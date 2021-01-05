Лука превосходит темп легенд НБА. Даже Леброн пал перед его свершениями

Молодая звезда «Даллас Маверикс» Лука Дончич никогда не считался атлетом, но его форма на старте каждого сезона вызывала бурю эмоций у журналистов и болельщиков. После невероятного выступления в плей-офф словенцу выписали кучу авансов и всё чаще называли одним из главных претендентов на звание самому ценному игроку регулярного чемпионата. Подобное внимание всегда сопряжено с огромным давлением. Каждый изъян Дончича теперь достояние общественности. Потому как звание MVP — это что-то совершенное и недосягаемое.
Джеймс Харден — один из главных ньюсмейкеров межсезонья. Борода сначала ультимативно требовал обмена, потом злостно нарушал противокоронавирусные правила, а в итоге появился на тренировках с лишним весом. Именно поэтому встреча «Далласа» и «Хьюстона» в регулярном чемпионате НБА рассматривалась именно через призму соперничества двух (пухленьких) звёзд.
«Даллас» начал активнее, несмотря на присутствие болельщиков «Рокетс» на арене. Хозяева набрали первые два очка в матче, после чего ушли в тень на некоторое время. Это позволило «Маверикс» лидировать в счёте, а персонально Дончичу чувствовать себя уверенно. Собственно, именно игра Луки и давала команде нужную энергию. Его 12 очков и 5 подборов в первой четверти определили двузначную разницу, отправив команды на перерыв при счёте 33:21.
Вторая четверть получилась сумбурной и даже немного странной. В самом начале центровой «Хьюстона» Демаркус Казинс попытался отодвинуть от своего партнёра Уилли Коли-Стайна, но сделал это грубовато. Центровой гостей отмахнулся, в результате обоим баскетболистам были выписаны технические фолы.
Казалось, что момент заигран, а Казинс только подтвердил это, когда набрал четыре очка подряд и заметно добавил энергии «Хьюстону», который благодаря этому сократил разницу до 6 очков. Но характер бигмена «Рокетс», кажется, не изменить. После одного из успешных проходов под кольцо он что-то сказал арбитру, который тотчас выписал ему второй «технарь», отправив в раздевалку.
Пока Джеймс Харден отдыхал на скамейке запасных, о себе напомнил Джон Уолл. Сбежавший из «Вашингтон Уизардс» и списанный многими из-за разрыва ахилла, он, кажется, набрал отличную форму. Может, Джон пока не так стабилен в бросках, но его динамика точно на высочайшем уровне. Защитник почти два года был вне большой игры, а сейчас это практически незаметно. Только Майклу Джордану и Джону Уоллу удалось набрать больше 50 очков в сумме за два первых матча сезона после двухлетнего отсутствия в лиге. И только Уолл делал это после травмы, поскольку Джордан не играл по собственному желанию.
Харден и Дончич не считаются экспертами по игре в в защите. Однако уже во второй четверти Бороде пришлось отведать напор словенской звезды. Лука в фирменном стиле забрался в трёхсекундную зону, отодвинул корпусом Хардена и с отклонением набрал своё 20-е очко в матче.
Гости уходили на большой перерыв лидерами, а «Рокетс» никак не могли к ним подобраться. Игра Хардена и Уолла не была яркой, а одними из главных действующих лиц были ролевики Кристиан Вуд и Эрик Гордон.
Зато после отдыха хозяевам наконец-то удалось рвануть. Их главное оружие заработало! Трёхочковые начали достигать цели, а организация игры «Далласа» начала рассыпаться, превращаясь в песок. В результате меньше чем за четыре минуты «Рокетс» устроили рывок 14:0, превратив отставание в 16 очков в «-2».
В какой-то момент показалось, что «Маверикс» упускают нити игры и не смогут вернуться. Дончич пытался бросать издали, но мазал. За это, кстати, ему снова «прилетит», поскольку он по-прежнему в числе худших игроков по проценту реализации трёхочковых во всей НБА. Но спасли Луку штрафные, которые он бил без промахов, и партнёры.
Классная игра Тима Хардуэя-младшего не позволила «Далласу» свернуть с заданного на первых минутах матчах курса. «Хьюстон» так и не смог выйти вперёд, ограничившись кратковременным лидерством на первых секундах. Хардуэй установил личный рекорд результативности — 30 очков. Защитник реализовал 8 из 10 дальних бросков, став настоящим икс-фактором для своей команды.
Дончич же грамотно находил Хардуэя и других партнёров передачами, заработав впервые в сезоне трипл-дабл. За 38 минут на паркете Лука настрелял 30 очков, собрал 16 подборов и отдал 11 передач. Фантастическую статистику могли бы омрачить 8 потерь словенца, но и их запросто перекроет показатель «плюс-минус». За то время, что звезда «Далласа» находилась на паркете, команда победила с разницей в 28 очков. Для сравнения: с Харденом на площадке «Хьюстон» проиграл с разницей в 24 очка. Показатель Бороды, кстати, худший в команде.
Не обошлось и без мощных свершений. Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (113:100) преодолел отметку в 1000 очков, 1000 подборов и 1000 результативных передач за карьеру. Для этого словенскому баскетболисту понадобилось 139 матчей в лиге. Лука превзошёл форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, у которого на это ушло 158 матчей.
Кроме того, Лука оформил 4-й трипл-дабл 30-15-10 в возрасте менее 22 лет. В истории НБА в таком возрасте данную статистику покоряли только Оскар Робертсон и Мэджик Джонсон (по одному разу). То есть словенец превзошёл двух выдающихся легенд XX века вместе взятых. Лука оформил 26-й трипл-дабл за карьеру в возрасте менее 22 лет. У двух его ближайших преследователей Мэджика Джонсона (13) и Бена Симмонса (12) в сумме меньше трипл-даблов. Если посмотреть на статистику других легенд (кроме Мэджика), то и их Лука опережает всех вместе взятых. Например, знаменитые игроки прошлого столетия Мэджик Джонсон (13), Оскар Робертсон (7) и Алван Адамс (5) на троих до 22 лет не оформляли столько трипл-даблов, как Дончич.
«Маверикс» побеждают 113:100, а Дончич хоть и провёл не самый выдающийся матч в карьере (Лука может намного больше и пока лишь разогревается и набирает ход на старте чемпионата), но в очном противостоянии легко справляется с Харденом и отмечается новыми историческими достижениями, только подтверждая свой суперзвёздный статус и веские претензии на звание самому ценному игроку сезоа НБА.
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