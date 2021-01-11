Леброна били и провоцировали. Творить гениальность он всё равно не перестал

Серия «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА 2020 года была совсем недавно и потому наверняка всё ещё сильно расстраивает болельщиков и игроков из Техаса. Тогда команда Джеймса Хардена победила в первом матче, заставив много и лестно говорить о себе. Однако радость была скоротечной. Следующие четыре встречи будущие чемпионы выиграли, показав миру все слабости Бороды как лидера и несовершенность системы Майка Д’Антони.

Главного тренера после плей-офф уволили, отправив следом и Рассела Уэстбрука. Казалось, что «Хьюстон» вновь готовится окружить Хардена нужными партнёрами, которые наконец-то смогут помочь тому пошуметь в плей-офф. Но шуметь в межсезонье решил сам лидер клуба. Вряд ли стоит в очередной раз рассказывать о его походах по тусовкам во времена коронавируса, физической форме и требование срочного обмена, но главное на данный момент — Джеймс Харден всё ещё игрок «Хьюстона». Команды, с тремя победами в семи матчах.

Худший контракт НБА сброшен. «Вашингтон» празднует, «Хьюстон» терпит крах Громкий обмен Расселла Уэстбрука на Джона Уолла выгоден только столичному клубу. Техасцы усугубили и без того плачевную ситуацию.

«Лейкерс», образцово отработавшие своё межсезонье и серьёзно усилившие чемпионский состав, перед очной встречей были абсолютными фаворитами. Собственно, собравшиеся в «Тойота центре» болельщики уже на первых минутах стартовой четверти увидели подтверждение этому. Гости проигрывали 2:3, после чего рванули вперёд, выдав 12:0.



Чемпион в привычной манере тратил силы рационально. Но если соперник даёт возможность забивать в быстром отрыве, то почему этим не пользоваться? С первых минут Леброн Джеймс и остальные игроки калифорнийского клуба старались с первой передачи найти под чужим кольцом свободного партнёра. И такая вроде бы школьная тактика работала! «Хьюстон» просто не успевал за скоростями соперников.

Вдобавок ко всему, хозяева слишком часто теряли мяч. Только за первые четыре с половиной минуты «Ракеты» сделали пять ошибок, а всего за первую четверть их набралось аж восемь.



Главная же потеря «озёрников» случилась в конце первой четверти, когда Маркиф Моррис повздорил с Демаркусом Казинсом и толкнул того в пылу эмоций и был удалён с площадки. Казинса точно не назовёшь пай-мальчиком, но судьи его простили, оставив в игре с одним техническим фолом. Правда, ненадолго. Уже в начале второй четверти бигмен «Хьюстона» зачем-то от души приложил Леброна рукой по лицу и отправился догонять Морриса.

Отказался от рекордной зарплаты в истории и прогорел. Печальная ситуация Джеймса Хардена Борода хотел слишком многого. В итоге остался как без больших денег, так и без шансов выиграть чемпионский титул НБА.

Хоязева поначалу не заметили потери центрового и даже максимально близко приблизились к сопернику. И тут «Лейкерс» вновь выдали мощный рывок. Девять безответных очков чемпиона вернули разницу к двузначному значению. Особенно хорош был Энтони Дэвис, который (как и в серии плей-офф 2020 года) чувствовал себя максимально комфортно на обеих сторонах площадки. Именно активность форварда, вкупе с отличной защитой и игрой Леброна, позволили пурпурно-золотым достигнуть «+20» к концу первой половины.

Провокации бывшего одноклубника по «Лейкерс» Казинса и остальных игроков «Рокетс» не выбили Леброна из колеи. В третьей четверти Джеймс отдал гениальную передачу левой рукой через всю площадку на Кентавиуса Колдуэлл-Поупа. Сделал это едва коснувшись мяча после подбора. Соперник опомниться не успел, как получил два очка после фаст-брейка. Официальный твиттер-аккаунт НБА решил показать этот хайлайт со всех ракурсов, что случается с яркими моментами не так уж часто. Здесь именно тот случай, когда посмаковать блестящим ассистом нужно пол любым углом.

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Хозяева нашли в себе силы вернуться в игру после перерыва. Воспользовавшись тем, что соперник снизил обороты, «ракеты» выдали невероятный камбэк с помощью рывка 16:2 в третьей четвери. В какой-то момент показалось, что игра вот-вот перевернётся, но очень вовремя в составе чемпионов проснулся молодой талант Кайл Кузма, подписавший перед стартом сезона новый контракт, а перед матчем купивший себе новый дорогущий спортивный автомобиль.



Но нынешние «Лейкерс» тем и опасны, что лидером в любой момент может стать каждый игрок ротации. Алекс Карузо замучил Джеймса Хардена своей активной защитой, став одной из главных причин его семи потерь за матч. Монтрезл Харрелл очень легко разбирался в «краске» и именно его 16 очков позволили отдыхать Леброну и Дэвису в концовке матча. А ведь ещё отличные отрезки выдавали и Марк Газоль (6 очков), и Деннис Шрёдер (8 очков), и, конечно, Тэйлен Хортон-Такер (17 очков).

«Самый совершенный игрок в истории». Леброн теснит Джордана даже в 36 лет Король славно отметил день рождения в Техасе. Степень величия Майкла снова поставлена под сомнение.

Гости уверенно довели дело до победы, затратив минимум сил и эмоций. Итоговый счёт 120:102. «Лейкерс» остаются в Хьюстоне, где у них будет день отдыха, после чего Леброн и компания проведут ещё один матч регулярного чемпионата против «Рокетс». Хозяевам будет сложно, но именно с помощью игр с одной из лучших команд лиги прямо сейчас можно развиваться и расти. Потому что ни Харден, ни Джон Уолл не могут в одиночку переиграть действующего чемпиона.



Последнему, к слову, пока многое прощают. Всё-таки Джон два года не играл из-за разрыва ахилла и только-только обретает былые кондиции. Но его 14 очков при 4 потерях и полезности «-28» скоро могут соотнести с 41 миллионом долларов, которые зарабатывает защитник.