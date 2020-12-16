Транжирство исторических масштабов. «Бакс» сильно пожалеют о рекордном контракте Янниса

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо подписал супермаксимальное продление контракта с клубом на пять лет с зарплатой $ 228, млн. Это самый крупный контракт в истории НБА.



«Это мой дом, это мой город. Я счастлив, что смогу быть частью «Милуоки Бакс» в течение следующих пяти лет. Давайте извлечём из этих годов пользу. Шоу продолжается, давайте сделаем это», – написал Яннис на своей странице в «Твиттере» после продления.

Обменяют звёзд, разберут именитых свободных агентов. Масса громких событий до старта НБА Затишье последних недель не значит, что топ-трансферы закончились. Всё самое интересное ожидается перед началом чемпионата.

Продление контракта с Адетокунбо оставалось одним из главных нерешённых вопросов межсезонья. Дедлайн по ситуации Янниса истекал 21 декабря. Казалось, что грек будет тянуть до последнего и, возможно, даже откажется от нового соглашения с «Бакс», взяв год на размышления и получив возможность оценить ситуацию на рынке свободных агентов в межсезонье-2021. Однако Адетокунбо решил не затягивать ситуацию.



С точки зрения Янниса решение вполне понятное. «Милуоки» — родной клуб грека. Форвард был выбран «Бакс» под 15-м пиком на драфте НБА 2013 года. Тогда потенциал Адетокунбо многие клубы (как минимум 14 выбиравших в лотерее) очень сильно недооценили. В конечном счёте Яннис дважды подряд признавался MVP лиги (2019, 2020) и четыре раза участвовал в Матче звёзд (2017-2020). Сейчас Адетокунбо котируется как минимум на уровне топ-3 игроков НБА.



Яннис обеспечил себя в финансовом плане надолго. Другой клуб имел право предложить ему «максималку» всего на $ 145 млн. Кроме того, Адетокунбо теперь никто не обвинит в отсутствии лояльности. Яннис остался в родном «Милуоки», хотя мог бы объединиться с другими суперзвёздами в каком-то ином месте.



А вот для клуба ситуация не такая радужная. «Это бизнес» — основной лозунг НБА, который часто говорят функционеры при решении расстаться с тем или иным именитым исполнителем. Да и сами звёзды это часто повторяют. То есть в НБА нет места сентиментальности. Любимец болельщиков и франчайз-игрок? Тебя всё равно обменяют или не дадут новый контракт, если посчитают это выгодным для франшизы.



Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж в своё время принял очень болезненное решение по разыгрывающему Айзее Томасу. Эйндж не стал выдавать ему новый контракт, а сбросил в «Кливленд Кавальерс» в обмен на Кайри Ирвинга. Да, фан-база осталась недовольна, а «Бостон» с тех пор не выиграл титул. Однако команда постоянно выходит в плей-офф, обзавелась кучей активов (в том числе благодаря расставанию с Томасом) и находится в явно лучшем положении, чем если бы сейчас в платёжке висел дорогой максимальный контракт Айзеи (который в данный момент времени вообще не востребован в НБА).



Конечно, Яннис более сильный исполнитель, чем Айзея Томас. Однако ситуации во многом похожие. С точки зрения бизнеса «Милуоки» не следовало выдавать супермаксимальный контракт Адетокунбо. Это не тот игрок, который способен привести команду к титулу. По крайней мере, если его главными напарниками являются Джру Холидэй и Крис Миддлтон.



Яннис хорош в регулярном чемпионате, когда соперники не особо выкладываются в защите. Набивать статистику против откровенно слабых команд Восточной конференции у него отлично получается — хватило для двух подряд наград MVP. Однако Адетокунбо недееспособен в плей-офф, что уже было доказано многократно. Не только на уровне НБА, а даже на чемпионате мира ФИБА, где его неплохо сдерживали даже игроки из Евролиги.

Самый ценный игрок НБА для плей-офф непригоден. Яннис — настоящий балласт команды «Милуоки» в очередной раз бесславно завершил сезон. Пора менять Адетокунбо, который совсем не Майкл Джордан.

Качественные персональщики ограничивают Янниса, а нормальной поддержки у него нет. Миддлтон и Холидэй — не те баскетболисты, которые способны привести команду к титулу. Как и Богдан Богданович, которого Яннис хотел видеть в «Бакс». но следка с «Сакраменто Кингз» по сербу сорвалась (возможно, так даже к лучшему для «Милуоки»).



Нельзя сказать, что Адетокунбо в теории не способен выиграть титул. Задача выполнимая, но только при условии объединения с игроками высшего класса. К числу таковых относятся вовсе не Бледсоу и Холидэй. Как минимум за основу можно взять последний рейтинг топ-10 ESPN, в который входят Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Лука Дончич, Кавай Леонард, Кевин Дюрант, Дэмьен Лиллард, Стефен Карри, Джеймс Харден, Никола Йокич и сам Яннис. Адетокунбо в рейтинге на третьем месте, однако из всей десятки он самый ограниченный и неприспособленный для успеха в плей-офф.



Яннис не объединился с суперзвёздами в другом клубе. Очевидно, что нужно привезти суперзвезду в «Бакс». Но в текущих обстоятельствах подобный сценарий не представляется возможным. Во-первых, Милуоки и Висконсин — малый непривлекательный рынок НБА. Во-вторых, Адетокунбо не Леброн Джеймс, который переманит именитых игроков в любую глушь. В-третьих, даже если кто-то захочет объединить усилия с Яннисом, сделать это будет нереально.

Один человек связал руки целой франшизе. «Милуоки» пора прощаться с Яннисом Рыночная ценность Адетокунбо на пике. Менять нужно уже сейчас или будет поздно.

Платёжная ведомость «Милуоки» забита на годы вперёд. Контракт Миддлтона истекает в 2024-м, на последний год контракта зарплата составляет $ 40 млн. Брук Лопес будет съедать почти $ 14 млн до 2023 года. Джру Холидэю придётся платить $ 27 млн в сезоне-2021/2022, когда уже заработает продление Янниса со средней зарплатой более $ 40 млн.



К слову, в НБА, оклады игроков зачастую распределены непропорционально, а идут по нарастающей. В сезоне-2025/2026 Адетокунбо заработает около $ 52 млн, установив исторический рекорд и став первопроходцем в клубе игроков с окладом труда 50+ млн. Очень сомнительно, что к тому времени в коллекции Янниса будет хотя бы один титул. Разве что «Милуоки» обменяет его в другое место. Такой сценарий вполне реален. Например, подписавшие в своё время супермаксимальные контракты Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер») и Джон Уолл («Вашингтон Уизардс») очень быстро оказались ненужными своим клубам. Причём сбросить их контракты было не так уж просто.



В ближайшее время компанию им может составить запросивший обмен Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»). Интересно, что Харден включил «Милуоки» в список клубов, в которые хочет перейти. Однако у «Бакс» просто нет интересных активов для «Рокетс», чтобы провести сделку.



Никакой финансовой гибкости у «Милуоки» нет и не будет ещё долго. Состав усилить нереально. Вероятно, «Бакс» каждый год будут разочаровывающе вылетать из плей-офф. Не исключено, что даже не дойдут до финала НБА.



Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уже успел высказаться о продлении Янниса.



«Они старались собрать отличную команду ради Адетокунбо и, очевидно, сделали достаточно, чтобы сохранить его. Здорово, что Яннис останется в «Бакс». Он привержен этому клубу, и это самое главное», – сказал Джеймс.



Это весьма шаблонное заявление, которое Джеймс делает почти по каждому громкому событию в лиге. Например, недавно он поздравил с возвращением в строй Кевина Дюранта. А ещё ранее говорил нечто подобное после продлений Стефена Карри, Джеймса Хардена, Дэмьена Лилларда, Расселла Уэстбрука и многих других. Однако в реальности Король наверняка тоже рад и потирает руки. Какое-то время Джеймс тоже раздумывал над переманиванием Адетокунбо в «Лейкерс», но вряд ли стремился сделать это любой ценой и сейчас ни капельки не сожалеет.

Хитрый план в действии. Леброн переманивает в «Лейкерс» самого ценного игрока НБА Джеймсу и Энтони Дэвису придётся сильно ужаться в зарплате. Но переход Янниса Адетокунбо того стоит.

Яннис остался в «Милуоки», где будет играть с Миддлтоном и Холидэем. Теперь эта команда уж точно не является помехой для Джеймса на пути к титулу. «Бакс» сильно пожалеют о рекордном контракте Янниса. Случаи Уэстбрука, Хардена и Уолла могли послужить хорошим уроком, но руководство клуба не приняло их во внимание. Транжирство исторических масштабов.