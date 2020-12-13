Пошли по стопам «Реала». «Локомотив-Кубань» добыл домашнюю победу над «Зенитом»

Сине-бело-голубые до выезда в Краснодар на чужой площадке уступали только самому титулованному клубу Европы.

«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» (96:81) в центральном матче недели Единой лиги ВТБ. Самым результативным в составе победителей стал Джордан Кроуфорд, набравший 23 очка. Миндаугас Кузминскас записал себе в актив 20 очков и 7 подборов. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Кевин Херви. В составе «Зенита» 18 очков набрал Артурас Гудайтис, на счету Остина Холлинза 15 баллов в графе результативности.

Краснодарский клуб, без преувеличения, выполнил сложную задачу. Дело в том, что «Зенит» приехал в «Баскет-Холл» в качестве единоличного непобеждённого лидера турнирной таблицы Единой лиги ВТБ (результат 7-0). Кроме того, в Евролиге подопечные Хавьера Паскуаля идут в зоне плей-офф с балансом 7-4. Что самое примечательное, «Зенит» является специалистом по игре на выезде. До минувшего четверга команда Паскуаля всегда покидала чужие арены в статусе победителя. Обыграть «Зенит» дома сумел только самый титулованный клуб Европы мадридский «Реал» — 79:72. Теперь компанию «сливочным» составил «Локомотив-Кубань».

«Локомотив-Кубань» сотворил историю Еврокубка. Отгрузили «Антверпу» 71 очко за половину! Темпам результативности краснодарцев позавидуют даже суперзвёзды НБА. «Локо» — доминирующий претендент на титул.

Большую часть первой четверти инициативой владел «Локомотив-Кубань». Хозяева ни разу не уступали в счёте и отрывались на 7 очков, однако «Зенит» сумел прийти в себя и выровнять положение — 21:21 по итогам стартового игрового отрезка. Гости несколько раз вырывались вперёд во второй десятиминутке, но «Локо» всегда отвечал. Как итог — 42:36 после первой половины.



«Локомотив-Кубань» совершил мощный рывок в третьей четверти, в середине которой уверенно вёл «+20». «Зенит» сумел сохранить интригу перед последней десятиминуткой, сократив разницу до 9 очков — 67:58. «Локо» уже окончательно снял все вопросы на старте четвёртого игрового отрезка, оторвавшись на 15 очков. Максимальное преимущество краснодарцев составляло «+22», но в итоге закончили с теми же «+15» — 96:81.

Результативность уровня НБА. «Локомотив-Кубань» показал мощь и перебросал «Андорру» Выезд в Испанию получился удачным. Краснодарцы убрали одного из конкурентов за второе место.

«Зенит» после первого выездного поражения в Евролиге впервые проигрывает в Единой лиге ВТБ. На лидерстве подопечных Паскуаля это никак не сказалось — 7-1. «Локомотив-Кубань» с результатом 7-3 закрепился на пятой строчке с неплохими перспективами в обозримом будущем сместить стоящие выше в таблице «Автодор» и «Нижний Новгород».

Скорее всего, «Зенит» столкнулся с большой усталостью. Сине-бело-голубые только приехали из Испании, где на двойной неделе Евролиги встречались с «Валенсией» и «Реалом». Всё-таки силы команды небезграничные. Возможно, «Зенит» держал в уме следующую неделю, которая для клуба из Санкт-Петерубрга тоже станет «двойной». В среду дома команда Паскуаля встретится с «Баварией», после чего в пятницу отправится в гости к ЦСКА. Эти соперники тоже сейчас находятся в топ-8 турнирной таблицы Евролиги. Особенно важна встреча с «Баварией», которая является конкурентом «Зенита» за места в диапазоне 3-8.

Жесты доброй воли «Барселоне» не помогли. «Зенит» умело разобрал суперзвёздных «блауграна» Численные изменения в составе принесли плоды. Сине-бело-голубые уже не безнадёжный аутсайдер Евролиги.

Как бы то ни было, ситуация «Зенита» ни коим образом не умаляет заслуги «Локомотива-Кубань», Подопечные Евгения Пашутина адаптировались к игре без травмированного центрового центрового Алана Уильямса, который выбыл из строя на полгода из-за травмы колена. «Локо» в среду перебросал на выезде «Андорру» (106:100) и готовится на следующей неделе к финальному и очень важному с турнирной точки зрения домашнему матчу Еврокубка с «Монако». На кону второе место группы.