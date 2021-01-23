Кайри вернулся – суперкоманда «Нетс» сразу начала сыпаться. Совпадение или закономерность?

«Бруклин Нетс» уже даже без громких обменов всё ещё остаётся одной из самых обсуждаемых команд НБА. В Нью-Йорке собралось настоящее большое трио с убийственным уровнем атаки. Только вот для его создания «Нетс» пришлось пожертвовать большим количеством ролевиков, но даже не это является самым большим вопросом прямо сейчас.

Все три звёзды «Бруклина» заточены на атаку. Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг и по отдельности могут «приговорить» любого соперника, а уж вместе это просто трёхголовый монстр. Правда, непонятно как эти три головы смогут ужиться в одной раздевалке. У каждого планета вращается вокруг него самого и только Кайри при этом считает, что она плоская. Это могло бы быть весёлой шуткой, но нет.



Чемпион в составе «Кливленд Кавальерс» Ирвинг за последние годы больше удивлял своими не баскетбольными «достижениями». Сейчас в «Бруклине» у него есть ещё один шанс доказать свой высочайший уровень.

Самый масштабный обмен в истории НБА — чистая авантюра. Почему «Нетс» зря взяли Хардена Никаких гарантий завоевания титула у «Бруклина» нет даже близко. «Хьюстон» тоже рискует остаться в пролёте.

В своей первой игре «большое три» умудрилось проиграть старательному, но далеко не звёздному «Кливленду». Особенности моменту придал тот факт, что именно «Кавальерс» приобрели двух игроков «Нетс» Джарретта Аллена и Торина Принса, которые стали разменными монетами для приобретения Джеймса Хардена. Удивительно, но в проигранном матче трио набрало 97 очков и всё равно проиграло.



Кажется, опасения подтверждаются: без должной поддержки в защите от ролевиков ни одно суперзвёздное нападение не способно добиться больших целей. Хотя в решающий момент Дюрант, Харден и Ирвинг все вместе меркли на фоне Коллина Секстона, который набрал 20 подряд очков своей команды в овертайме. Можно было получше действовать в нападении.



После того, как первый матч из «двойника» «Нетс» и «Кавз» завершили в двух овертаймах, тренерский штаб нью-йоркской команды принял решение дать отдых Кевину Дюранту, проводящему первый сезон после восстановления от тяжелейшей травмы ахилла. В нынешнем сезоне Харден и Дюрант уже играли вместе без Ирвинга, после они сыграли втроём, а сейчас появился шанс посмотреть на Кайри и Джеймса.

Суперкоманда моментально заработала. Дюрант и Харден исторически мощно начали в «Нетс» И это к Кевину и Джеймсу ещё не присоединился Кайри Ирвинг. Что же будет дальше?

И стартовые минуты показали всю атакующую мощь дуэта «Нетс». Против «зоны» «Кливленда» Харден попал два трёхочковых, Ирвинг забил также две, но одну ещё и с фолом. Две звезды взяли всю ответственность нападения на себя, но проблемы «Бруклина» ожидаемо быстро проявились на другой половине площадки.



Центровой «Нетс» Деандре Джордан уже давно утратил статус одного из лучших «больших» НБА, а потому Андре Драммонд, Джарретт Аллен и Ларри Нэнс имели гигантское преимущество в борьбе за подбор. Бывший центровой «Бруклина» Аллен подбирал, забивал и вообще делал всё, чтобы заставить болельщиков «сетей» всячески жалеть о своём обмене.



Именно Аллен стал двигателем мощного рывка «Кавз» 9:0 на старте второй четверти. Особым разнообразием его действия не отличались: бигмена находили передачей в трёхсекундной зоне, и он вколачивал сверху. Но ведь работало!



Главный герой первой игры защитник Коллин Секстон, набравший тогда 42 очка, сфокусировался на своих прямых обязанностях по организации нападения. Если в матче с двумя овертаймами 20 января он отдал всего 5 результативных передач, то сегодня уже во второй четверти превзошёл этот результат.



Защита «Бруклина» не стала лучше после большого перерыва. Стиву Нэшу не удалось найти способа перестроить оборону, а может он и не хотел ничего менять. Всё-таки, перед стартом третьей четверти разница в счёте была минимальной. Хозяева заметно прибавили в активности после отдыха и это превратилось в несколько быстрых отрывов, которые получались после перехватов. Эмоциональное состояние Кайри вряд ли было идеальным. В одном из эпизодов он отмахнулся от Секстона, получил сначала обычный фол, а после тирады в сторону рефери схлопотал ещё и технарь.

Именно Секстон за пять минут до конца третьей четверти заработал для «Кливленда» два очка с фолом, который успешно реализовал. Разница увеличилась до 11 очков, а через мгновения Дариус Гарлэнд в быстром отрыве эффектно навесил на Аллена, который завершил издевательскую атаку классным данком. Хозяева отрывались в счёте и полностью диктовали свои условия игры.



Активность Кайри на какой-то время помогла остановить тревожную динамику, и разница в счёте даже начала сокращаться. Особой логики в нападении «Нетс» не наблюдалось. Ирвинг всё делал сам: выводил, стучал, проходил и бросал в прыжке. Но сил защитника хватило не на долго. В какой-то момент он попросту выключился из защиты, даже не став прыгать отскочившим мячом. Этот эпизод остался бы незамеченным, если бы форвард «Кливленда» Айзек Окоро не забрал мяч прямо с головы Ирвинга, заставив того ещё и сфолить.

Сезон под откос. Радость «Бруклина» была очень недолгой Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант имеют ограниченный запас энергии, а надёжной страховки звёзд не видно.

Если Ирвинг всячески проявлял активность, то Харден был совсем незаметным. Он лишь пару раз попытался пойти в проход, заставив судей найти нарушения и поставить его на линию штрафных. Большой инициативы Борода не проявлял, ограничившись 19 очками за 37 минут игры. Ирвинг набрал 38, но и этого было мало даже для того, чтобы навязать борьбу. Слишком велико было преимущество «Кавальерс» в борьбе за подбор — 50 против 29 отскоков у «Нетс».



За две с половиной минуты до конца матча главный тренер «Бруклина» Стив Нэш выбросил белый флаг, посадив Хардена и Ирвинга на скамейку. Итоговый счёт 125:113. Без Дюранта гости стали совсем невзрачной командой, ещё раз подтвердив, что именно Кевин является системообразующим игроком этой команды. Хотя даже с Дюрантом «Нетс» не смогли перебросать откровенно слабый и претендующий на лотерейный пик «Кливленд» (135:147 2 ОТ) в первой игре. У Дюранта и Хардена с потугами получилось вытащить два матча с «Орландо» и «Милуоки», но затем в расположение команды после нескольких недель «самоволки» вернулся Кайри Ирвинг. Вылилось всё это с два поражения от посредственных «Кавальерс». И без того хрупкая суперкоманда начала сыпаться сразу же после появления разыгрывающего на паркете. Совпадение или случайность? Что будет в играх с более серьёзными соперниками? Пока на эти вопросы сложно дать однозначный ответ, но тенденция для «Нетс» тревожная.