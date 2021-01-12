«Химки» не выдержали темпа «Барселоны». Но проблески яркой игры были

«Химки» подходили к матчу 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с серией из 10 поражений подряд. Настроение не очень хорошее, но всё-таки рано или поздно неудачный отрезок прервётся. Существовали предпосылки вернуться на победный путь уже в игре с «Барселоной».

«Барса» приехала в Россию без главной звезды тяжёлого форварда Николы Миротича, который уже более трёх недель решает личные вопросы (клуб не раскрывает детали) и не выходит на площадку в Евролиге. Кроме того, из-за проблем со здоровьем не может играть основной центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис. Уже давно выбыл из строя форвард Виктор Клавер, который восстанавливается после операции на запястье. Последний не является большой потерей, а вот Дэвис (12,6 балла эффективности) и Миротич (23,7 балла) определяют игру «блауграны» и являются самыми полезными в команде. Миротич вообще лидирует в Евролиге по эффективности, оправдывая статус самого высокооплачиваемого баскетболиста Старого Света ($ 5,4 млн в год).

ЦСКА снова есть в топ-10 крупнейших контрактов Европы. «Реалу» и «Барсе» не позавидуешь «Армейцы» после годичного отсутствия вернулись в рейтинг. Алексей Швед держит марку и остаётся в пятёрке по зарплате на континенте.

Мастеров в команде Шарунаса Ясикявичюса всё равно хватает. В первую очередь речь о представителях задней лини атакующих защитниках Кори Хиггинсе и Кайле Куриче, а также разыгрывающем Нике Калатесе. Все они отвечают за атакующую эффективность. Игру в обороне способен зацементировать бывший «Мистер замок» Евролиги форвард Адам Ханга.



С другой стороны, у «Химок» состав тоже не беден на талант. Ясикявичюс перед матчем первого круга с «Химками» (87:74) говорил, что подмосковный клуб обладает одним из сильнейших ростеров в Европе. Литовский специалист отметил, что его удивляет последнее место команды в турнирной таблице.

Перед матчем второго круга в Мытищах Ясикявичюс тоже заявил нечто подобное. Назвал «Химки» одной из сильнейших команд в Европе и отметил способность нескольких игроков решать исход матчей, в частности отдельно выделил Алексея Шведа. Аналогичные комплименты в адрес «Химок» были и от капитана «Барсы» Пьера Ориолы.



«Химки» тоже столкнулись с некоторыми кадровыми проблемами. Разыгрывающий Стефан Йович, а также форвард Янис Тимма и Йонас Жеребко не смогли выйти на паркет. Всё равно интригу в противостоянии это не убивало. Всё-таки Швед, Девин Букер, Джордан Микки, Эррик Макколулм были в строю, как и многие ведущие игроки ротации, включая впервые сыгравшего в 2021 году ветерана Сергея Моню.

Торжество результативности. «Химки» перебросали «Локомотив-Кубань» Алексей Швед и Джордан Кроуфорд покорили отметку 30+ очков, обе команды немного недотянули до 200 набранных баллов.

Стартовые минуты встречи показали, что у «Химок» есть потенциал сражаться с «Барсой». В первой четверти развернулась яркая результативная «перестрелка». «Химки» преимущественно лидировали, но всё-таки в последней атаке позволило «Барсе» завершить игровой отрезок с равным счётом — 26:26. Во второй десятиминутке результативность не слишком упала, однако «Барса» сумела немного оторваться в счёте к перерыву — 54:48. Х-фактором каталонцев стал Кайл Курич, у которого очень хорошо летело из-за дуги — 4 попадания при 4 попытках.

После перерыва результативность резко спала, что было на руку «Барсе». В третьей четверти каталонцы увеличили преимущество на 7 очков (19:12), а в заключительной десятиминутке удерживали лидерство и довели дело до победы — 87:75. Преимущество на подборе (44-22), главным образом, позволило «Барсе» не допустить камбэк «Химок».

ЦСКА круче звёздной «Барселоны». «Армейцы» собрали абсолютно лучшую команду Европы «Реал» откровенно не вывозит, турки посыпались. А московский клуб идеально укомплектовал состав на сезон.

Теперь «Барсу» тяжёлое испытание в матче с ЦСКА в пятницу. «Армейцы» получают хороший шанс упрочить лидерство в турнирной таблице, обыграв каталонцев без Миротича и Дэвиса. Главное не проявить к сопернику излишней недооценки. Этот состав «Барсы» тоже очень опасен.



«Химки» достойно бились с «Барсой» на отдельных отрезках матча, но всё-таки для победы этого не хватило. В четверг команду Римаса Куртинайтиса ждёт выезд в Стамбул к «Анадолу Эфесу».