Очень неприятная осечка. «Химки» пропустили более сотни от «Милана»

Пусть календарь говорит нам, что уже почти середина декабря, но в баскетбольной Евролиге всё ненадолго вернулось в ноябрь. Отложенный матч «Химок» и «Милана», который должен был состояться 13 ноября, прошёл 8 декабря в Мытищах.

Снег, мороз, всё как полагается. Но вряд итальянскую команду этим точно не удивить. Дело в том, что многие из них очень хорошо знакомы с нашей страной. К примеру, главный тренер Этторе Мессина долго руководил ЦСКА, где под его руководством играл Владимир Мицов, Малькольм Дилэйни играл в «Локомотиве», а Кайл Хайнс стал настоящей легендой и первым американцем, которого удостоили капитанского статуса в армейском клубе. Собственно, Хайнс и не скрывает своей любви к Москве и России. На днях он выложил фотографию пельменей, которые они готовили вместе с женой. Это ли не высшая степень любви?



«Химкам» же прямо сейчас не до трогательных историй. Подмосковная команда продолжает поиск собственного игрового рисунка, который был разбит на множество кусочков коронавирусной инфекцией и различного вида травмами.

Есть первая победа в Евролиге. «Црвена Звезда» упиралась, но «Химки» всё равно сильнее Подмосковный клуб сделал первый и важнейший шаг для обретения уверенности. Дальше должен начаться подъём вверх по турнирной таблице.

Одна из последних новостей — возвращение в строй Стефана Йовича. Сербский разыгрывающий пропустил концовку предсезонной подготовки и всё начало сезона из-за травмы голеностопа. Матч против «Милана» в Евролиге должен был стать для него всего вторым за жёлто-синих в нынешнем сезоне.



Стартовая пятёрка хозяев «Арены Мытищи» приятно удивила. Полностью российская задняя линяя — Алексей Швед, Вячеслав Зайцев и Сергей Карасёв. В пару к ним были брошены в бой Девин Букер и Йонас Жеребко. Расчёт на подвижность и быструю игру от Римаса Куртинайтиса.



Однако, со скорости гостей были выше. С первых же атак подопечные Мессины активно начали двигать мяч, находя раз за разом свободного партнёра. Уповать защитникам оставалось на неточность бросков, но буквально все игроки «Милана» как на зло попадали в цель. «Химки» же держались только за счёт трёхочковых попаданий. Хорошо, что их случилось сразу три: дважды попал Швед и Карасёв отметился со своей любимой точки.



Жёлто-синим приходилось терпеть, а Римасу Куртинайтису гнать своих парней вперёд с боковой. Его оппонент в это время спокойно присел на скамейку, наблюдая, как его отлаженный механизм безотказно работал. Неважно, кто выходил на паркет у итальянцев, общий рисунок от этого не изменялся. Всё у них получалось настолько классно, что они даже не прибегали к дальним броскам. А зачем, если со средней всё летит в цель?



Первую четверть закрывала связка Хайнс-Датоме. Центровой в своём классическом стиле взял мяч и с ведением промчался через всю площадку, где нашёл передачей партнёра. Последний был точен.



Отсутствие дальних попаданий у «Милана» было делом времени. С такой россыпью снайперов предполагать, что они будут молчать все 40 минут было бы наивно. В самом начале второй четверти Эрик Макколлум забил в проходе с фолом, но на это тотчас ответил Шейвон Шилдс, который набрал аж 5 очков. Разница стала двузначной.

Возвращение в гонку плей-офф. «Химки» вытащили важнейший матч с «Зенитом» Подмосковный клуб начинает подъём вверх. Нынешний «Зенит» сломить непросто. Особенно в гостях.

Хозяева не падали духом. Вдохновил «Химки» на рывок Макколлум. Причём самым неочевидным способом. Американский снайпер с ростом 188 см чисто и очень красиво накрыл Калеба Тарчевски с ростом 213 см. В результате погони жёлто-синие сократили отставание до одного очка… которое потеряли всего за считанные секунды. Это Шилдс и Дилейни забивают издали три «трёхи» и возвращают двузначную разницу. Хорошо, что Макколлум под сирену отвечает своим дальним попаданием и на большой перерыв «Химки» уходят при «-7».

Потери-потери-потери. Именно из-за них хозяевам было так трудно. В какой-то момент во второй половине количество ошибок у химчан было в три раза больше, чем у соперника: 15 против 5.



Во второй половине только за счёт фантастического процента в реализации дальних бросков жёлто-синие держались на плаву. В любой другой ситуации свыше 55 процентов реализации трехочковых гарантированно принесли бы подсмосковному клубу столь нужную победу, но только не против такого «Милана».



Шанс на концовку замаячил после двух дальних попаданий Джордана Мики. Но для того, чтобы перевернуть матч и рвануть на финиш хозяевам кровь из носу нужна была безупречная игра в защите. И именно этого и не случилось. За 1:51 до конца матча при «-5» Сергей Карасёв снёс в углу выполняющего дальнюю попытку Кевина Пантера. Куртинайтису ничего не оставалось, как хвататься за голову, потому что соперник не просто отравился на линию штрафного, так ещё и забил три очка.

«Эфес» показал рекордную точность в сезоне. И не оставил «Химкам» шансов Подмосковному клубу откровенно не повезло. Броски турок залетали с огромным процентом.

Это окончательно поставило точку в противостояние, которое хоть и получилось сверхрезультативным, но не принесло «Химкам» победу — 93:102.



Очень неприятная осечка. «Химки» упустили шанс обыграть одного из конкурентов за место в плей-офф. «Милан» (7-4) укрепился в топ-8. «Химки» с балансом 2-10 остаются на последнем месте в турнирной таблице. Шансы на плей-офф ещё остаются. Для попадания в заветную восьмёрку вполне может хватить 17 побед за 34 тура. «Химкам» нужно выиграть 15 встреч из 22 оставшихся. Задача для талантливого ростера посильная, хоть и будет трудно. Самое главное, чтобы подмосковный клуб как можно скорее нашёл свой ритм и начал показывать доминирующий баскетбол на постоянной основе.