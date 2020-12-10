Результативность уровня НБА. «Локомотив-Кубань» показал мощь и перебросал «Андорру»

«Локомотив-Кубань» ехал на выездной матч регулярного чемпионата Еврокубка с «Андоррой» с очень простой целью — выиграть и не позволить сопернику обойти себя в турнирной таблице. «Андорра» в случае победы теоретически могла бы зацепиться даже за второе место, а «Локо» рисковал опуститься на четвёртую строку в зависимости от результатов других матчей группового этапа.

На час раньше в группе C начали играть «Монако» и «Виртус», который на этой неделе уволил главного тренера Сашу Джорджевича, а затем менее чем через 24 часа вернул на должность. Видимо, в итальянском клубе не хотели нарваться на демарш сербских звёзд Милоша Теодосича и Стефана Марковича, которые выступили против ухода соотечественника.

Матч «Монако» — «Виртус» начался на час раньше игры «Андорра» — «Локомотив-Кубань». В первой половине доминировали французы (40:22). Казалось, что странная ситуация увольнения и возвращения Джорджевича отрицательно сказались на «Виртусе», но после перерыва итальянцы преобразились и совершили суперкамбэк, одержав итоговую победу 74:68.

Легенда ЦСКА не пожалел «Локомотив-Кубань». Теодосич показал мастер-класс в Краснодаре 33-летний сербский разыгрывающий всё ещё очень хорош. «Виртус» забирает у «Локо» важнейшую игру за первое место в группе Еврокубка.

Победа «Виртуса» была в большей степени на руку команде Евгения Пашутина, поскольку клуб из Болоньи досрочно обеспечил себе первую строчку, а «Монако» ещё претендует на вторую позицию.



В любом случае «Локо» нужно было побеждать «Андорру», чтобы минимизировать количество различных раскладов по итоговой расстановке команд после матчей последнего тура. Ожидалось, что в Испании сделать это будет не так легко, как в Краснодаре. Хозяева паркета постарались втянуть команду Евгений Пашутина в быстрый атакующий баскетбол. Им это удалось — 30:26 в пользу «Андоррры» в первой половине. Во второй десятиминутке краснодарцы приспособились к быстрой игре подопечных Ибона Наварро. Теперь уже «Локо» исправно набирал очки, немного «подсушив» «Андорру».

«Локо» легко справился с обидчиком «Барселоны». «Андорра» в Краснодаре шансов не имела «Локомотив-Кубань» продолжает уверенную поступь в Еврокубке. Дальше важнейшие баталии с «Монако» и «Виртусом» за первое место.

На перерыв команды ушли при счёте 56:54 в пользу «железнодорожников». Результативность уровня НБА. Хотя даже в лучшей лиге, где каждая четверть длиннее на две минуты, далеко не всегда можно увидеть 110 очков на двоих за половину.



В третьей четверти результативность не изменилась. Команды шли в темпе того, чтобы вдвоём пробить по сотне. Чуть больше выгоды из этого извлекли гости, немного увеличившие преимущество — 84:81 перед последним игровым отрезком. И только в четвёртой четверти оба клуба немного сбавили обороты.

«Локомотив-Кубань» сотворил историю Еврокубка. Отгрузили «Антверпу» 71 очко за половину! Темпам результативности краснодарцев позавидуют даже суперзвёзды НБА. «Локо» — доминирующий претендент на титул.

В итоге по сотне пробили все, но «Локо» сделал это раньше и с запасом, уверенно контролируя ситуацию на паркете — 106:100. Джордан Кроуфорд (23 очка), Кевин Херви (23 очка, 9 подборов), Уилл Каммингс (20 очков) и Миндаугас Кузминскас (17 очков, 7 подборов) стали лучшими по результативности у победителей. У хозяев паркета 21 очко в активе Хаукура Палссона.



«Локомотив-Кубань» покуражился в Испании, показал мощь перебросал «Андорру» и выбил соперника из числа претендентов на второе место. «Локо» (7-2) ждёт в гости «Монако» (4-3) в последнем туре. Теоретически французы ещё могут вскочить на второе место. Но это вряд ли.

«Локомотив-Кубань» разгромил одного из фаворитов Еврокубка. «Монако» дома был бессилен За первое место в группе краснодарцам придётся бороться с «Виртусом» Милоша Теодосича. Задача более чем посильная.

Во-первых, «Монако» нужно выиграть перенесённые из-за коронавируса матчи с «Андоррой» и «Литкабелисом». Во-вторых, побеждать в Краснодаре команде Звездана Митровича необходимо с разницей более 16 очков, чтобы получить над «железнодорожниками» преимущество по личным встречам. Да, «Локо» потерял из-за травмы Алана Уильямса на полгода, но от того одним из фаворитов сезона быть не перестал. С трудом верится, что монегаски или любой другой клуб Еврокубка способны побеждать со столько крупным счётом в «Баскет-Холле».