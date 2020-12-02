«Правильный мужик» ушёл слишком рано. Трагическая история олимпийского призёра Травина

Фильм «Движение вверх», рассказывающий о легендарной победе баскетбольной сборной СССР, помимо рекордов кассовых сборов, наглядно продемонстрировал большую проблему российского общества. Оказалось, что с историей спорта многие знакомы либо поверхностно, либо не знакомы вовсе. Именно поэтому, по всей видимости, и начались столь жаркие споры вокруг картины.
Однако именно благодаря фильму у легенд нашего баскетбола появился шанс на второй звёздный час и признание у современников. К сожалению, не все победители Мюнхена дожили, но те, кто выстоял, получили свою минуту славы.
Образ Сергея Белова в фильме «Движение вверх» получился мощным. К нему, кстати, не было больших претензий. Он действительно получился очень реалистичным. Один из лучших игроков в истории советского/российского баскетбола, один из лучших игроков мира своего поколения Белов и в жизни был максималистом. Это легко подтвердят те, кому довелось играть с ним вместе или под его руководством.
Удивительно, что свой образ и характер Сергей Белов строил на примерах из жизни. И вот о них говорят мало. Фильмов про них не снято, а значит, широкой общественности их имена не известны. Об этом задумываешься, когда читаешь книгу Белова, в которой он не скрывает своего уважительного отношения к некоторым ветеранам сборной:
«Не менее легендарным человеком в сборной был Александр Травин. Он был мне близок и по духу, и по манере игры. У него я многому научился. По сути, он произвел в советском баскетболе революцию. До него основными функциями защитника на площадке были только вывод мяча из зоны и первый пас. Благодаря Травину с его великолепным броском позиция второго номера стала восприниматься как грозная атакующая единица. В значительной степени я пошел по проторенному им пути, состоявшись на площадке в первую очередь как снайпер. К ветеранам Травину и Вольнову я всегда испытывал глубочайшее уважение», — пишет Белов.
Свой путь в баскетболе Александр Травин начал в ЦСКА. Он пришёл туда мальчишкой и не изменил родному клубу. Выбор спорта был предопределён, поскольку его отец Константин Иванович — личность в отечественном баскетболе известная. Именно Травин-старший первым из всех баскетболистов удостоился высшего спортивного звания страны — заслуженный мастер спорта.
Несмотря на невысокий рост (189 см) Александр Травин отлично разбирался на площадке с соперниками. Помогали природные физические данные, координация и великолепное игровое мышление. Он руководил игрой, мастерски дирижируя партнёрами. А ещё его называли «правильным мужиком». В отличие от многих профессиональных спортсменов-игровиков, Травин был примером и вне баскетбольного матча. Он не нарушал спортивный режим, был примерным семьянином.
Дебют Травина в ЦСКА случился в 1958 году. В тот год «армейцы» завоевали серебро первенства страны, но уже через год стали чемпионами и шесть лет подряд подтверждали свой статус сильнейшей команды Союза. Помимо этого, Травин вместе с красно-синими дважды побеждает в Кубке европейских чемпионов. Уже в 1960 году его берут в сборную.
В главной команде страны Александр Травин также на ведущих ролях. Сборная СССР всегда боролась за высокие места, а защитник регулярно попадал в символические сборные турниров и получал индивидуальные награды.
В 1963 году Травин вместе с ЦСКА принимал участие в легендарной финальной серии Кубка европейских чемпионов против мадридского «Реала». Остаётся только догадываться, под каким психологическим давлением приходилось выступать нашим спортсменам, когда перед играми тебя «обработали» представители Центрального комитета партии, Госкомспорта и Министерства обороны в лице самого руководителя организации. К счастью, «армейцы» вырвали победу у «Королевского клуба» в серии, а игроки получили внеочередные повышения в звании.
Чемпионат Европы 1963 года стал для нашей сборной особенным. В Варшаву главным тренером впервые едет Александр Яковлевич Гомельский. Он меняет философию игры, делая ставку на скорость и прессинг по всей площадке. Под такую тактику Гомельский набирает в состав целых шесть защитников, среди которых легенды ЦСКА и советского баскетбола Арменак Алачачян и Александр Травин.
Олимпиада-1964 в Токио стала одним из ярчайших турниров в спортивной биографии Травина. Наша команда уверенно прошла групповой раунд, а в полуфинале одолела мощную сборную Бразилии. В финальной игре за золотые медали сборной СССР предстояло сыграть с США. Александр Травин набрал в финальной игре 20 очков из 59 командных, но только и этого оказалось мало. Серебряные медали были слабым утешением. Именно тогда начало набирать обороты баскетбольное противостояние СССР и США.
Финальная часть чемпионата мира в 1967 года получилась настолько непредсказуемой и драматичной, что вполне годится для экранизации. Игра СССР—США была равной, с большим количеством борьбы, а конце эмоции вспыхнули настолько сильно, что соперники по очереди пытались уйти с площадки. В результате игра сильно затянулась, а победу американцам принёс бросок одновременно с финальной сиреной. Однако дальнейшее поражение американцев от Бразилии, позволило команде СССР снова рассчитывать на золото. Нужно было лишь победить Югославию. И с этим игроки сборной справились — 71:59. Есть первая победа на чемпионатах мира!
В 1967 году в списке 25 лучших баскетболистов СССР было всего пять защитников. На первом месте был Сергей Белов, а на втором Александр Травин. Однако именно этот год стал для него последним в большом спорте. Спортивная карьера Травина оборвалась в 30 лет обидно быстро и не по его воле. В сборной началась смена поколений, да и в ЦСКА с приходом нового главного тренера он не попал в состав. Летом 1967 года Травин участвовал в Спартакиаде народов СССР под флагом Белорусской ССР.
«Что для него был тот провинциальный баскетбол после ЦСКА и сборной страны!» — отмечается на портале Biograph.ru.
После этого Травин закончил карьеру и начал преподавать в институте, тренировал группу советских войск в Германии, а после возглавил армейскую школу олимпийского резерва и занимался резервными сборными.
Из-за проблем со здоровьем Александр Травин ушёл слишком рано — в возрасте 58 лет 11 февраля 1989 года. Александр многое не успел сделать. Не только в карьере, но и в жизни. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с отцом, который скончался всего на год раньше — в 1988 году.
21 марта 2012 в Москве во время матча четвертьфинальной серии Евролиги между ЦСКА (Москва) и «Бильбао» (Испания) под своды арены УСК ЦСКА был поднят баннер в виде баскетбольной майки с номером 9 и именем – «Александр Травин» – в память о знаменитом «армейском» игроке.
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