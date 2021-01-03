Торжество результативности. «Химки» перебросали «Локомотив-Кубань»

Посленовогоднее блюдо для баскетбольных гурманов — матч «Локомотива-Кубань» против «Химок». Естественно, интрига встречи выходила за пределы паркета. Ведь именно железнодорожники стали той самой командой, которая в прошлом сезоне нанесла жёлто-синим единственное поражение в чемпионате Единой лиги ВТБ. С тех пор краснодарцы не сильно изменились. В Подмосковье провели чуть больше перестановок, но много исполнителей остались в команде.

Концовку 2020 для «Химок» не назовёшь удачной. И если во внутреннем первенстве успех был переменный, то в Евролиге ситуация складывалась очень плохо. «Локо» же надолго потерял главную звезду Алана Уильямса, но главный тренер Евгений Пашутин очень быстро перестроил команду. В последнее время отсутствие лидера было не так уж заметно на площадке.



Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис удивил стартовой пятёркой. Сразу четыре российских игрока: Алексей Швед, Вячеслав Зайцев, Сергей Карасёв и Егор Вяльцев. Наличие последнего было обусловлено его отличной игрой в последнем матче Евролиги с «Олимпиакосом» в 2020 году.

Закрыть год на мажорной ноте не удалось. «Химки» уступили «Олимпиакосу» Возможно, 2020-й заберёт с собой весь негатив, и в следующем году подмосковный клуб покажет более качественный результат.

Вдохновенные броски Вяльцева издали позволили тому за один матч против «Олимпиакоса» набрать больше, чем за все остальные игры сезона. И в Краснодаре он снова был в «огне». И именно снайперская агрессия ветерана и его 16 очков за первую половину без единого промаха, позволили гостям действовать с позиции силы.



«Локомотиву» необходимо было снова перестраиваться. К давно травмированному Уильямсу добавились ещё два игрока основной ротации Миндаугас Кузминскас и Уилл Каммингс. Именно поэтому на опеку подвижных «маленьких» игроков соперника Евгению Пашутину пришлось выпускать капитана Станислава Ильницкого, который много лет был в системе подмосковной команды.



Неважно вошёл в игру защитник «Локо» Григорий Мотовилов, а потому шанс отличиться получили молодые игроки. Мартюк, Емченко и Долинин провели на паркете больше 10 минут, но привнести в игру нужной для рывка энергии не смогли. Зато активно помогали Джордану Кроуфорду, которого было невозможно сдержать. Американец атаковал с любой дистанции и несмотря на уровень сложности чаще попадал, чем промахивался.

Именно снайперская активность Кроуфорда оставляла кубанцев в игре. «Химки» выглядели мощнее и разнообразнее, но против точных бросков с девяти метров найти противоядие не удавалось.

Вполне реально дойти до финала. «Локомотив-Кубань» в ожидании решающих баталий Еврокубка Все участники Топ-16 известны. «Локо» уже узнал своих соперников: слишком большой угрозы не наблюдается.

Ключевым стал отрезок в конце третьей четверти, когда основной и единственный центровой «Локо» Реджи Линч изрядно устал и перестал действовать со свойственной ему энергией. Мало того, что американец перестал активничать в трёхсекундной зоне соперника, так и в защите его начала поддавливать пара Микки-Букер. Второй был особенно хорош, после изумительных ассистов от Алексея Шведа.



Швед, к слову, провёл почти идеальный матч. Пока шло у Вяльцева и других партнёров он раздавал и помогал, а когда нужно было решить исход матча — принялся за стрельбу. Казалось, что единственный соперник, с кем подмосковный Супермен не мог совладать, была его повязка на голове. Именно она постоянно сползала на шею и слетала с головы. Это, правда, никак не сказывалось на точности. В итоге у Шведа дабл-дабл — 30 очков и 12 результативных передач.



Во второй половине четвёртой четверти «Химки» всё-таки окончательно сломили соперника. «Локомотив» не мог больше сопротивляться, а разница стала двузначной. Кроуфорд набрал 34 очка, но сегодня этого было явно мало для победы. Итоговый счёт 102:91 в пользу гостей. «Химки» порадовали себя и болельщиков. Теперь нужно прервать серию поражений в Евролиге.