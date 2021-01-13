Вся принципиальность улетучилась? Давно ЦСКА так мощно не доминировал над «Жальгирисом»

Об интриге советских времён можно только мечтать. Литовцы вообще не лидировали в Москве, а дома минимально вели лишь считанные секунды.

ЦСКА прервал свою мощную серию из 12 побед подряд обидным поражением от «Басконии» в Витории. Тогда «армейцы» весь матч пытались догнать соперника, в итоге догнали и имели шанс на победу, но последний бросок Майка Джеймса оказался неточным. Начинать новую серию нужно было дома игрой против «Жальгириса».

Литовцы, кажется, уже и забыли, как проигрывать. Последнее их поражение в Евролиге датируется 4 декабря. Именно после встречи с «Барселоной» «зелёные» побеждают на протяжении шести игр подряд. ЦСКА, кстати, игру на выезде в первом туре выиграл (87:78). Не обошлось без небольшой нервозности в концовке и геройств Майка Джеймса, набравшего 27 очков (5/6 из-за дуги). Однако ЦСКА ни разу не уступил в счёте, полностью контролируя ситуацию на паркете.

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Матч в Москве начался с рывка хозяев. Дэрран Хиллиард отметился двумя бросками со средней дистанции, а Никола Милутинов добавил к ним свои два точных броска из-под кольца. Гости при этом ничего не забили и отправились на разговор с тренером при счёте 0:8.



Минутная пауза в игре пошла на пользу «Жальгирису», который мгновенно вышел из спячки и разразился двумя дальними попаданиями. Это заставило «армейцев» ответить ещё более высокой цепкостью в защите, что повлияло на продуктивность нападения. В результате обе команды притормозили с набором очков.

В чём москвичи заметно превосходили своих соперников, так это в количестве собранных отскоков. Только Милутинов за 8 минут игрового времени собрал 8, а всего за первую четверть «Жальгирис» с двузначным счётом уступил в этом компоненте — 6:14. Зато гости образцово распоряжались мячом, совершив всего дну потерю за 10 минут игрового времени. Правда, высоченный уровень обороны красно-синих позволил набрать литовцам всего 11 очков за стартовую десятиминутку.



Вторая четверть напомнила о игре с «Басконией», когда сокращать двузначную разницу в счёте были отправлены российские игроки ЦСКА. В Испании те справились со своей задачей. В «Мегаспорте» отыгрываться, к счастью, не приходилось, зато свою жизнеспособность вновь показала связка Хоменко-Ухов-Антонов-Боломбой. Но козырем на паркете стал Йоханнес Фогтманн. Немец быстро вырвался вперёд в снайперской гонке, дважды забив со средней, а следом по высокой траектории отправив мяч из-за дуги точно в цель.

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Уже в середине второго игрового отрезка хозяева повели с двузначной разницей. Это настырный Хиллиард вновь результативно прорвался под кольцо, заменяя своей активностью искавшего свой бросок Майка Джеймса. Последний приучил к волшебству на регулярной основе. А ещё к тому, что промахивается реже, чем попадает. Поэтому его 0/4 из-за дуги смотрелись необычно. Процент попаданий «армейцев» издали в какой-то момент приблизился к 10 (1/9), но Джеймс вовремя прервал свою серию, показав, что это было всего лишь исключением из правила.

Вторая половина началась с двух точных попаданий Торнике Шенгелии. Последний его бросок сверху после взрывания в трёхсекундную зону и идеальной по исполнению и смыслу передачи Никиты Курбанова вообще стал лучшим моментом матча по версии Евролиги. Тайм-аут от Мартина Шиллера последовал незамедлительно.

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Уже в третьей четверти казалось, что в этой игре всё уже ясно. Разница в счёте вплотную приблизилась к 20-очковой отметке. Хозяева доминировали на обеих сторонах площадки и не заметили, как соперник начал свой рывок. Лукас Лекавичюс и Мариуш Григонис раз за разом находили пути к кольцу в защитных построениях красно-синих. Добавил проблем Димитрису Итудису и Рокас Йокубайтис. Защитнику в конце прошлого года исполнилось 20 лет, а он уже чувствует себя очень уверенно в сильнейшем турнире Европы.



После нескольких ошибок Шенгелии на старте четвёртой четверти разница и вовсе съёжилась до 5 очков. У «Жальгириса» в какой-то момент загорелись глаза и за результат матча вполне можно было опасаться. Однако вовремя на пользу пришёл Хиллиард, забивший с фолом, а после трёхи от Джеймса и данка Милутинова разница снова вернулась к комфортной «десятке». Кстати, передачу на сербского центрового отдавал Курбанов, для которого она стала седьмой в матче. Это личный рекорд капитана.

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Итоговый счёт 83:73. «Армейцы» быстро забывают о поражении в Витории, на классе побеждая некогда упрямый «Жальгирис». В советские времена противостояние ЦСКА и «Жальгириса» было сверхпринципиальным. Да и в новейшей истории литовцы всегда особенно сильно настраивались на игры с «армейцами». Похоже, былая принципиальность улетучивается. За два матча в этом сезоне «Жальгирис» лишь считанные секунды минимально вёл в счете «+1» в матче первого круга в Каунасе. В течение 80 минут ЦСКА полностью держал ситуацию под контролем, что является крайне большой редкостью даже для игр топ-клубов с явными андердогами. В противостоянии этих команд трудно вспомнить такие моменты (возможно, их вообще не было даже в самые мрачные годы «Жальгириса»).



Игра с «Жальгирисом» из-за плотного календаря Евролиги получился лишь разминкой перед главной игрой недели. Уже в пятницу 15 января ЦСКА постарается взять реванш у «Барселоны», которой проиграл в стартовой игре сезона.