Результативность уровня НБА. «Локомотив-Кубань» показал мощь и перебросал «Андорру»

«Локомотив-Кубань» ехал на выездной матч регулярного чемпионата Еврокубка с «Андоррой» с очень простой целью — выиграть и не позволить сопернику обойти себя в турнирной таблице. «Андорра» в случае победы теоретически могла бы зацепиться даже за второе место, а «Локо» рисковал опуститься на четвёртую строку в зависимости от результатов других матчей группового этапа.
На час раньше в группе C начали играть «Монако» и «Виртус», который на этой неделе уволил главного тренера Сашу Джорджевича, а затем менее чем через 24 часа вернул на должность. Видимо, в итальянском клубе не хотели нарваться на демарш сербских звёзд Милоша Теодосича и Стефана Марковича, которые выступили против ухода соотечественника.
Матч «Монако» — «Виртус» начался на час раньше игры «Андорра» — «Локомотив-Кубань». В первой половине доминировали французы (40:22). Казалось, что странная ситуация увольнения и возвращения Джорджевича отрицательно сказались на «Виртусе», но после перерыва итальянцы преобразились и совершили суперкамбэк, одержав итоговую победу 74:68.
Победа «Виртуса» была в большей степени на руку команде Евгения Пашутина, поскольку клуб из Болоньи досрочно обеспечил себе первую строчку, а «Монако» ещё претендует на вторую позицию.
В любом случае «Локо» нужно было побеждать «Андорру», чтобы минимизировать количество различных раскладов по итоговой расстановке команд после матчей последнего тура. Ожидалось, что в Испании сделать это будет не так легко, как в Краснодаре. Хозяева паркета постарались втянуть команду Евгений Пашутина в быстрый атакующий баскетбол. Им это удалось — 30:26 в пользу «Андоррры» в первой половине. Во второй десятиминутке краснодарцы приспособились к быстрой игре подопечных Ибона Наварро. Теперь уже «Локо» исправно набирал очки, немного «подсушив» «Андорру».
На перерыв команды ушли при счёте 56:54 в пользу «железнодорожников». Результативность уровня НБА. Хотя даже в лучшей лиге, где каждая четверть длиннее на две минуты, далеко не всегда можно увидеть 110 очков на двоих за половину.
В третьей четверти результативность не изменилась. Команды шли в темпе того, чтобы вдвоём пробить по сотне. Чуть больше выгоды из этого извлекли гости, немного увеличившие преимущество — 84:81 перед последним игровым отрезком. И только в четвёртой четверти оба клуба немного сбавили обороты.
В итоге по сотне пробили все, но «Локо» сделал это раньше и с запасом, уверенно контролируя ситуацию на паркете — 106:100. Джордан Кроуфорд (23 очка), Кевин Херви (23 очка, 9 подборов), Уилл Каммингс (20 очков) и Миндаугас Кузминскас (17 очков, 7 подборов) стали лучшими по результативности у победителей. У хозяев паркета 21 очко в активе Хаукура Палссона.
«Локомотив-Кубань» покуражился в Испании, показал мощь перебросал «Андорру» и выбил соперника из числа претендентов на второе место. «Локо» (7-2) ждёт в гости «Монако» (4-3) в последнем туре. Теоретически французы ещё могут вскочить на второе место. Но это вряд ли.
Во-первых, «Монако» нужно выиграть перенесённые из-за коронавируса матчи с «Андоррой» и «Литкабелисом». Во-вторых, побеждать в Краснодаре команде Звездана Митровича необходимо с разницей более 16 очков, чтобы получить над «железнодорожниками» преимущество по личным встречам. Да, «Локо» потерял из-за травмы Алана Уильямса на полгода, но от того одним из фаворитов сезона быть не перестал. С трудом верится, что монегаски или любой другой клуб Еврокубка способны побеждать со столько крупным счётом в «Баскет-Холле».
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