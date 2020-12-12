Один человек связал руки целой франшизе. «Милуоки» пора прощаться с Яннисом

Рыночная ценность Адетокунбо на пике. Менять нужно уже сейчас или будет поздно.

Я видел, что некоторые дети страдали от недоедания, но несмотря на это, они показывали отличные спортивные результаты. Обычно, когда тренировка заканчивалась, я покупал им сувлаки (небольшие шашлыки). Однажды, у меня было мало денег и я сказал им, что на мели, поэтому мы будем есть хлеб. В тот день Яннис Адетокунбо съел около шести буханок и даже не запивал их водой», — вспоминает первый тренер лучшего игрока НБА прямо сейчас Спирос Велиниатис.

Форварду «Милуоки Бакс» действительно приходилось тяжко. Его родители сбежали в Грецию из Нигерии. Ни дома, ни гражданства, ни денег. Потому будущий звёздный игрок вместе с братьями порой был вынужден голодать и надеяться на помощь партнёров и тренера.

Удивительно, но совсем недавно ему исполнилось 26 лет и ситуация поменялась абсолютно. Сейчас он король и всемирно известная личность. В Греции его майки продаются на каждом углу, его считают национальным героем, а про то, что ещё несколько лет назад политики открыто называли «мигрантом» и «обезьяной» стараются не вспоминать.

Более того, Адетокунбо удивляет многих, отказываясь подписывать супер максимальное продление контракта со своим клубом. Деньги не просто огромные, а космические. За одну подпись «Олени» выдадут самому ценному игроку прошлого сезона $ 228 млн, которые буду падать на его счёт в течение пяти лет. Таких сумм ещё не было в истории НБА. Прежний рекордсмен Стеф Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» остановился на отметке в $ 201 млн.

Обменяют звёзд, разберут именитых свободных агентов. Масса громких событий до старта НБА Затишье последних недель не значит, что топ-трансферы закончились. Всё самое интересное ожидается перед началом чемпионата.

Яннис ещё совсем недавно вроде был однозначен в своей позиции. Он был упёрт в желании остаться в столь родном для себя Милуоки. Говорил вроде бы искренне и этим вызывал уважение. Хотя находилось немало скептиков, которые тотчас советовали не торопиться с выводами. И что же сейчас?

Первые тревожные звоночки для болельщиков «Милуоки» появились после рассказа грека о том, насколько он хочет побеждать.

«Я никогда раньше не делал это заявление. Если бы Леброн, Кевин Дюрант или Энтони Дэвис перешли в «Милуоки», я был бы рад. Меня не интересует, буду ли я первым, вторым или третьим именем в команде. Я хочу побеждать», — сказал баскетболист.

Между строк легко читаются сомнения игрока в правильности курса организации. Именно выступления в плей-офф когда-то подтолкнули уйти Леброна Джеймса из «Кливленда». Именно после очередной неудачи с «Оклахомой»Дюрант перешёл к тем, кому проиграл. Дэвис, также как и Яннис, не видел перспектив в «Нью-Орлеане», который тоже мог заплатить больше «Лейкерс». Но возможность взять титул всё поменяла.

Сомнений в голове грека явно стало больше после срыва трансфера Богдана Богдановича. Очевидно, что оба хотели играть вместе и до сих пор непонятно, почему именно сорвалась уже согласованная сделка? Возможно, случилась роковая оплошность и кто-то слил инсайдерам информацию о договорённости раньше положенного правилами НБА срока. Тогда сомнения Адетокунбо можно понять.

Хитрый план в действии. Леброн переманивает в «Лейкерс» самого ценного игрока НБА Джеймсу и Энтони Дэвису придётся сильно ужаться в зарплате. Но переход Янниса Адетокунбо того стоит.

Но шансов перейти куда-либо сейчас у форварда примерно столько же, сколько у Джеймса Хардена, который, правда, не скрывает своего желания сбежать из Хьюстона, который так и не смог ни разу дойти хотя бы до финала НБА. Хотя здесь всё зависит от желания «Милуоки». Если Янниса сделают доступным для обмена, то найти для него клуб будет проще, чем Джеймсу. Кстати, двух игроков недавно сравнил и экс-баскетболист лиги Гилберт Аренас.

«Если честно, то Яннис – это Джеймс Харден восточной конференции. Это игрок, который по сути не является разыгрывающим, но при этом постоянно с мячом и играет в одном стиле. Стиль Адетокумбо таков: «Я обыграю на ведении всех медлительных «больших» и забью сверху».

Это великолепная манера игры для регулярного чемпионата. Но в плей-офф, когда пространства становится меньше, ты больше не можешь делать это постоянно. Такой стиль перестает работать» — резюмировал бывший разыгрывающий «Вашингтона».

Критика нашла одобрение в баскетбольной среде. Болельщики скорее соглашались с ним. Однако, как уже было сказано, Яннису всего 26 лет и на нём точно нельзя ставить крест в плане развития. Он понимает, что от его решение зависит прежде всего его собственное будущее.

В конечном итоге, у него есть ещё целый год, чтобы продлиться. Да, это будет томительное ожидание с кучей вопросов журналистов после каждого матча, но за этот год он заработает $ 27 млн, а претенденты смогут лучше подготовиться к лету, когда Адетокумбо станет свободным агентом.

Кажется, что Яннис пойдёт по пути тех звёзд, на которых равняется и не скрывает желания играть с ними в одной команде. И здесь главный вопрос: а зачем «Милуоки» выжидать год с осознанием того, что Адетокунбо, вполне вероятно, уйдёт бесплатно (или по схеме сайн-энд-трейд, что всё равно сделает компенсацию не очень хорошей)?

Самый ценный игрок НБА для плей-офф непригоден. Яннис — настоящий балласт команды «Милуоки» в очередной раз бесславно завершил сезон. Пора менять Адетокунбо, который совсем не Майкл Джордан.

Один Яннис связал руки целой франшизе «Бакс» и просто морочит голову фронт-офису, который пытается всячески ему угодить. Адетокунбо не продлевает контракт, от него зависит комплектация команды, успеха в плей-офф нет (и вряд ли предвидится, когда Крис Миддлтон – второй лучший игрок команды). Вероятно, «Милуоки» пора прощаться с Яннисом. И медлить в этом процессе нельзя.

Сейчас рыночная ценность Адетокунбо на пике. Можно получить кое-что хорошее от «Майами Хит», «Торонто Рэпторс» или кого-либо ещё. У руководства «Бакс» ещё есть время подумать. 21 декабря истекает дедлайн по продлению Янниса. Если грек не поставит подпись под контрактом, идея об обмене по ходу сезона-2020/2021 уж точно станет более актуальное на повестке для фронт-офиса.