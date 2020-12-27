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Джеймс Харден провёл первый матч сезона за «Хьюстон Рокетс» и установил рекорды НБА

Джеймс Харден провёл первый матч
Алексей Фалько
Рыночная ценность взлетела мгновенно. Джеймс Харден исторически ударно начал сезон НБА
Запросивший обмен Борода не пользовался спросом в лиге. Теперь-то ситуация изменится.
Баскетбол / НБА 0
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«Портленд Трэйл Блэйзерс» в овертайме обыграл «Хьюстон Рокетс» (128:126) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самыми результативными стали Си Джей Макколлум (44 очка) и Дэмьен Лиллард (32 очка), центровой Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл (12 очков и 11 подборов), немного не до тянул до этого показателя Энес Кантер (10 очков, 9 подборов). У «Рокетс» дабл-даблы на счету Джеймса Хардена (44 очка и 17 передач) и Кристиана Вуда (31 очко и 13 подборов).

Противостояние «Блэйзерс» и «Рокетс» смело можно назвать самым интригующим за все четыре игровых дня НБА. Предыдущие центральные матчи не оправдывали надежд, поскольку проходили слишком односторонне. «Голден Стэйт» потерпел два разгрома, Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант не оставляли шансов соперникам «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Клипперс» достаточно убедительно переиграли «Лейкерс» и «Денвер Наггетс». «Лейкерс» на Рождество разбили «Даллас Маверикс».

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В матче «Портленд» — «Хьюстон» победитель не был известен до последних секунд, когда своё веское слово сказал Си Джей Макколлум. Атакующий защитник «Блэйзерс» набрал 44 очка (17/30 с игры) и 8 передач за игру, в том числе реализовал победный трёхочковый на последних секундах овертайма. Хорошая получилась дуэль с Джеймсом Харденом.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Макколлум присоединился к Дэмьену Лилларду в качестве второго игрока, набравшего 40+ очков, 8+ передач и реализовавшего 8+ трёхочковых в истории франшизы «Блэйзерс». Си Джей 9 раз попал из-за дуги (в том числе забил победный трехочковый в овертайме), что является его новым карьерным рекордом.

Именно ударный день Макколлума помешал «Рокетс» отпраздновать сенсационную победу. «Хьюстон» приехал в Орегон в статусе андердога. Техасский клуб испытывал огромные проблемы с кадрами. Главный тренер «Рокетс» Стивен Сайлас мог рассчитывать всего на 9 игроков, причём многие из них являются неопытными новичками или ранее даже близко не получали значимых минут в ротации. Хотя это уже какой-то прогресс. «Рокетс» вообще не смогли набрать необходимый минимум баскетболистов, чтобы провести первый календарный матч регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер». НБА решила перенести встречу.

Эрик Гордон, Джон Уолл, Демаркус Казинс и Мэйсон Джонс не вошли в заявку, поскольку контактировали с заражёнными коронавирусом. Кеньон Мартин-младший и Бен Маклемор находятся на самоизоляции, заболев COVID-19. «Рокетс» пришлось полагаться только на Джеймса Хардена, Кристиана Вуда, Дэньюэла Хауза, Пи Джей Такера, Стерлинга Брауна, Дэвида Нвабу, Джейшона Тэйта, Бруно Кабокло и Бродрика Томаса. Из всего этого списка только Хардена, Такера, Вуда и с натяжкой Хауза можно назвать исполнителями, которые способны оказывать влияние на уровне НБА.

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Больше всего беспокоило даже не ограниченное количество игроков «Рокетс», а настрой имеющихся в наличии. Харден выставил «Хьюстону» обменный запрос, который пока так и не был удовлетворён. Джеймсу сложившаяся ситуация совершенно не нравится. Поведение Бороды профессиональным не назовёшь. Харден с большим опозданием прибыл в тренировочный лагерь. Недавно Джеймс нарушил все протоколы безопасности, посетив развлекательное заведение с огромным количеством людей. При этом защитник находился без маски. Как итог — отстранение на упомянутую игру с «Оклахома-Сити» и штраф $ 50 тыс.

Казалось, что Харден сам себя закапывает. Да, «Хьюстон» не смог быстро найти вариант сделки, но Джеймс своим поведением делал обмен ещё менее вероятным. Кому нужен игрок, который нарушает дисциплину и не готов профессионально относиться к своей работе? В последнее время инсайдеры всё чаще сообщали, что ситуация с обменом Хардена может затянуться. Интерес к защитнику в лиге заметно поубавился. Если кто-то и контактировал с «Хьюстоном», но ценную компенсацию не предлагает.

Теперь ситуация должна измениться. Рыночная ценность Хардена взлетела мгновенно после исторически ударного выступления на старте сезона. Харден оформил 44-й дабл-дабл с 40+ очками результативности, что является новым рекордом всех времён НБА. Джеймс превзошёл легендарного центрового Шакила О'Нила (43), на третьем месте в списке — Майкл Джордан (39). На счету Хардена теперь 4 дабл-дабла со статистикой 40-15. С 1983 года никто не оформлял больше двух таких дабл-даблов. А в первой игре сезона 40+ очков и 15+ передач вообще никогда никто не набирал.

В первую очередь Харден доказал, что готов выкладываться на площадке, поскольку в его суперзвёздном уровне сомнений и так не было. Претенденты на обмен Бороды должны активизироваться. Особенно «Бостон Селтикс», которые считаются фаворитом на проведение трансфера. С «вечно молодыми и перспективными» Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном «Бостон» рискует терпеть провалы, как в рождественском матче с «Бруклин Нетс» (95:123), когда команду Брэда Стивенса деклассировали состоявшиеся исполнители первой величины Ирвинг и Дюрант. Харден тоже относится к числу таковых игроков, в отличие от Тейтума и особенно Брауна.

Генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж накопил слишком много молодых игроков и драфт-пиков. Пора бы уже сбросить часть этого груза в обмен на настоящую суперзвезду НБА. Тем более, что «Рокетс» должен вполне устроить пакет вокруг Брауна и пиков.

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В целом «Хьюстон» показал, что не всё так плохо в команде. Кроме Хардена, внимания заслуживает Кристиан Вуд. Аналитик НБА Кендрик Перкинс уже пророчит ему борьбу за звание самого прогрессирующего игрока. Скоро вернутся в строй ведущие игроки ротации Уолл, Казинс, Гордон, Маклемор. Джеймс Харден собирается выполнять свою работу на паркете, пока не найдут подходящий вариант обмена. Слишком рано некоторые эксперты списали «Рокетс» со счетов.

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