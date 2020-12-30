Крупнейшая инвестиция в истории НБА прогорает. «Бакс» уже жалеют о переплате Яннису?

«Милуоки» установил рекорд всех времён по трёхочковым. Проблема в том, что заслуги Адетокунбо в этом нет вообще никакой.

«Милуоки Бакс» разгромил на выезде «Майами Хит» — 144:97 (46:26, 37:25, 32:24, 29:22) в матче регулярного чемпионата НБА. Результат, который вызывает большое удивление. Всего несколько месяцев назад «Майами» не заметил «Милуоки» (4-1) в полуфинале Восточной конференции НБА. Видимо, «Бакс» очень сильно хотели взять реванш, пусть даже это один из многих рядовых матчей регулярки.

В составе «Милуоки» Крис Миддлтон за 25 минут набрал 25 очков (10 из 13 с игры). Разыгрывающий Джру Холидэй записал на свой счёт 24 балла. Донте Дивинченцо сумел реализовать почти все попытки — 17 очков (6/8 с игры). В составе «Хит» 23 балла набрал Тайлер Хирроу, что погоды не сделало.

«Майами» не мог рассчитывать на помощь Джимми Батлера, повредившего голеностоп. Это не оправдывает ужасную игру подопечных Эрика Споэльстры, допустивших унизительную разницу как для победителя Восточной конференции и финалиста НБА. «Хит» потерпели третье самое крупное поражение в истории среди чемпионов конференции ха всю историю НБА. «Хьюстон Рокетс» уступил «Сиэтл Суперсоникс» с разницей «-56» в 1986 году, не так давно в ноябре 2019 года «Даллас Маверикс» разбил «Голден Стэйт Уорриорз» с преимуществом «+48», и далее идёт провал «Майами».

В защиту «Хит» можно привести только один аргумент. «Милуоки» показал исторически рекордную точность. Игроки «Милуоки» реализовали 29 трёхочковых бросков (при 51 попытке, 56,9% точности), установив новый рекорд НБА по количеству дальних попаданий в одном матче. Предыдущий рекорд (27) был установлен «Хьюстон Рокетс» в апреле 2019 года. 16 трёхочковых попаданий «Бакс» в первые 24 минуты встречи стали рекордом франшизы за половину матча.

Самый ценный игрок НБА для плей-офф непригоден. Яннис — настоящий балласт команды «Милуоки» в очередной раз бесславно завершил сезон. Пора менять Адетокунбо, который совсем не Майкл Джордан.

12 разных игроков «Бакс» отметились точными бросками из-за дуги, что тоже является рекордом всех времён. Разыгрывающий Джру Холидэй реализовал 6 из 10 трёхочковых попыток, Донте Дивинченцо – 5 из 6, Крис Миддлтон – 4 из 5. Интересно, что двукратный MVP НБА Яннис Адетокунбо выше ни разу не упоминался. И это неспроста. Яннис находился в тени одноклубников, набрав скромные 9 очков, 6 подборов и 6 передач за 24 минуты на площадке. Адетокунбо показал точность 3/9 с игры и 0/2 из-за дуги. То есть заслуги Янниса в рекорде всех времён по трёхочковым нет вообще никакой.

В межсезонье Адетокунбо подписал с «Милуоки» крупнейший контракт в истории НБА. Пятилетнее продление обошлось клубу в $ 228,3 млн. Складывается впечатление, что Яннис снизил к себе требования, обеспечив долгосрочную финансовую стабильность. «Бакс» провели уже четыре матча в регулярном чемпионате. Результат для подопечных Майка Буденхольцера посредственный (2-2), несмотря на погром «Майами».

Адетокунбо набирал в среднем 21,5 очка, 11,2 подбора и 4,2 передачи за 30 минут при точности 45,3% с игры и 22,2% из-за дуги. Для сравнения: в прошлом сезоне Яннис за те же 30 минут записывал себе в актив 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи при точности 55,3% с игры и 30,4% из-за дуги. Регресс Адетокунбо существенный по всем ключевым статистическим категориям.

Один человек связал руки целой франшизе. «Милуоки» пора прощаться с Яннисом Рыночная ценность Адетокунбо на пике. Менять нужно уже сейчас или будет поздно.

Яннис стал MVP сезона-2019/2020 не только благодаря доминирующей статистике, но и уверенному лидерству команды в турнирной таблице. В прошлом чемпионате «Бакс» вообще какое-то время шли в темпе покорения исторического рекорда «Голден Стэйт Уорриорз» (73-9) по победам в регулярке, но в итоге слишком расслабились в концовке. На Востоке конкурентов у команды Майка Буденхольцера просто не было. Сейчас уже допущены поражения от «Бостон Селтикс» (121:122) и «Нью-Йорк Никс» (110:130). Оба провала, в значительной степени, на совести Янниса. С «Бостоном» Адетокунбо не смог реализовать решающий штрафной в клатче, что привело к поражению «Бакс».

С «Нью-Йорком» Яннис никак не затащил. На бумаге цифры не такие уж плохие (27 очков, 13 подборов), но бросается в глаза точность из-за дуги — 1/5. Здесь у одноклубников не летело с запредельной точностью, как в игре с «Майами». Помощь Янниса была нужна как никогда. Но её не последовало. Итог — разгром от лотерейного аутсайдера, что для «Бакс» в прошлых регулярках вообще было беспрецедентным явлением.

Адетокунбо так и не решил свою главную слабость. Без навыков на периметре у франчайз-игрока ловить в плей-офф нечего, да и в регулярном чемпионате будут случаться провалы. В прошлом сезоне у Адетокунбо была просто плохая точность из-за дуги, но за четыре стартовых матча кампании-2020/2021 она стала очень плохой. Пока руководители «Бакс» вряд ли довольны крупнейшей инвестицией в истории НБА. Не жалеют ли о явной переплате? Всё-таки в межсезонье за Янниса ещё можно было получить что-то ценное, выменяв на другую звезду и активы.

Транжирство исторических масштабов. «Бакс» сильно пожалеют о рекордном контракте Янниса Леброн Джеймс уже потирает руки. Неудивительно, ведь конкуренты сделали огромную глупость.

Прошлые примеры супермаксимальных контрактов не принесли клубам никакого прогресса. Расселл Уэстбрук (дважды) и Джон Уолл были быстро сброшены своими франшизами, Джеймс Харден сейчас на грани обмена из «Хьюстон Рокетс», Стефен Карри не факт что способен вытащить «Голден Стэйт» в плей-офф в этом сезоне после катастрофического провала в прошлом, «Портленд» с Дэмьеном Лиллардом уткнулся в потолок — выход в плей-офф и болезненный вылет от топ-контендера. Неужели настала очередь «Бакс», которые регрессируют после «супермакса» Янниса?

«Милуоки» разбил «Майами» в отдельно взятом матче регулярного чемпионата, но обольщаться не стоит. Команды снова сыграют во Флориде через сутки. Не исключено, что подопечные Эрика Споэльстры кардинально преобразятся и возьмут реванш у «Бакс». В НБА это вполне реально — проиграть сопернику под 50 очков, а на следующий день победить его.