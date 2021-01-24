Неблагополучный и бесперспективный середняк. Печальная реальность «Голден Стэйт»

О доминировании времён династии можно даже не вспоминать, как бы ни старался Стефен Карри. Хотя бы в плей-офф выйти, в чём есть сомнения.

«Юта Джаз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА без каких-либо проблем крупно обыграла «Голден Стэйт Уорриорз» — 127:108 (39:30, 38:17, 31:25, 19:36). Гости смогли сократить разницу до относительно приличной только в последней четверти, когда «Юта» фактически никак не выкладывались на паркете и включила энергосберегающий режим.

В составе победителей лучшими стали Донован Митчелл (23 очка, 7 подборов, 6 передач), Майк Конли (17 очков), Богданович (14 очков, 7 подборов, 8 передач), Джордан Кларксон (14 очков), Джо Инглс (13 оков) и оформивший дабл-дабл Руди Гобер (11 очков, 14 подборов). В составе гостей выделились Стефен Карри (24 очка, 7 подборов, 7 передач), Джеймс Уайзмен (15 очков), Эндрю Уиггинс (13 очков).

«Юта» добыла восьмую подряд победу и ведёт гонку с «Лейкерс» и «Клипперс» за первое место в Западной конференции. Неожиданный поворот событий, но полностью заслуженный. Команда Куина Снайдера доказала, что с ней должны считаться даже топ-контендеры Лос-Анджелеса.



Лидеры «Джаз» Руди Гобер и Донован Митчелл оправдывают полученные в межсезонье крупные продления контрактов. И не обращают внимание на жёсткую и порой откровенно притянутую за уши критику легендарных баскетболистов НБА, ныне работающих экспертами на телевидении Чарльза Баркли и Шакила О’Нила. Точнее отвечают им весьма дипломатично, предпочитая не провоцировать скандал и доказывать свою состоятельность на паркете.

О'Нил и Баркли не считают Митчелла суперзвездой. Он ответил одним словом, а Гобер — речью

В составе «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 24 очка, реализовав пять из десяти бросков из-за дуги. Разыгрывающий достиг отметки в 2561 точный трёхочковый за карьеру, обойдя по этому показателю Рэджи Миллера (2560). Это второй лучший результат в истории НБА. Рекорд по числу реализованных трехочковых бросков принадлежит двукратному чемпиону НБА Рэю Аллену (2973), которого Карри обойдёт примерно через полтора сезона, если обойдётся без травм.



Хотя в целом выступление Карри не тянуло на статус феноменального перфоманса, что прямо отразилось на конкурентоспособности «Уорриорз» на площадке. «Юта» доминировала в течение трёх четвертей, защита команды Стива Керра напоминала проходной двор. «Уорриорз» шли в темпе на 150 пропущенных очков, однако в последней двенадцатиминутке хозяева над ними смилостивились.

Карри выдал мощнейшую игру века за «Уорриорз». Крутая, но разовая и пустая акция 62 очка Стефена не отменяют объективную реальность. «Голден Стэйт» — посредственная команда без шансов на титул.

«Голден Стэйт» с результатом 8-8 находится на 10-м месте в турнирной таблице за пределами зоны плей-офф. Недавние громкие победы над «Лейкерс» и «Клипперс», безусловно свидетельствуют о наличии определённого характера в «Уорриорз». Однако куда лучше состоятельность команды проявляется в играх с соперниками так называемого «среднего звена». Всё-таки фавориты из сезона из Лос-Анджелеса явно не показали весь свой потенциал в тех отдельно взятых играх регулярного чемпионата.

«Юта» относится именно к «среднему звену», поскольку до звания топ-контендера не дотягивает, несмотря на текущие турнирные позиции. Раньше «Голден Стэйт» ехал в Солт-Лейк-Сити в статусе бесспорного фаворита. Сейчас «Уорриорз» — неблагополучный и бесперспективный (из-за крупных контрактов Карри, Грина, Уиггинса нет реальной возможности усилить текущий состав) середняк, которого клубы вроде «Джаз» способны обыгрывать на классе при мало-мальски серьёзном настрое. О доминировании времён династии «Голден Стэйт» можно даже не вспоминать.

Первый серьёзный тест провален. Слишком рано восхваляли «Голден Стэйт» Топ-контендер НБА «Клипперс» показал огромную уязвимость «Уорриорз». Карри закрыли наглухо.

Для успешного выступления «Уорриорз» должно сойтись несколько факторов: ударный день Стефена Карри, хотя бы минимальное подобие полезности в исполнении Дрэймонда Грина, Келли Убре, Джеймса Уайзмена и Эндрю Уиггинса, а также отсутствие запредельно высокого настроя у соперника. Если хотя бы один элемент выпадает из уравнения, есть риск провалиться даже с лотерейными клубами на своей площадке, как было недавно в игре с «Нью-Йорк Никс» (104:119).



Кроме того, Карри тащит команду далеко не всегда. В начале сезона Стефен выдал несколько ярких перфомансов, пошли разговоры о его участии в гонке за MVP. Однако вряд ли ему светит третья статуэтка за карьеру. Скорее её выиграет экс-одноклубник Карри по «Уорриорз» Кевин Дюрант, оправившийся после тяжёлой травмы ахилла и возглавивший новую суперкоманду «Бруклин Нетс» с Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом. Лука Дончич, Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо – тоже сильные кандидаты на награду с более серьёзными акциями, чем у Стефена.



Как бы ни старался Карри, даже выход в плей-офф станет большим свершением для «Уорриорз». Пора принять эту печальную реальность для франшизы. Сейчас на 7-8 местах в таблице Западной конференции находятся «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс», которые явно сильнее нынешних «Голден Стэйт». Начал набирать обороты проваливший начало сезона «Денвер». Вероятно, лучший удел команды Керра — борьба за восьмое место с прогрессирующим «Мемфисом» и застойным «Сан-Антонио», который всё равно опасен под руководством главного тренера Грегга Поповича. Кроме того, может ожить после провала стартового отрезка сезона «Нью-Орлеан Пеликанс», который пока рано списывать со счетов.

Леброн растерял крупнейшее преимущество в «Лейкерс». Комплекс «Уорриорз» никуда не делся? «Голден Стэйт» лишил Короля шансов превзойти Майкла Джордана по титулам. Теперь даже в ослабленном составе доставляет проблемы в регулярке.

Победы над «Лейкерс» и «Клипперс» заставили говорить о высокой конкурентоспособности «Уорриорз», но недавние игры с «Нью-Йорком» и «Ютой» заметно приземлили ожидания.