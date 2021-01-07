Первый серьёзный тест провален. Слишком рано восхваляли «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт Уорриорз» ещё несколько лет назад называли лучшей командой в истории баскетбола. И небезосновательно. Фантастический стиль с обилием трёхочковых не оставлял шансов соперникам. Но всё изменили травмы. Перед стартом сезона-2020/2021 команда Стива Керра потеряла одного из ключевых игроков — Клэя Томпсона. Звёздный атакующий защитник порвал ахилл во время тренировки и пропустит весь сезон.



И первые матчи показали беспомощность «Уорриорз». Стеф Карри пытался, но у него ничего не получалось.

Команда преобразилась после возвращения Дрэймонда Грина. Форварда называют системообразующим игроком клуба и, судя по результатам, справедливо. Перед домашней игрой с «Лос-Анджелес Клипперс» «воины» потерпели лишь одно поражение в пяти матчах и поднялись в зону плей-офф.



Присутствие Грина положительно сказалось на Стефе Карри, выдавшего невероятный 62-очковый перформанс в игре с «Портлендом».

Карри выдал мощнейшую игру века за «Уорриорз». Крутая, но разовая и пустая акция 62 очка Стефена не отменяют объективную реальность. «Голден Стэйт» — посредственная команда без шансов на титул.

«Клипперс» же команда после стартовой победы над принципиальными соперниками из «Лейкерс» не обрела необходимой уверенности и всё ещё ищет свою лучшую игру, чередуя победы с поражениями.



Обе звезды гостей вышли на паркет с первых минут. Пол Джордж подвернул ногу и до сих пор играет через боль, а Кавай Леонард вынужден играть в маске из-за наложенных швов после столкновения с партнёром Сержем Ибакой.



Первые минуты удивили уровнем защиты. Обе команды действовали так, словно это как минимум матч плей-офф. Это не могло не сказаться на результате. Несколько минут счёт вообще был 0:0, а свои первые очки хозяева набрали спустя пять минут после стартового спорного. Благо соперник при этом набрал всего четыре.



«Клипперс» максимально внимательно следили за Карри. Все знают, что этому повелителю дальнего броска нельзя давать разыграться, а то случится шоу, подобное тому, что было в игре с «Блэйзерс». Стеф попадался в ловушки и был вынужден отдавать партнёрам. Свой первый дальний бросок звезда «Уорриорз» совершила лишь спустя 7 минут после начала матча.



Если гости могли пользоваться дальними бросками, то у «Голден Стэйт» это совсем не получалось. Первое попадание случилось только на последней минуте первой четверти, а до этого были девять холостых попыток.

«Голден Стэйт» терпит разгром, Леброн получает болезненный удар. Мощный старт сезона НБА «Лейкерс» витали в облаках после вручения перстней, за что поплатились. Кевин Дюрант вернулся и не оставил шансов «Уорриорз».

Повышенное внимание к Карри развязывало руки его партнёрам. Эрик Паскалл воспользовался этим и добавил команде энергии, набирая столь важные очки во второй четверти. Именно активность 41 номера драфта 2019 года и его 9 очков помогли хозяевам догнать оторвавшихся было на 10 очков «Клипперс».



Концовка первой половины завершилась дальним попаданием от Стефа Карри. Разыгрывающего донимал неугомонный Патрик Беверли, давно уже превратившийся из баскетболиста в цепного пса, способного залезть под кожу абсолютно любому сопернику. Звезда «Уорриорз» эффектно обыграла своего опекуна. Забегая вперёд, стоит сказать, что со своим делом Патрик всё-таки справился, поскольку это попадание так и осталось единственным для Карри за все 35 минут игрового времени.



Кавай Леонард тоже испытывал проблемы. Защита хозяев отлично работала против него, заставляя одного из самых стабильных и хладнокровных игроков лиги терять мяч. Конечно, Кавай набирал очки, но его итоговые 7 потерь за матч выглядят как минимум необычно.

«Голден Стэйт» рано списали, Леброна зря перехвалили. Чего ждать в сезоне НБА-2020/2021 «Лейкерс» почему-то записали в бесспорные фавориты, хотя желающих свергнуть их с трона хватает. Удивить может даже похудевший Зайон.

В третьей четверти «Уорриорз» впервые в матче смогли выйти вперёд. Стив Керр часто менял игроков, а скамейка дала необходимый импульс. Прежде всего, в дальних попытках. Дэмион Ли, Кент Бэйзмор, Брэд Уонамэйкер и Майкл Мюлдер выдали 4 точных броска из-за дуги на 9 попыток. Но получить сколько-нибудь солидного преимущества и сломать соперника не вышло.



Хотя попытки к перелому были. За пять минут до конца матча Дрэймонд Грин вновь напомнил всем о своей избыточной неуступчивости, когда схватил за руку Кавая Леонарда, пытавшегося забить сверху, и буквально опрокинул того на паркет. Судьи дали неспортивный, но не удалили Грина.



После этого Кавай реализовал штрафные, а в следующей атаке вновь понёс сверху, заставив (менее жёстко) снова сфолить на себе. Всё это вылилось в рывок 14:4 от «Клипперс», и даже зонная защита хозяев не смогла остановить его. Карри и Грин смазали свои попытки в концовке, а финальную точку поставил Эндрю Уиггинс, бросивший «сквозняк» после того, как его вывели на дальний бросок.

«Уорриорз» проигрывают 101:108, а главному тренеру Стиву Керру снова придётся искать какие-то оправдания для Келли Убре. Форвард на старте сезона никак не мог попасть издали, реализовав всего 2 попытки из 30. В матче против «Клипперс» он вообще ни разу не попал, бросив 6 раз. Кажется, матч против «Сакраменто Кингз», где Убре реализовал 4 из 6, всё-таки был исключением.



Первый по-настоящему серьёзный тест контендером Западной конференции «Голден Стэйт» не прошёл и провалился. Всё-таки «Сакраменто» и «Портленд» даже близко не уровень «Клипперс», к тому же настрой этих соперников вряд ли был максимальным. Карри резко снизил свою результативность при плотной опеке. «Уорриорз» вернулись», — часто звучали заявления после громких побед над «Кингз» и «Трэйл Блэйзерс», когда Стефен в сумме набрал 92 очка. Поспешили приписать «Голден Стэйт» возвращение на конкурентоспособный уровень.