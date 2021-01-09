Всё-таки Майкл Джордан нашёл настоящую жемчужину. Ламело оформил рекорд века

19-летний парень стал спасением франшизы «Хорнетс». А ведь младший из братьев Боллов только начал приспосабливаться к НБА.

Встречу «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Шарлотт Хорнетс» американские пиарщики пытались «продавать» через противостояние двух родных братьев Лонзо и Ламело Боллов. Действительно, это первый случай в истории НБА, когда на паркет в составе противоположных команд выйдут два брата, выбранных на драфте в топ-3. Конечно, можно сколько угодно спорить о правильности выбора именно под столь высоким пиком, но факт останется фактом.

Лонзо Болл после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс» пытается доказать свой звёздный статус. Он всё ещё молод, но имеет необходимый опыт и таких же талантливых партнёров, готовых прогрессировать. Ламело же пока просто познаёт мир НБА. В своём дебютном матче против «Кливленд Кавальерс» он не смог набрать ни одного очка, зато уже в четвёртом настрелял 22. Правда, лишь в двух играх из восьми Ламело смог уйти с паркета с положительным показателем «плюс-минус». Отчасти это и вина его партнеров по команде, поскольку «Шарлотт» в данный момент к числу контендеров не относится.

Главный тренер «Нового Орлеана» Стэн ван Ганди в преддверии игры братьев рассказал историю из своей жизни, когда он впервые сыграл против команды, которую тренировал его родной брат Джефф: «Когда я стоял и смотрел на него, то понимал — это особенный момент. Мы же росли вместе, а сейчас тренируем команды НБА. Невероятные чувства».

Младший из братьев Болл также вспомнил, как в детстве бился против брата дома:

«Пожалуй, то был самый ожесточенный баскетбол в моей жизни. У нас во дворе были сражения, мы рубились, падали на асфальт, играли очень жёстко. Родителям становилась страшно, когда мы шли туда. Те дуэли многое значили. Вам надо было видеть это, всё было по-настоящему», — сказал Ламело в интервью ESPN.

Майкл Джордан нажил себе новую проблему. Ламело исторически провально дебютировал в НБА Парень, который должен был тащить команду, оказался совершенно бесполезным на площадке. «Шарлотт» впору серьёзно забеспокоиться.

На фоне нестабильного Ламело Болла первый номер драфта 2019 Зайон Уильямсон смотрится невероятно мощно. И речь сейчас не только о физической форме, кардинально отличающая двух баскетболистов. Форвард «Пеликанс» точно знает свои сильные стороны и пользуется ими по полной. Только в стартовой четверти он несколько раз продавил оппонентов за счёт мощи и набрал 8 очков. Столько же, кстати, было и у другой молодой звезды Брэндона Ингрэма.

Уже в стартовом игровом отрезке хозяева сильно оторвались в счёте — 38:22. Главная причина лежит на поверхности — «Нью-Орлеан» реализовал 7 из 10 дальних бросков, тогда как их соперник только искал пути к кольцу.

Пока Зайон показывал баскетбол высочайшего уровня, Ламело начал с трёх промахов и лёгкой неуверенности. К чести третьего номера драфта 2021 он не опускал рук в защите, а в нападении старался сыграть на партнёров. В концовке 12-минутки младший Болл наконец забил в проходе.

Во второй четверти ван Ганди решает изменить то, что приносило результат. Тренер убрал с паркета больших Стивена Адамса и Брэндона Ингрэма, выпустив четырёх «маленьких» и оставив с ними одного Зайона. Скорость резко возросла, но вместе с ней увеличилось и количество промахов и потерь. Гости последним не воспользовались, а потому разница в какой-то момент почти вплотную приблизилась к «двадцатке».

19-летний толстяк заработал сотни миллионов долларов. Зайону даже не пришлось напрягаться Молодому парню пророчат миллиардное состояние в скором будущем. Деньги буквально липнут к тинейджеру.

Большое количество потерь у хозяев не могло не сказаться. Соперник почувствовал слабость «Пеликанс», когда у тех снизился процент попадания издали. Разница в счёте началась сокращаться, а одним из двигателей «Шарлотт» стал именно Ламело Болл. Несмотря на пару курьёзных потерь, он сильно добавил в скорости и в желании. Гости регулярно набирали очки второго шанса и взяли курс на погоню.

На последних секундах третьей четверти «Хорнетс» отдали мяч младшему Боллу и тот уверенно зарядил издали через своего родного брата и попал! 8-очковая разница превратилась в «-5», а играть оставалось ещё целых 12 минут.

За 3:43 до конца матча Ламело совершил подбор после промаха Ингрэма и разогнал нападение «Шершней», отдав передачу на свободного Гордона Хэйворда. Форвард попал издали, увеличив преимущество своей команды до четырёх очков, а на лицевом счету младшего Болла красовалась линейка из 12 очков, 11 подборов и 9 передач. Стоит отметить, что 5 из 11 подборов новичок взял на чужом щите.

Болл отдавал 5+ передач в 7 матчах подряд, что является рекордной серией новичка при выходе со скамейки запасных в XXI веке, а точнее со времен Маггси Боггса в сезоне-1987/1988. 19-летнему Ламело не хватило одной передачи, чтобы стать самым молодым баскетболистом в истории лиги с трипл-даблом на счету. Кроме того, Ламело удалось обыграть выступающего за «Пеликанс» старшего брата, Лонзо (5 очков, 3 передачи, 2 подбора), в первой личной дуэли в НБА.

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Главный тренер гостей Джеймс Боррего явно не горел желанием рисковать итоговым результатом, гонясь за трипл-даблом своего юного разыгрывающего. Коуч отправил Болла отдыхать, поставив «зону» на последние минуты. Это решение позволило нейтрализовать нападение «Пеликанс». Зайон дважды не смог забить с близкого расстояния, Ингрэм также самоустранился и не знал куда ему бежать, Лонзо был неплох в защите, но в нападении в чистую проиграл дуэль младшему брату, который хоть и остался без исторического трипл-дабла, но сделал первый в карьере дабл-дабл и провёл очень убедительный матч, доказав обоснованность столь высокого выбора на драфте.

Уильямсон набрал свои дежурные 26 очков и 8 подборов, но в целом не показал чего-то запредельно впечатляющего. Даже на фоне Ламело Болла, который только начинает приспосабливаться к НБА. «Хорнетс» (4-5) побеждают «Пеликанс» (118:110) на чужой площадке и вплотную приближаются к зоне плей-офф Восточной конференции. «нью-Орлеан» (4-5) выдает аналогичный результат на Западе, и упускает возможность ворваться в топ-8.

18-летний мальчишка покупает команду и ждёт контракт на $ 100 млн. Как Ламело шёл к успеху Тот случай, когда хайп оправдан. Младший из братьев Боллов не просто распиаренный персонаж, но и отличный игрок.

Всё-таки владелец «Хорнетс» Майкл Джордан нашёл жемчужину в лице Ламело. Случаются периодические сбои, Парень ещё сырой, но обладает огромным потенциалом. Получение опыта в НБА позволит его игре засиять новыми красками. Пока самыми результативными в «Шарлотт» являются Гордон Хэйворд, Терри Розир и Дэвонте Грэм, но рано или поздно Ламело начнёт прибирать инициативу к своим рукам. Пользу для франшизы он уже принёс. «Хорнетс» стали интересными на национальном уровне, чего ранее не было. У Ламело 6,2 млн подписчиков в «Инсnаграме» — больше, чем у множества состоявшихся суперзвезд НБА. Следят за ним – уделяют внимание и организации из Северной Каролины.