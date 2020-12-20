«Как можно ставить его в топ-4 игроков НБА?» Американские эксперты невзлюбили Луку Дончича

Лука Дончич — одна из главных звёзд НБА. Он всё ещё очень молод, но до сих пор не достиг предела в баскетбольном развитии. Ему 21 год, он побеждал в Евролиге с «Реалом», на Евробаскете со Словенией, а в «Даллас Маверикс» заменил легенду Дирка Новицки и уже чувствует себя уверенно в статусе суперзвезды.

Выступление «Далласа» в плей-офф хоть и получилось недолгим, но позволило Дончичу показать себя и в матчах на вылет. Европейский вундеркинд противостоял одному из лучших дуэтов лиги Каваю Леонарду и Полу Джорджу, заставив тех максимально выложиться. А уж невероятное дальнее попадание одновременно с сиреной в четвёртом матче серии против «Лос-Анджелес Клипперс», сделавшее счёт в серии 2:2, стало одним из самых ярких моментов всего «пузыря».



Именно взрослая и уверенная игра в матчах на вылет позволила словенцу подняться на одну ступень с лучшими из лучших. Удивительно, но за два года в лучшей лиге мира, он играючи прошёл этот путь и теперь его в рейтингах ставят рядом с Леброном Джеймсом, Энтони Дэвисом и Яннисом Адетокунбо.

Собственно, ESPN в преддверии сезона опубликовал свою версию рейтинга силы, на котором Дончич уступал лишь вышеназванным суперзвёздам, занимая четвёртую строчку. Именно нахождение игрока «Далласа» вызвало горячие споры не только среди болельщиков, но и профессиональных экспертов.



Кавай Леонард, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Кайри Ирвинг, Джеймс Харден, Никола Йокич, Дэмиан Лиллард — все они оказались ниже 21-летнего защитника.

Лука уже фаворит на MVP. Осталось собрать суперкоманду – у «Далласа» менее двух месяцев «Лейкерс» и «Клипперс» сильно забеспокоятся, если «Маверикс» выменяют третью звезду в компанию к Дончичу и Порзингису. Шансы на это хорошие.

Дончич невольно попал в эпицентр обсуждений. Тем более, для этого была благодатная почва: многим уже надоело обсуждать возможный переход Хардена, а Адетокунбо свой самый большой контракт в истории баскетбола уже подписал.



«Если вы наведёте на меня пистолет и нужно будет выиграть серию плей-офф, я бы сказал: Леброн… Но вот что я ещё добавлю: этот гадёныш из «Далласа» наступает… Этот парень собирается выиграть несколько призов MVP», — журналисты из Fadeaway World не стали раскрывать имя функционера одного из клубов.



Понятно, были и те, кому хотелось противопоставить хвалебным отзывам своё мнение. Самое главное, найти изъяны в игре молодого игрока оказалось не очень-то сложно. Собственно, они лежали на поверхности. И аналитик Скип Бэйлесс, известный по вечным нападкам на Леброна Джеймса, аналогично набросился и на Дончича.



«Лука Дончич находится на горе Рашмор, потому что его поместили на четвёртое место в рейтинге. Четвёртый лучший игрок НБА по версии ESPN не может бросать в целом, не может бросать в клатче и бесполезен в защите. Да, Дончич — одарённый распасовщик, без сомнений.

Возможно, лучший в лиге после Леброна Джеймса. Дончич наконец-то забил победный бросок в матче серии плей-офф с «Клипперс», но до этого за весь сезон у него был показатель 0/10 при решающих бросках на последней минуте матча, когда команда могла сравнять счёт или выйти вперёд. Это клатчер? Дончич исполнил 21 неточный трёхочковый бросок на последней минуте — худший результат в НБА в прошлом сезоне.



Лука смазал 11 штрафных на последней минуте — третий худший результат в НБА. Вывод: Дончич не умеет бросать, и он не клатчер. По точности трёхочковых в прошлом сезоне Дончич занял 140-е место. 31,6% точности из-за дуги — ниже среднего показателя по НБА. 75,8% штрафных — 85-е место в НБА, что нельзя назвать хорошим результатом. И его включают в топ-5 НБА, ставят на четвёртое место. В прошлом году Кайл Кузма после матча с «Далласом» сказал: «Мы отдавали мяч тому, кого закрывал Лука». Как вообще можно было поставить Дончича в топ-4 игроков НБА?» — приводит слова Бэйлесса MSN.

«Клипперс» всё-таки выбили юного Луку из плей-офф. Но от победы им должно быть стыдно Главный фаворит сезона оставил лишь отрицательные впечатления от своих действий на площадке. А Дончича ждёт большое будущее, без сомнений.

На приведённые Бэйлессом цифры можно смотреть под разными углами. Всё-таки, последние броски не доверяют абы кому, да и сложность этого броска гарантированно максимально высокая. Но звезде «Маверикс» точно не стоит искать оправдания и закрывать на критику глаза. Когда-то про Леброна говорили также. И что сделал Король? Пахал в зале и улучшал броски. Теперь он чуть ли не элитный снайпер, от которого точно никак нельзя страховать в защите.



Соведущий Бэйлесса Шэннон Шарп на этот раз особо возражать не стал, хотя обычно он яростно оспаривает любое утверждение коллеги по Леброну. Американские эксперты в большом количестве явно невзлюбили Луку. Всё-таки им непросто принять тот факт, что в лиге доминирует европейский баскетболист. Более того, Лука вполне может стать следующим лицом НБА после Леброна Джеймса. Для многих в США это станет болезненным ударом по самолюбию, ведь в лиге всегда доминировали американские спортсмены – начиная от Уилта Чемберлена и Оскара Робертсона и до Майкла Джордана с Леброном Джеймсом.

Даже экс-президент США Барак Обама высказался о Дончиче в слегка пренебрежительной форме, когда оценивал молодых игроков НБА с самым светлым будущим. Якобы Дончич хорош, но интереснее наблюдать за сыгравшим пару десятков матчей в НБА тяжёлым форвардом «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоном Уильямсоном.



«В этом сезоне мне интересно посмотреть, научился ли Яннис Адетокунбо бросать со средней дистанции. Все беспокоятся, что Яннис может разработать трёхочковый бросок. Яннису нужно научиться бросать с расстояния 3,5–5 метров от кольца. Вот что важно. Если он это сделает, думаю, его невозможно будет остановить. Если у него будет такой же бросок, как у Карла Мэлоуна или даже у Кавая Леонарда, когда в клатче он сможет спокойно бросать… Кто заблокирует этот бросок? Если он не разовьёт бросок, то, вероятно, самое светлое будущее ждёт Луку просто потому, что у него больше навыков. Хотя за игрой Зайона смотреть интереснее», — приводит слова Обамы Essentially Sports.



Вдобавок ко всему Дончич появился на предсезонке далеко не в лучших кондициях. И это было сильно заметно даже невооружённым взглядом. Журналисты не смогли пройти мимо и вынудили защитника обещать привести себя в нужные кондиции.



«Люди могут говорить всё что угодно. Это правда, я не в лучшей форме. Однако точно смогу набрать её. Знаете, я никогда не был мускулистым парнем, так что ещё я могу сказать?» — признался Лука после одной из предсезонных игр.

Лука установил феноменальный исторический рекорд, а судьи сломали игру. Настоящий произвол Молодую команду «Маверикс» откровенно засудили во встрече с фаворитом сезона. Негодует даже Леброн Джеймс.

Через несколько дней после такого заявления ещё один авторитетный спортивный источник Sports Illustrated поставил Дончича уже на 9-е место. Всё ещё выше Дэмьена Лилларда, Джимми Батлера и Пола Джорджа, но динамика получилась показательной. Как будто SI отреагировал на критику рейтинга ESPN и сделал «правильные» выводы. Лука — фаворит на звание MVP, но не заслуживает быть в топ-5 НБА? Странная логика.



Наступающий сезон будет важным и очень сложным для Луки. Амбиции на приз MVP сделают его мишенью не только для соперников, которые будут стараться самоутвердиться на фоне прямого конкурента, но и для медиа. В следующем сезоне он также сможет подписать максимальное продление контракта с «Далласом», но для этого опять же нужно выдержать сумасшедшее давление по ходу сезона.