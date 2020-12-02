«Правильный мужик» ушёл слишком рано. Трагическая история олимпийского призёра Травина

Александр многое не успел сделать. Не только в карьере, но и в жизни.

Фильм «Движение вверх», рассказывающий о легендарной победе баскетбольной сборной СССР, помимо рекордов кассовых сборов, наглядно продемонстрировал большую проблему российского общества. Оказалось, что с историей спорта многие знакомы либо поверхностно, либо не знакомы вовсе. Именно поэтому, по всей видимости, и начались столь жаркие споры вокруг картины.

Однако именно благодаря фильму у легенд нашего баскетбола появился шанс на второй звёздный час и признание у современников. К сожалению, не все победители Мюнхена дожили, но те, кто выстоял, получили свою минуту славы.

Без него не было бы трёх секунд. Трагическая история героя «Движения вверх» Саканделидзе Именно Зураб сделал возможной победу в Мюнхене, хотя это упускается из виду. Ушёл недооценённый триумфатор слишком рано.

Образ Сергея Белова в фильме «Движение вверх» получился мощным. К нему, кстати, не было больших претензий. Он действительно получился очень реалистичным. Один из лучших игроков в истории советского/российского баскетбола, один из лучших игроков мира своего поколения Белов и в жизни был максималистом. Это легко подтвердят те, кому довелось играть с ним вместе или под его руководством.



Удивительно, что свой образ и характер Сергей Белов строил на примерах из жизни. И вот о них говорят мало. Фильмов про них не снято, а значит, широкой общественности их имена не известны. Об этом задумываешься, когда читаешь книгу Белова, в которой он не скрывает своего уважительного отношения к некоторым ветеранам сборной:



«Не менее легендарным человеком в сборной был Александр Травин. Он был мне близок и по духу, и по манере игры. У него я многому научился. По сути, он произвел в советском баскетболе революцию. До него основными функциями защитника на площадке были только вывод мяча из зоны и первый пас. Благодаря Травину с его великолепным броском позиция второго номера стала восприниматься как грозная атакующая единица. В значительной степени я пошел по проторенному им пути, состоявшись на площадке в первую очередь как снайпер. К ветеранам Травину и Вольнову я всегда испытывал глубочайшее уважение», — пишет Белов.

«Им занялись «компетентные органы» Грустная история главного героя «Движения вверх» Белова У факелоносца московской Олимпиады был непростой период в жизни. Награды и достижения не спасли Сергея Александровича от давления системы.

Свой путь в баскетболе Александр Травин начал в ЦСКА. Он пришёл туда мальчишкой и не изменил родному клубу. Выбор спорта был предопределён, поскольку его отец Константин Иванович — личность в отечественном баскетболе известная. Именно Травин-старший первым из всех баскетболистов удостоился высшего спортивного звания страны — заслуженный мастер спорта.



Несмотря на невысокий рост (189 см) Александр Травин отлично разбирался на площадке с соперниками. Помогали природные физические данные, координация и великолепное игровое мышление. Он руководил игрой, мастерски дирижируя партнёрами. А ещё его называли «правильным мужиком». В отличие от многих профессиональных спортсменов-игровиков, Травин был примером и вне баскетбольного матча. Он не нарушал спортивный режим, был примерным семьянином.

Звезда зажглась, но так и не засияла. Трагическая история олимпийского чемпиона Гоборова Валерий ушёл всего в 23 года. Огромному потенциалу молодого парня так и не было суждено реализоваться.

Дебют Травина в ЦСКА случился в 1958 году. В тот год «армейцы» завоевали серебро первенства страны, но уже через год стали чемпионами и шесть лет подряд подтверждали свой статус сильнейшей команды Союза. Помимо этого, Травин вместе с красно-синими дважды побеждает в Кубке европейских чемпионов. Уже в 1960 году его берут в сборную.

В главной команде страны Александр Травин также на ведущих ролях. Сборная СССР всегда боролась за высокие места, а защитник регулярно попадал в символические сборные турниров и получал индивидуальные награды.



В 1963 году Травин вместе с ЦСКА принимал участие в легендарной финальной серии Кубка европейских чемпионов против мадридского «Реала». Остаётся только догадываться, под каким психологическим давлением приходилось выступать нашим спортсменам, когда перед играми тебя «обработали» представители Центрального комитета партии, Госкомспорта и Министерства обороны в лице самого руководителя организации. К счастью, «армейцы» вырвали победу у «Королевского клуба» в серии, а игроки получили внеочередные повышения в звании.

Отсидел в СССР, мыл туалеты в США. Трагическая история героя «Движения вверх» Дворного Две пары джинсов сломали человеку всю жизнь. В фильме вы этого не увидите.

Чемпионат Европы 1963 года стал для нашей сборной особенным. В Варшаву главным тренером впервые едет Александр Яковлевич Гомельский. Он меняет философию игры, делая ставку на скорость и прессинг по всей площадке. Под такую тактику Гомельский набирает в состав целых шесть защитников, среди которых легенды ЦСКА и советского баскетбола Арменак Алачачян и Александр Травин.



Олимпиада-1964 в Токио стала одним из ярчайших турниров в спортивной биографии Травина. Наша команда уверенно прошла групповой раунд, а в полуфинале одолела мощную сборную Бразилии. В финальной игре за золотые медали сборной СССР предстояло сыграть с США. Александр Травин набрал в финальной игре 20 очков из 59 командных, но только и этого оказалось мало. Серебряные медали были слабым утешением. Именно тогда начало набирать обороты баскетбольное противостояние СССР и США.



Финальная часть чемпионата мира в 1967 года получилась настолько непредсказуемой и драматичной, что вполне годится для экранизации. Игра СССР—США была равной, с большим количеством борьбы, а конце эмоции вспыхнули настолько сильно, что соперники по очереди пытались уйти с площадки. В результате игра сильно затянулась, а победу американцам принёс бросок одновременно с финальной сиреной. Однако дальнейшее поражение американцев от Бразилии, позволило команде СССР снова рассчитывать на золото. Нужно было лишь победить Югославию. И с этим игроки сборной справились — 71:59. Есть первая победа на чемпионатах мира!

«Свобода оказалась дороже трёх секунд». Трагическая история героя «Движения вверх» Коркии Михаил отсидел в советской тюрьме вскоре после триумфа на Олимпиаде в Мюнхене. Ушёл из жизни чемпион слишком рано.

В 1967 году в списке 25 лучших баскетболистов СССР было всего пять защитников. На первом месте был Сергей Белов, а на втором Александр Травин. Однако именно этот год стал для него последним в большом спорте. Спортивная карьера Травина оборвалась в 30 лет обидно быстро и не по его воле. В сборной началась смена поколений, да и в ЦСКА с приходом нового главного тренера он не попал в состав. Летом 1967 года Травин участвовал в Спартакиаде народов СССР под флагом Белорусской ССР.

«Что для него был тот провинциальный баскетбол после ЦСКА и сборной страны!» — отмечается на портале Biograph.ru.



После этого Травин закончил карьеру и начал преподавать в институте, тренировал группу советских войск в Германии, а после возглавил армейскую школу олимпийского резерва и занимался резервными сборными.



Из-за проблем со здоровьем Александр Травин ушёл слишком рано — в возрасте 58 лет 11 февраля 1989 года. Александр многое не успел сделать. Не только в карьере, но и в жизни. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с отцом, который скончался всего на год раньше — в 1988 году.

Забытый всеми. Трагическая история олимпийского чемпиона Панкрашкина Виктор ушел всего в 35 лет. Лидер и заводила на площадке страдал от губительного недостатка за её пределами.

21 марта 2012 в Москве во время матча четвертьфинальной серии Евролиги между ЦСКА (Москва) и «Бильбао» (Испания) под своды арены УСК ЦСКА был поднят баннер в виде баскетбольной майки с номером 9 и именем – «Александр Травин» – в память о знаменитом «армейском» игроке.

Александр Константинович Травин – заслуженный мастер спорта СССР (1964), серебряный призёр Олимпийских игр (1964), чемпион мира (1967), бронзовый призер (1963), чемпион Европы (1963, 1965), обладатель Кубка Европейских чемпионов (1961, 1963), чемпион СССР (1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966), серебряный призер чемпионата СССР (1958), победитель Спартакиады народов СССР (1963). Выступал за команду «ЦСКА» (1958–1967). Награжден медалью «За трудовую доблесть» (дважды).