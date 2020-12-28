«Никогда не видел ничего подобного в НБА». Лука и «Даллас» тотально разнесли «Клипперс»

Историческое доминирование одной команды над другой. Не стоило разуверяться в Дончиче – словенец умеет дерзко отвечать.

В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» — 124:73 (36:13, 41:14, 27:30, 20:16). В составе «Далласа» самым результативным стал Лука Дончич (24 очка, 9 подборов, 8 передач). Джош Ричардсон записал на свой счёт 21 очко. У «Клипперс» Пол Джордж набрал 15 очков.

«Даллас» после первой половины вёл в счёте с рекордной разницей в истории НБА в 50 очков — 77:27. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 1991 года, когда «Голден Стэйт Уорриорз» громил «Сакраменто Кингз» «+47». «Клипперс» потерпели самое крупное поражение в истории франшизы. Предыдущим антирекордом «Клипперс» было поражение «-50» от «Сиэтл Суперсоникс» 2 декабря 1988 года. Для «Маверикс» это вторая по величине победа в истории. Более крупно техасский клуб побеждал только «Филадельфию Сиксерс» («+53») в 2014 году.

«Клипперс» набрали 46 очков во второй половине. То есть «Даллас» обеспечил себе такое преимущество, что мог бы вообще не отмечаться результативностью после перерыва, и этого хватило бы для победы. Лука Дончич способствовал набору 44 очков команды (скоринг + ассисты). Вся стартовая пятёрка «Клипперс» помогла команде набрать 41 очко. «Даллас» вёл «+40» уже к 17-й минуте. Впервые в XXI веке одна команда так разнесла другую к этому отрезку. У всех 10 задействованных в первой половине игроков «Далласа» рейтинг плюс-минус составлял как минимум «+20» — первый случай в истории НБА. «Маверикс» превзошли «Клипперс» на 20+ очков в первых двух четвертях. Ранее в НБА подобное случалось лишь раз — 15 февраля 1961 года в исполнении «Сент-Луис Хоукс».

«Никогда не видел ничего подобного в НБА. Причём «Клипперс» играли дома», – написал в «Твиттере» легендарный Мэджик Джонсон после увиденного на паркете.

Набрал лишний вес и пал перед Леброном. Лука не готов к свержению Короля Дончичу пора всерьёз заняться свой формой, иначе команда вчистую провалит сезон.

Результат действительно ошеломляет. Да, «Клипперс» потеряли из-за травмы лица форварда Кавая Леонарда, которого в прошлом матче с «Денвер Наггетс» случайно ударил локтем одноклубник Серж Ибака. Однако у «Далласа» есть своя не менее болезненная потеря — тяжёлый форвард Кристапс Порзингис восстановится после травмы мениска только в январе. «Клипперс» считались явным фаворитом встречи.

Кристапс Порзингис Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

«Даллас» в первых двух матчах регулярного чемпионата откровенно не впечатлял. Поражение от «Финикс Санз» (102:106) в борьбе сменилось полным провалом в противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:138) на Рождество. Стоит отметить, что те же «Клипперс» в матче-открытии легко обыграли «Лейкерс» (116:109), ни разу не уступая в счёте по ходу игры. Тогда на паркете был Леонард, но, опять же, победа «Маверикс» над «Клипперс» считалась очень маловероятным исходом. Не говоря уже о таком тотальном доминировании «Далласа» с исторически унизительной разницей.

Вероятно, подопечные Рика Карлайла по-особенному настраивались на игру с «Клипперс». У большинства игроков «Маверикс» ещё свежи воспоминания из серии первого раунда плей-офф-2020. «Маверикс» уступили 2-4, но выглядели более чем достойно, потеряв Порзингиса по ходу противостояния. «Клипперс» воспользовались преимуществом в классе, но при этом вели себя очень некрасиво. В частности, Маркус Моррис пытался умышленно травмировать голеностоп Дончича. Уже экс-игрок «Клипперс» Монтрез Харрелл хотел спровоцировать словенца с помощью трештока. На тот момент команда Дока Риверса прошла дальше, но расплата ждала очень скоро. Во втором раунде «Лос-Анджелесу» устроил апсет «Денвер Наггетс» (3-4), отыгравший отставание 1-3 по ходу серии.

«Клипперс» всё-таки выбили юного Луку из плей-офф. Но от победы им должно быть стыдно Главный фаворит сезона оставил лишь отрицательные впечатления от своих действий на площадке. А Дончича ждёт большое будущее, без сомнений.

«Клипперс» не преобразились кардинально с тех пор. Риверса на посту главного тренера сменил его ассистент Тайрон Лю. Из пришедших игроков примечательными являются лишь Серж Ибака, Люк Кеннард и с натяжкой Николя Батюм. Джордж и Леонард остались на месте, как и не слишком ладившие с ними ролевики Моррис, Лу Уильямс и Патрик Беверли. Победы над «Лейкерс» и «Денвером» на старте «регулярки» дали повод полагать, что «Клипперс» вроде как разобрались с конфликтами внутри коллектива. Однако встреча с «Далласом» показала, что «Лос-Анджелес» — всё ещё достаточно хрупкая конструкция.

Теперь особо интересно узнать, как команда отреагирует на этот нокаут в следующих играх. Пол Джордж решил проявить лидерские качества, взяв на себя ответственность за провал.

«Тяжёлая игра. Беру на себя всю ответственность за это поражение. В следующий раз наша команда будет готова. Нас разнесли. Мы оказались не готовы к матчу. Это моя вина. Тяжёлая ситуация, если в Рождество ты был на выезде. Надеюсь, вчера все хорошо отпраздновали Рождество. Это и стало причиной сегодняшней вялости», – сказал Джордж.

Пол Джордж Фото: John McCoy/Getty Images

«Как можно ставить его в топ-4 игроков НБА?» Американские эксперты невзлюбили Луку Дончича Европейский парень доминирует в лиге, где всегда правили баскетболисты из США. Задето самолюбие даже Барака Обамы.

Способны ли «Клипперс» держать удар? Посмотрим. Джорджа в команде не считали авторитетом в прошлом сезоне. Возможно, он сумел убедить одноклубников в том, что является подходящим лидером. В свою очередь «Даллас» доказал, что слишком рано в команде разуверились после двух стартовых проигрышей. Побеждать контентедров подопечные Рика Карлайла более чем способны, даже без Порзингиса и с набравшим лишние килограммы Дончичем. Лука неспроста считается главным претендентом на MVP в этом сезоне. Дерзко отвечать на неверие окружающих он способен, вероятно, лучше всех в лиге.