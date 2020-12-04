Отказался от рекордной зарплаты в истории и прогорел. Печальная ситуация Джеймса Хардена

Как же быстро всё меняется в НБА. Вчерашние неудачники из «Лос-Анджелес Лейкерс», не выигрывавшие титул 10 лет, вдруг снова превратились в лидеров рынка и непосредственно в баскетбольном аспекте. Стоило просто подписать Леброна Джеймса и подождать, пока он переманит в команду Энтони Дэвиса. А уж межсезонье-2020 менеджмент калифорнийцев провёл столь лихо, что многие уже сейчас готовы отдавать им главный трофей сезона-2020/2021.

Чего не скажешь о «Хьюстон Рокетс». Команда, которая несколько лет жила в режиме «остался один шаг до чемпионства», рушится на глазах, а главным заложником происходящих процессов стал Джеймс Харден. Человек, подаривший «Ракетам» шанс на светлое будущее, теперь мечтает убежать подальше и строить счастье в другом месте.

Харден пришёл в «Хьюстон» из «Оклахомы Тандер», где ему приходилось оставаться в тени Кевина Дюранта и Рассела Уэстбрука. Уже тогда леворукий игрок решился на свой собственный путь, и это вызывало уважение. В новой команде вокруг него быстро начали лепить не только состав, но и всю философию. Борода получил то, чего ему так не хватало в бывшем клубе — внимание и уважение. В индивидуальной силе и звёздном статусе сомнений и быть не могло. Хотя надо отдать должное Джеймсу, он и в чисто спортивном контексте проделал большой путь и стал по-настоящему мощной боевой единицей, входящей в топ-5 лучших игроков лиги.

Казалось, что у Хардена есть всё для успеха. Тренер Майк Д’Антони со своим сверхбыстрым баскетболом и огромным количеством дальних бросков идеально подходил для главной бороды НБА. Генеральный менеджер Дэрил Мори всячески потворствовал тренеру и главной звезде, обменивая неподходящих и приобретая тех игроков, которые могли бы лучше вписаться в концепцию.

Худший контракт НБА сброшен. «Вашингтон» празднует, «Хьюстон» терпит крах Громкий обмен Расселла Уэстбрука на Джона Уолла выгоден только столичному клубу. Техасцы усугубили и без того плачевную ситуацию.

Не было только одного. Результата. Очень быстро «Хьюстон» упёрся в потолок финала Западной конференции, который они так и не пробили. К их несчастью, в это же время в своём прайме была династия «Голден Стэйт Уорриорз». Болельщики могут даже вспомнить самый главный момент, когда «Рокетс» в серии плей-офф-2018 вели 3-2 у «Уорриорз», но не смогли победить в концовке шестого матча, зашли в овертайм, проиграли и уступили в игре номер семь.

Говорят, именно тогда всё могло пойти не так. Дело в том, что в статусе второй звезды рядом с Харденом играл Крис Пол. Звёздного защитника называли близким другом Бороды, и это действительно было так. Они дружили семьями, но через пару сезонов совместной жизни один инициировал обмен другого. Это как семейная пара, не сумевшая пережить большой ремонт в квартире.

После обмена Пола всё уже не могло быть как прежде. Взамен умного плеймейкера с отличным броском «Хьюстон» получил Рассела Уэстбрука. Можно много говорить о невероятной физической силе этого защитника. Можно даже рассказать, что он чуть ли не в одиночку способен вывести любую команду в плей-офф. Но реалии таковы — Уэстбрук и есть самая большая проблема. Он не способен вписывать в систему и недостаточно хорош в бросках издали. А ещё ему постоянно нужен мяч. И всё это поставило крест на чемпионских амбициях «Рокетс».

Леброн в одиночку превзошёл 21 франшизу НБА вместе взятую. Даже напрягаться не пришлось А ещё у Короля новое выдающееся достижение в истории лиги и три рекорда века на пару с Энтони Дэвисом. «Хьюстон» разбит вчистую.

Харден и Уэстбрук тоже до воссоединения были друзьями, но это никак не трансформировалось в дружбу на паркете. Они были проблемой не только друг для друга, но и для всей организации. В результате их поражение от Леброна и его «Лейкерс» получилось унизительным. Калифорнийский клуб неожиданно проиграл стартовый матч, а после перестроился и давил именно на те точки, в которых сопернику было особенно больно. В результате четыре победы подряд, выигранная серия и «+23» в последнем матче.

После этого случился обменный запрос Уэстбрука. Потом уже сам Харден отказывался играть за команду, которая избавилась от генерального менеджера и главного тренера. Главной идеей Бороды прямо сейчас является переход в «Бруклин Нетс» под крыло Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга. Последний, правда, вроде бы готов сделать всё, чтобы Бороды не было в команде. Да и сам «Хьюстон» обозначил свой выбор. Клуб обменял-таки Уэстбрука в «Вашингтон Уизардс», но и это вряд ли обрадует главную звезду команды.

Джон Уолл - новая вторая звезда «Рокетс». Ещё пару-тройку лет назад его приход был бы как минимум интересным. Но сейчас Уолл уже далёк от былых кондиций. Он не играл в баскетбол два года, а разрыв ахилла лишь одна из тяжёлых травм, полученных им. Говорят, что за время восстановления Джон восстановился чуть ли не на 100%, но верится в это с трудом. После таких травм даже 70% будет фантастикой. Вдобавок ко всему «Хьюстон» подписал ещё и Демаркуса Казинса, который тоже перенёс кучу операций, травмировал ахилл и крестообразные связки.

Джон Уолл Фото: Rob Carr/Getty Images

Распад топ-клуба НБА. «Хьюстон» зашёл в беспросветный тупик Именитую франшизу сгубили жадность владельца, а также чрезмерное потакание прихотям Уэстбрука и Хардена. Нужно начинать всё с чистого листа.

Недавно «Рокетс» предложили Хардену максимальное продление контракта на $ 103 млн за два сезона. Харден мог стать первым игроком с гарантированной годовой зарплатой не менее $ 50 млн. Но тогда Джеймс грезил мечтами о «Бруклине» и отказался от рекордной зарплаты в истории. Судя по всему, Харден прогорел и остался у разбитого корыта, которое он сам и создал. Харден застрял в «Рокетс», поскольку желаемый обмен в «Нетс» осуществить не удаётся. Мечты о чемпионстве в составе «Хьюстона» уже растворились. Да и за выход в плей-офф в компании с Уоллом и Казинсом ещё нужно будет сильно побороться. Рекордный контракт Борода отверг, а ещё раз такие деньги могут и не предложить. Печальная ситуация Джеймса Хардена.