт. Если не видоизменить текущий состав. Издание Bleacher Report назвало сценарий, при котором находящий в непростой ситуации разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук может присоединиться к «Голден Стэйт».

Калифорнийской команде придётся стать участницей трёхстороннего обмена. «Уорриорз» ради Уэстбрука могут отдать Эндрю Уиггинса и отправить того в «Детройт Пистонс». В свою очередь команда из Мичигана в качестве компенсации «Хьюстону» отдаст тяжёлого форварда Блэйка Гриффина.

«Приход Келли Убре показал, что «Уорриорз» не боятся тратить деньги. Невзирая на то, что у Расселла большой контракт, он более талантлив, чем Уиггинс, и сможет выходит вместе с Карри в стартовой пятёрке. Вместе с Убре, Грином и Уайзменом «Голден Стэйт» будет бороться за высшие места на Западе», — сказано в сообщении Bleacher Report.

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Уэстбрук давно является недругом «Голден Стэйт» и неоднократно показывал своё пренебрежительное отношение к этой организации. Это самый принципиальный соперник Расселла, особенно после перехода его экс-напарника по «Оклахома-Сити Тандер» Кевина Дюранта в эту команду. Уэстбрук часто устраивал перепалки с баскетболистами «Уорриорз» на паркете и постоянно очень холодно высказывался об этой команде. Но времена меняются.

Сейчас ситуация такова, что Уэстбрук очень нужен «Голден Стэйт». Расс тоже наверняка изменил отношение к «Уорриорз». Дюранта уже нет в этой команде, а принципиальность соперничества немного поубавилась после перехода разыгрывающего из «Тандер» в «Рокетс» и «сливного» сезона-2019/2020 для команды Стива Керра.

Трёхлетний контракт Уэстбрука на $ 132,5 млн действительно плохой. Однако в калифорнийском клубе в любом случае будет как минимум одно раздутое соглашение. Речь об Эндрю Уиггинсе и его балластной зарплате $ 95 млн за три года. Если стоит выбор между Расселлом и Эндрю, то, очевидно, в данный момент времени «Голден Стэйт» будет более полезен первый.

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«Хьюстон» никак не может найти достойную компенсацию за Расселла. В случае привлечения к сделке «Детройта», «Рокетс» вполне могут довольствоваться переходом Гриффина. Во-первых, Блэйк всё еще играет на уровне звезды НБА, когда здоров. Во-вторых, его контракт на $ 77 млн двухлетний и будет списан с платёжной ведомости на год быстрее, чем соглашения Уэстбрука и Уиггинса. Главное, чтобы стороны нашли точки соприкосновения и согласовали сделку, соответствующую финансовым требованиям лиги.

Уэстбрук плохо бросает из-за дуги, склонен к индивидуализму, но это бывший MVP НБА, оформлявший средний трипл-дабл за сезон три года подряд. Уиггинс тоже не является выдающимся снайпером. По чистому таланту Эндрю значительно уступает Расселлу. У Расселла Уэстбрука никогда не было такого напарника как Стефен Карри, который может подстроиться под любого исполнителя. Игра в организации с чётко слаженной системой и выстроенной победной культурой может раскрыть Уэстбрука с новой, более привлекательной стороны. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр наверняка найдёт способ использовать Расса максимально эффективно. Обмен Расселла Уэстбрука — хороший вариант для «Голден Стэйт». Как минимум в данный момент времени. В сезоне, который из-за травмы полностью пропускает Клэй Томпсон. При проведении обменной сделки по Уэстбруку, хуже, чем с Уиггинсом в составе точно не будет. А при самом удачном стечении обстоятельств награда может быть максимальной — завоевание титул. Чемпионская команда с Карри, Грином, Уайзменом и Уэстбруком в составе не видится чем-то фантастическим.

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Расселл Уэстбрук — суперзвезда НБА, пусть и не без недостатков. У династии «Уорриорз» ещё есть шанс на спасение. Главное не бояться сделать рискованный и кажущийся непопулярным ход.